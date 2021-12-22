Геноцида не было, Арцах не наш: Армении никогда не стать Великой

Нормализация отношений Армении с Турцией будет проведена с учётом всех предварительных условий Анкары, в том числе снятия вопроса о геноциде армян и передаче Арцаха под юрисдикцию Баку, считают армянские эксперты.

Эрдоган и Пашинян согласовали предварительные условия

Установлению прямых контактов Еревана с Анкарой способствовал недавний визит премьера Никола Пашиняна в Грузию, где, как предполагается, он уже тайно встретился с турками.

Уже назначены представители в переговорную группу от каждой стороны, но, как полагает политолог Армен Багдасарян, так как первые лица уже всё согласовали, переговоры будут носить формальный характер.

"Диалог просто превратится в технический процесс фиксации всего этого", — сказал политолог.

Геноцида армян не было, Арцах отдан Баку

По его мнению, Турция настаивает на том, чтобы:

Армения не поднимала вопрос о геноциде на международной арене,

армянские претензии были официально сняты с политической повестки дня,

страны признали территориальную целостность друг друга,

Армения открыла коридор через Сюникскую область (Зангезурский коридор).

Об этом же пишет на своей странице в Facebook политолог Сурен Саркисян. По его мнению, кроме "снятия геноцида де-факто с повестки дня нашей внешней политики" и открытия Зангезурского коридора, также "Арцах будет передан Азербайджану".

Саркисян напоминает, что в 1992 году, кроме изъятия из Декларации независимости положения о том, что Республика Армения поддерживает международное признание геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении в 1915 году", Турция требовала удаления изображения горы Арарат с армянского герба, поскольку это считалось территориальным притязанием к Турции.

Саркисян указывает, что при разработке новой Конституции по инициативе Пашиняна этот вопрос тоже может быть решён, "например, путём создания четвёртой республики, принятия новой декларации и т. д.".

"Теперь, по всей вероятности, Армения и Турция подпишут документы об установлении дипломатических отношений, заявят, что Армения признаёт территориальную целостность и неделимость Турции, и дадут расплывчатую формулировку геноцида в стиле Эрдогана как "совместной трагедии", — считает политолог.

Турция, по его мнению, не будет иметь никаких ограничений со стороны Армении на предстоящих переговорах, но будет иметь некоторые ограничения со стороны государств-посредников. Саркисян считает, что это США и Россия.

А что же Армения получит взамен?

Конечно, это экономические плюсы:

разблокировка границ,

снятие транспортной блокады (до этого Армения сообщалась с РФ только через Грузию),

выход к морю

и более дешевые энергоностители.

Так, на дороге Горис-Капан азербайджанцы уже построили заправочную станцию, где цена на бензин установлена ​​на уровне одного маната, что соответствует 240 драмам. Это означает, что он на 60% дешевле любого топлива, продаваемого в Армении.

Добавим, что турецкие и азербайджанские инвестиции придут в Армению.

15 декабря министр иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу, находящийся с официальным визитом в ОАЭ, объявил, что послом Анкары по нормализации отношений с Арменией будет бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

С армянской стороны назначен вице-спикер НС Рубен Рубинян.

"После встреч в Сочи и Брюсселе есть возможность двигаться вперёд шаг за шагом, чтобы открыть эру мирного развития для Армении и региона", — сказал Пашинян в своём выступлении на заседании, приуроченном ко дню Службы национальной безопасности.

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