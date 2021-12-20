EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Венгрия сочла Бербок "диванным" политиком и грозит вето в ЕС

Мир » Европа » Балканы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал выговор своей коллеге из Германии Анналене Бербок за позицию в отношении боснийских сербов.

Венгрия сочла Бербок "диванным" политиком и грозит вето в ЕС

Венгрия вступилась за боснийских сербов

На своей странице в Facebook Петер Сийярто охарактеризовал дебаты по вопросу расширения ЕС "нетворческими" и предупредил, что на санкции ЕС на лидера Республики Сербской Милорада Додика из Боснии и Герцеговины (БиГ) Венгрия наложит вето.

"Дебаты были отрезвляющими: страны Северной и Западной Европы по-прежнему не хотят расширения ЕС", — написал Сийярто в ответ на заявленную "усталость", прозвучавшую в дебатах на прошедшем саммите ЕС.

Сийярто также отметил, что новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно пригрозила санкциями против Милорада Додика.

"Мы обеспокоены такими заявлениями, поскольку Босния и Герцеговина находится рядом с нами, и поддержание стабильности и мира в стране отвечает нашим основным интересам безопасности. Берлин находится дальше, но не так далеко, чтобы оттуда невозможно было бы вылететь в Баня-Луку в любое время. Прилетайте и ведите переговоры. Поговорите с боснийскими сербами. С ними, а не про них. Может быть, это поможет нам разобраться в ситуации ", — сказал глава МИД.

"Если будет такое предложение (санкции), мы наложим на него вето", — сказал министр.

"Расширение, а не санкции: вот чем должна быть политика ЕС на Западных Балканах в будущем ", — добавил Сийярто.

Республика Сербская близка к выходу из БиГ

10 декабря парламент боснийских сербов проголосовал за выход из федеральных институтов, армии, судебной и налоговой системы Боснии и Герцеговины, это серьёзный шаг к отделению от БиГ.

Поводом стало настойчивое желание Запада обвинить сербов в "геноциде" в Сребренице  летом 1995 года. Бывший высокий представитель ООН в БиГ  Валентин Инцко принял поправку к закону, предусматривающую наказание за отрицание "геноцида". бошняков в Сребренице лишением свободы на срок до пяти лет.

Россия в 2019 году ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой это массовое убийство называли "геноцидом". 

Год назад на посту высокого представителя австрийца Инцко сменил баварский политик ХСС Кристиан Шмидт, который не прошёл утверждения в СБ ООН. Шмидт в своем докладе Совету Безопасности ООН сразу начал с того, что "Босния столкнется с величайшей послевоенной экзистенциальной угрозой, если международное сообщество не остановит сепаратистские действия боснийских сербов".

США и Германия даже пригрозили Додику в ноябре санкциями.

Однако, Босния все дальше и дальше движется к новой дестабилизации, а возможно, войне. Неделю назад президент Хорватии Зоран Миланович отменил свой визит в Травник под предлогом угрозы его безопасности.

В ноябре Додик побывал в Москве, где заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении существующей цены на газ для Республики Сербской. В настоящий момент цена за 1 тыс. куб. м газа для Республики Сербской составляет $290.

Читайте по теме: Додик приехал к Путину говорить о суверенитете Республики Сербской

Конфликт Лаврова в БиГ - следствие усиления России на Балканах

Додик заявил, что у Боснии и Герцеговины нет шансов на существование

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Виталию Чуркину хотят поставить памятник в Сребренице
Куратор: Любовь Степушова
Темы венгрия петер сийярто анналена бербок босния и герцеговина
Новости
Политолог оценил статью "Страна.ua" о препятствии для вступления Украины в НАТО
Песков: Украина не вносила предложений о встрече Зеленского и Путина
Лариса Гузеева решила, что её сглазили: "Что-то я потерялась"
Детский психолог назвала самые полезные новогодние подарки для ребёнка
Лепс обратился к зрителям на концерте с неприличным предложением
В МИД ФРГ отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности
Варламов объяснил, почему в России наряжают искусственные ёлки
Собянин: около 80% попадающих в больницы с COVID-19 занимались самолечением
Экс-глава офиса президента Украины удивился изменениям во внешности Зеленского
Литва бьёт тревогу: соседи не хотят отказываться от транзита белорусских товаров
Последние материалы
Экс-глава офиса президента Украины удивился изменениям во внешности Зеленского
Литва бьёт тревогу: соседи не хотят отказываться от транзита белорусских товаров
Прокуратура Нидерландов: малазийский Boeing MH17 сбил ЗРК "Бук"
В египетской Александрии выпал снег
Боня собралась замуж за иностранца: "Женщины России, расслабьтесь!"
Кристина Асмус рассказала, сколько получает в театре
"Газпром" не стал бронировать доптранзит газа через Украину в январе
Волочкова распродаёт недвижимость: "Ещё одна предновогодняя сделка"
Бузова разрыдалась в эфире белорусского ТВ
Песков прокомментировал слова Макея о размещении в Белоруссии ядерного оружия
Популярное
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков

В воскресенье, 19 декабря, умер от коронавируса народный артист РФ и режиссёр Андрей Малюков. Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Здоровье
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников