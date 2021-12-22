Дайте миру шанс: Западу пора принять реальность такой, какая она есть

Зачем Москва выступила с инициативами по вопросам безопасности? Скудная политическая мысль на Западе находит ответы один глупее другого. Если не уходить в дебри конспирологии, то разгадка лежит на поверхности. Под разговоры об "агрессивной" России США и блок НАТО своей бурной военной активностью поставили Европу на грань крупного вооружённого конфликта. Если в головах западных политиков ещё остались крупицы разума, то пора подать голос в пользу восстановления равновесия в сфере безопасности в Европе.

Готовность западных журналистов обличать Россию и всё, что исходит от неё, включая даже мирные инициативы, удивительна. Надо полагать, что антироссийская пропаганда там оплачивается по наивысшей ставке. Да и западную аудиторию давно "подсадили" на жуткие байки о "кровавой" Москве: без новых страшилок у западных обывателей могут быть ломки. Так, The Wall Street Journal в редакционной статье объявил, что "требования Путина оскорбляют США и НАТО".

Журналисты, которые, казалось бы, должны выступать за мир и разрядку напряжённости, критикуют администрацию Джо Байдена за чрезмерную мягкость. Нет бы вдарить санкциями по "Северному потоку-2" и ускорить выделение дополнительной военной помощи Украине! Ведь президент Дональд Трамп отправил Киеву "Джавелины", едва вступив в должность, "и без каких-либо последствий", полагают авторы из WSJ.

Теорию агрессивности России западные пропагандисты выстраивают на основе "вторжения" в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году, но старательно умалчивают о кровавом штурме Цхинвала грузинскими войсками, с которого началась война в Южной Осетии, и о вооружённом госперевороте в Киеве, послужившем спусковым крючком для событий в Крыму и Донбассе. Разве не Вашингтон и европейские столицы подталкивали неадекватных политиков в бывших советских республиках к безрассудным действиям для решения своих геополитических задач в ущерб интересам Москвы? Не стоит потом удивляться, если что-то не срослось в наполеоновских планах западных стратегов.

Журналист из датского издания Jyllands-Posten Поуль Ларсен полагает, что Россия ломится в открытую дверь, поскольку у Украины в ближайшие годы нет реальных шансов стать членом НАТО. Однако заявить об этом публично натовцы не могут, не запятнав честь мундира. Умники на Западе реально считают, что в Москве готовы повестись на их пустые посулы? Эти уроки здесь выучили хорошо. Потому и ставится вопрос о юридически оформленных гарантиях. Да и не в Украине только дело. Речь идёт о том, чтобы Запад перестал обеспечивать свою безопасность за счёт создания всё новых и более опасных угроз для России. НАТО умудряется втягивать в свою военную орбиту соседей России, бывшие республики СССР, даже без вступления в альянс — что также неприемлемо.

Мы не ждём милостей от НАТО

Ряд западных политиков не преминули сделать заявления в духе "права каждой страны решать свою судьбу" и вступать в какие угодно блоки по своему усмотрению. Их почему-то не смущает тот факт, что предъявляемый ими "основополагающий принцип функционирования международной системы" приходит в явное противоречие с принципом равной и неделимой безопасности, лежащим в основе деятельности ОБСЕ. Это всё равно что настаивать на праве каждого человека пробить головой бетонную стену — пусть и с печальными для него последствиями при его реализации.

Как отметил в одном из интервью замглавы МИД Сергей Рябков, речь не идёт о пересмотре итогов холодной войны. Следует пересмотреть ту экспансию, что Запад развернул за последние годы против интересов России. Это делается разными способами и с использованием различных ресурсов, но с враждебными намерениями. Всему есть пределы. И не надо нас убаюкивать сказками об "оборонительном" характере блока НАТО. Расскажите об этом семьям убитых в Югославии, Афганистане и Ливии.

