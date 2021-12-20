Венгрия сочла Бербок "диванным" политиком и грозит вето в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал выговор своей коллеге из Германии Анналене Бербок за позицию в отношении боснийских сербов.

Венгрия вступилась за боснийских сербов

На своей странице в Facebook Петер Сийярто охарактеризовал дебаты по вопросу расширения ЕС "нетворческими" и предупредил, что на санкции ЕС на лидера Республики Сербской Милорада Додика из Боснии и Герцеговины (БиГ) Венгрия наложит вето.

"Дебаты были отрезвляющими: страны Северной и Западной Европы по-прежнему не хотят расширения ЕС", — написал Сийярто в ответ на заявленную "усталость", прозвучавшую в дебатах на прошедшем саммите ЕС.

Сийярто также отметил, что новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно пригрозила санкциями против Милорада Додика.

"Мы обеспокоены такими заявлениями, поскольку Босния и Герцеговина находится рядом с нами, и поддержание стабильности и мира в стране отвечает нашим основным интересам безопасности. Берлин находится дальше, но не так далеко, чтобы оттуда невозможно было бы вылететь в Баня-Луку в любое время. Прилетайте и ведите переговоры. Поговорите с боснийскими сербами. С ними, а не про них. Может быть, это поможет нам разобраться в ситуации ", — сказал глава МИД.

"Если будет такое предложение (санкции), мы наложим на него вето", — сказал министр.

"Расширение, а не санкции: вот чем должна быть политика ЕС на Западных Балканах в будущем ", — добавил Сийярто.

Республика Сербская близка к выходу из БиГ

10 декабря парламент боснийских сербов проголосовал за выход из федеральных институтов, армии, судебной и налоговой системы Боснии и Герцеговины, это серьёзный шаг к отделению от БиГ.

Поводом стало настойчивое желание Запада обвинить сербов в "геноциде" в Сребренице летом 1995 года. Бывший высокий представитель ООН в БиГ Валентин Инцко принял поправку к закону, предусматривающую наказание за отрицание "геноцида". бошняков в Сребренице лишением свободы на срок до пяти лет.

Россия в 2019 году ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой это массовое убийство называли "геноцидом".

Год назад на посту высокого представителя австрийца Инцко сменил баварский политик ХСС Кристиан Шмидт, который не прошёл утверждения в СБ ООН. Шмидт в своем докладе Совету Безопасности ООН сразу начал с того, что "Босния столкнется с величайшей послевоенной экзистенциальной угрозой, если международное сообщество не остановит сепаратистские действия боснийских сербов".

США и Германия даже пригрозили Додику в ноябре санкциями.

Однако, Босния все дальше и дальше движется к новой дестабилизации, а возможно, войне. Неделю назад президент Хорватии Зоран Миланович отменил свой визит в Травник под предлогом угрозы его безопасности.

В ноябре Додик побывал в Москве, где заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении существующей цены на газ для Республики Сербской. В настоящий момент цена за 1 тыс. куб. м газа для Республики Сербской составляет $290.

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