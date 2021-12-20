Совет министров ЕС принял решение не возобновлять переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Стало ясно, что при президенте Реджепе Эрдогане Турции туда путь закрыт.
Совет ЕС перед саммитом 16 декабря оценил ситуацию с расширением Союза. В итоговом заявлении, опубликованном после встречи, были даны оценки Турции. Об этом сообщает Rudaw.
"Совет сожалеет о том, что Турция продолжает отходить от ЕС", говорится в заявлении правительства ЕС, в котором подчеркнуто, что переговоры "зашли в тупик" без перспективы "открыть новую главу".
Конечно, долю ничего не значащего позитива Анкара получила.
Так, отмечено, что "Турция сохраняет свой статус страны-кандидата и продолжает оставаться ключевым партнером во многих областях, представляющих общий интерес", например в области:
Особое "беспокойство" в ЕС вызывают:
"Совокупность ограничительных мер, законодательно принятых во время чрезвычайного положения (после попытки госпереворота — Ред), имеет глубокие негативные последствия для турецкого народа", — говорится в заявлении.
Раскритикована также внешняя политика Турции, которая "противоречит приоритетам общей внешней политики и политики безопасности ЕС, особенно в отношении Ливии".
В заявлении рекомендуется:
В этом контексте в декларации подчеркивается, что для Турции важно признать все государства-члены ЕС, и что она должна прекратить свои угрозы и действия в отношении своих соседей. Вероятно, имеются ввиду Греция и Кипр.
Анкара в ответ обвинила ЕС в "стратегической слепоте".
Решение показывает, что "ЕС занимается расширением в рамках членской солидарности, а не со стратегической точки зрения", говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции в пятницу.
"Вызывает сожаление тот факт, что столь значимые шаги предпринимаются Евросоюзом не с учетом общности ценностей и интересов сообщества, а в угоду отдельным странам и кругам", — подчеркнули в МИД Турции.
Во внешнеполитическом ведомстве Турции также отметили, что подобного рода шаги не вносят вклада в диалог между Анкарой и Брюсселем, замедляя конструктивную и позитивную повестку двусторонних контактов.
Месяц назад Анкара опубликовала 10 конкретных шагов по вопросам сближения позиций стран в следующем году. Основные ожидания и требования Турции от ЕС перечислены ниже:
Переговоры о членстве между Турцией и ЕС, которые начались в 2005 году, были заморожены из-за политических и дипломатических проблем в последние годы.
Переговоры о вступлении между Турцией и ЕС теоретически охватывают 35 глав, которые Турция должна выполнить, за последние 16 лет для переговоров были выполнены 16 глав.
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