Что значат российские предложения — это требование или ультиматум, задаётся вопросом журналист Д. Марьянович из Advance (Хорватия). По его мнению, чтобы быть эффективными, им не хватает "определённого приложения". НАТО и его лидер Соединённые Штаты не ощущают угрозы для себя: это не российские войска рыщут близ американских границ, а наоборот. Это они управляют политическими процессами и оказывают всё более сильное давление на Россию угрозами и санкциями. Единственный шанс, что российский документ будет принят, связан с решением США осуществить стратегическую деэскалацию отношений с Россией ради того, чтобы полностью сосредоточиться на Китае, считает автор.

Интересно, до военных стратегов НАТО доходит информация о достижениях в создании российского гиперзвукового оружия? О комплексе "Авангард", ракетах "Кинжал" и "Циркон", которые уже приняты или скоро будут приняты на вооружение? Пусть продолжают тешить себя надеждами, что всё это лишь "мультики" — но как бы пробуждение не стало для них шоковым, когда увидят пистолет, приставленный себе к виску.

Не зря Москва предупреждала Запад о том, что военный удар будет наноситься в первую очередь по мозговым центрам принятия решений. Нам не обязательно размещать ракеты на Кубе, достаточно подогнать к берегам Америки несколько подводных лодок. Пусть они не провоцируют Россию на крайние меры, а то ведь может реализоваться известный план по созданию на месте, где сегодня находятся США, пролива имени товарища Сталина.

За мир стоит побороться

Когда представители стран-лимитрофов типа прибалтийских республик с пеной у рта призывают тех, на чьи подачки они живут, не слушать "коварную" Москву и додавить Россию, как в своё время Советский Союз, это уже даже не смешно. Поразительно видеть такое легкомысленное отношение к серьёзным инициативам Москвы от представителей Германии: бациллами дешевого политиканства оказались, например, заражены председатель комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот и глава бундесвера Кристине Ламбрехт. А ведь оба политика происходят даже не из рядов ХДС/ХСС и "Зелёных", а находятся в стане Социал-демократической партии Германии, что лишний раз доказывает, насколько глубоко в мозги европейцев проник яд русофобии.

Встаёт вопрос о том, какой может быть реакция Москвы в случае неудовлетворительного ответа на переданный Вашингтону и Брюсселю пакет предложений. Первые сигналы действительно вряд ли назовёшь обнадёживающими, другого трудно было ожидать. Как замечает экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, в силу некоторых обстоятельств Запад сегодня расценивает Россию как недееспособную страну, которая должна стоять на коленях и безропотно выполнять данные ей указания. Но наша толерантность уже заканчивается, о чём свидетельствуют последние предупреждения о "красных линиях". Когда Россия продемонстрирует решимость в принятии ответных мер, у западных политиков сразу проснётся готовность к диалогу.

Ударные комплексы России должны появиться не только у границ европейских членов НАТО, ракеты следует разместить на востоке страны, чтобы территория США была в их зоне досягаемости. Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов предлагает нарастить военную группировку в Крыму и рядом с украинскими границами как демонстрацию того, что Россия не потерпит принятия Украины в НАТО. Если такой процесс реально начнётся, то нынешняя позиция Москвы по применению силы в отношении украинской стороны, скорее всего, может измениться, считает эксперт.

"Дайте миру шанс!", пел в 70-е годы прошлого века знаменитый участник группы The Beatles Джон Леннон. После затеянной Михаилом Горбачёвым перестройки, последовавшей за ней разрядки международной напряжённости, одностороннего разоружения СССР, всех мыслимых и немыслимых уступок Москвы Западу мы вновь вернулись к той ситуации, когда выживание человечества висело на волоске. Тогда нашлись политики и общественные деятели с достаточными интеллектуальными способностями и набором моральных ценностей, которые предотвратили катастрофу. В современный век гаджетов, стирания граней между реальным и виртуальным миром, размывания принципов нравственности заявленная в своё время Ленноном суперидея кажется почти нереализуемой. Но это всё же не означает, что за неё нам всем не стоит побороться.

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