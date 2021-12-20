При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт

Совет министров ЕС принял решение не возобновлять переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Стало ясно, что при президенте Реджепе Эрдогане Турции туда путь закрыт.

Совет ЕС перед саммитом 16 декабря оценил ситуацию с расширением Союза. В итоговом заявлении, опубликованном после встречи, были даны оценки Турции. Об этом сообщает Rudaw.

"Турция отходит от ЕС"

"Совет сожалеет о том, что Турция продолжает отходить от ЕС", говорится в заявлении правительства ЕС, в котором подчеркнуто, что переговоры "зашли в тупик" без перспективы "открыть новую главу".

Конечно, долю ничего не значащего позитива Анкара получила.

Так, отмечено, что "Турция сохраняет свой статус страны-кандидата и продолжает оставаться ключевым партнером во многих областях, представляющих общий интерес", например в области:

сотрудничества по миграции,

общественному здравоохранению,

климату,

борьбе с терроризмом и региональным вопросам.

Особое "беспокойство" в ЕС вызывают:

упадок демократии,

отсутствие верховенства закона,

основных прав, включая свободу выражения мнений,

отсутствие независимости у судебной власти.

"Совокупность ограничительных мер, законодательно принятых во время чрезвычайного положения (после попытки госпереворота — Ред), имеет глубокие негативные последствия для турецкого народа", — говорится в заявлении.

Турция — агрессивная страна, по мнению ЕС

Раскритикована также внешняя политика Турции, которая "противоречит приоритетам общей внешней политики и политики безопасности ЕС, особенно в отношении Ливии".

В заявлении рекомендуется:

установить хорошие отношения со своими соседями,

соблюдать международные соглашения,

разрешать споры мирным путем и обращаться за этим в Международный Суд, если это необходимо.

В этом контексте в декларации подчеркивается, что для Турции важно признать все государства-члены ЕС, и что она должна прекратить свои угрозы и действия в отношении своих соседей. Вероятно, имеются ввиду Греция и Кипр.

Анкара обвинила ЕС в "стратегической слепоте"

Анкара в ответ обвинила ЕС в "стратегической слепоте".

Решение показывает, что "ЕС занимается расширением в рамках членской солидарности, а не со стратегической точки зрения", говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции в пятницу.

"Вызывает сожаление тот факт, что столь значимые шаги предпринимаются Евросоюзом не с учетом общности ценностей и интересов сообщества, а в угоду отдельным странам и кругам", — подчеркнули в МИД Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции также отметили, что подобного рода шаги не вносят вклада в диалог между Анкарой и Брюсселем, замедляя конструктивную и позитивную повестку двусторонних контактов.

Что хочет Эрдоган от Брюсселя

Месяц назад Анкара опубликовала 10 конкретных шагов по вопросам сближения позиций стран в следующем году. Основные ожидания и требования Турции от ЕС перечислены ниже:

Обновление Консенсуса от 18 марта по сирийским беженцам для отражения текущих реалий и новых вызовов. Сейчас в Турции находятся около 4 млн сирийских беженцев. Ускорение процесса вступления Турции в ЕС. Поддержка программы реформ, встречи в рамках диалога на высоком уровне. Проведение саммита ЕС-Турция. Достижение прогресса в безвизовом режиме. Начало переговоров по обновлению Таможенного союза. Турция добивается включения в ТС новых областей, таких как электронная коммерция и услуги, Установление сотрудничества по вопросам нелегальной миграции на справедливой основе, Поддержка борьбы Турции с терроризмом. Имеется ввиду, что ЕС не признаёт террористами курдские группировки, признанные таковыми в Турции. Подход к отношениям с ЕС с целостной и стратегической точки зрения, особенно в отношении греческой администрации и администрации киприотов-греков. Запрещение странам, особенно Греции, использовать ЕС в своих национальных интересах.

Переговоры о членстве между Турцией и ЕС, которые начались в 2005 году, были заморожены из-за политических и дипломатических проблем в последние годы.

Переговоры о вступлении между Турцией и ЕС теоретически охватывают 35 глав, которые Турция должна выполнить, за последние 16 лет для переговоров были выполнены 16 глав.

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