Россия поставила Западу ультиматум - подробности

Переговоры Путина и Байдена хоть и завершились тем, что оба главы государства "договорились договариваться", всё же по ряду важнейших вопросов оказались в определённом тупике. И в первую очередь речь здесь идёт про расширение НАТО на восток. А именно, про возможное включение Украины и Грузии в Североатлантический альянс.

Что касается Украины, то американская сторона "отказалась давать какие-то гарантии" невключения в НАТО этой страны. Россия, в свою очередь, требовала ясных, чётких и, главное, письменно зафиксированных обязательств от Штатов, что Украина не станет членом альянса.

Однако, кажется, понимания у высоких договаривающихся сторон так и не возникло. И потому министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало свой проект соглашения с Соединёнными Штатами, который бы позволил избежать дальнейшей конфронтации и внести ясность в нынешнее положение дел в сфере геополитики.

Соответствующий документ был передан госсекретарю США Энтони Блинкену 15 декабря. Чуть более, чем через неделю после переговоров Путина и Байдена. Ещё через два дня, 17 декабря, так и не дождавшись какого-то чёткого ответа со стороны Вашингтона, МИД РФ опубликовал то, что предложил нашим "западным партнёрам".

Как отмечает ряд экспертов, требования эти предельно просты и сводятся к следующему:

"Речь не только о том, что Украина и Грузия не должны вступать в НАТО. Речь о том, что США и НАТО должны закрыть все свои объекты на постсоветском пространстве, включая Прибалтику, должны прекратить военное сотрудничество со странами постсоветского пространства. То есть речь не только о том, чтобы не было формального членства в НАТО Украины и Грузии, а чтобы любое военное сотрудничество даже в плане двусторонних договоров было прекращено. Заявлено, что вся инфраструктура западных партнёров должна быть отмотана назад на состояние 1997 года".

Срок на принятие решения по данной резолюции уважаемым партнёрам определён ровно в месяц.

Интересно здесь и то, что в случае, если данные предложения России не будут приняты, то наша страна, по словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, оставляет за собой "право военного ответа".

Право военного ответа — это крайне широко трактуемый термин. Особенно, если подобные формулировки звучат не от Верховного главнокомандующего и не от генералов из министерства обороны России, а от высокопоставленного сотрудника МИД.

Это может быть и начало полноценных военных операций (что вряд ли, поскольку не очень соотносится с военной доктриной РФ), а может быть и увеличение количества военных баз, в том числе и со стратегическим ядерным вооружением на соответствующих участках российской границы. И иными перспективными видами оружия, поскольку США и НАТО сейчас активно модернизируют свои вооружения, в том числе и на границах России.

В одном из недавних интервью Сергей Рябков отметил:

"Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно, являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике".

Если говорить о конкретных технологиях, то речь может идти, например, о беспилотниках и разного рода "роботах-убийцах". По поводу испытаний, которых "обеспокоились" США, но сами же первые запустили их в активный оборот.

При этом Рябков, говоря о наступательном потенциале НАТО, подчеркнул:

"Чем ближе такого рода системы будут появляться у наших границ, тем выше риски дестабилизации, тем определённее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским кризисом. В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы, и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдёт, я не берусь предсказывать".

Отметив, что Россия предлагает отказаться от взаимного размещения подобного рода вооружений на границах. Однако, кажется, западные партнёры пока не согласны.

И здесь всё же стоит несколько пристальнее обратиться к тому, что подразумевают эксперты под формулировкой "военный ответ России" на действия НАТО. В частности, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник Виктор Баранец предполагает следующее:

"Во-первых, возможна перегруппировка войск на тех направлениях, где НАТО нам сильнее всего угрожает. И прежде всего усиление войск. Мы там лоб в лоб по другую сторону границы встанем — и пошлём на хрен всех, кто говорит, что мы там "нагнетаем". Ещё это перенацеливание наших ракетных систем. В равной степени это касается и сухопутных систем, и военно-морских систем, и авиационных систем. Будут внесены коррективы в планы применения Вооружённых сил России как с использованием обычных вооружений, так и ядерных вооружений. Это, конечно, не значит, что мы будем сразу на Германию, на Польшу, на Прибалтику нацеливать межконтинентальные баллистические ракеты. Ни в коем случае. Есть более интеллигентное оружие. Оно называется "тактическое ядерное оружие". Классический пример — оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые могут стрелять и тротиловыми боеприпасами, и ядерными боезапасами".

При этом Виктор Баранец исключил возм ожность прямого военного вторжения, например, на территорию Украины, подчеркнув, что это противоречит многочисленным международным договорённостям, которые заключила Россия и которые не собирается нарушать.

В целом же, смысл предложений России, направленных в госдепартамент США, лежит не столько в военной, сколько в геополитической плоскости. И трактуется очень просто: наша страна устала "выражать обеспокоенность" при полнейшем игнорировании этой самой обеспокоенности со стороны Запада. И теперь, если уж на то пошло, Москва начинает разговаривать языком требований и ультиматумов. Пока на уровне МИД, а не минобороны, но вполне чётко очерчивая ту картину стабильности в мире, которая для России является приемлемой.

Ну а в случае прямо противоположной реакции и агрессивных действий со стороны НАТО и США может случиться то, о чём в 2018 году на заседании клуба "Валдай" максимально открыто говорил Владимир Путин:

"Мы как жертвы агрессии, мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют".

Впрочем есть все основания полагать, что до этого всё же не дойдёт. И не потому, что "западные партнёры" настроены настолько миролюбиво, а по той простой причине, что Россия при Путине научилась отвечать на внешние угрозы весьма неожиданно и асимметрично, купируя эти самые угрозы и стабилизируя ситуацию самим фатом своего ответа.

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