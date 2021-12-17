Американский аналитик: Байден в отчаянии из-за России

Угроза президента США Джозефа Байдена ввести ещё более серьёзные санкции против России выглядят как жест отчаяния, считает старший научный сотрудник Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета Меган Грин.

По её мнению, "распространение цифровых валют и альтернативных платёжных систем создало множество лазеек в санкционных ограничениях, давая возможность оперировать средствами вне долларовых структур".

В статье, опубликованной в издании Financial Times, Меган Грин отмечается, что неэффективности американских санкций в значительной степени способствует Китай, который помогает другим государствам их обходить.

Эксперт указывает также на ещё одну проблему: американское руководство опасается проблем для своего имиджа, если решит снять ограничения. В свою очередь, это приводит к тому, что находящееся под санкциями государство не прикладывает усилий для улучшения отношений с Соединёнными Штатами, ибо США даже при желании будет сложно эти санкции убрать, цитирует статью РИА "Новости".

По мнению Меган Грин, всё это применимо к России. Между Москвой и Вашингтоном существуют глубокие разногласия из-за Украины. А жёсткие ограничения только усугубляют ситуацию и не являются подходящим инструментом для разрешения конфликта.

"Угроза Байдена наложить более серьёзные санкции на Россию всё больше выглядит как жест отчаяния", — считает Меган Грин.

Она не единственная из американских экспертов, кто сомневается в эффективности санкций. Например, профессор международной политики Школы права и дипломатии имени Флетчера Даниел Дрезнер отмечал, что и Барак Обама, и Дональд Трамп охотно прибегали к такому инструменту. И Джо Байден не сказать, что сильно от них отличается.

Однако санкции себя не оправдывают, подчёркивает американский профессор: "Уверенность в эффективности экономических санкций была бы оправдана, будь они действенным инструментом, вынуждающим другие страны делать то, что хочет Америка. Однако этого нет и в помине".

"Самая высокая научная оценка эффективности санкций (исследование 2014 года, опирающееся на данные Университета Северной Каролины) показала, что в среднем лишь треть или максимум половина вводимых ограничений приводит к положительным результатам", — говорится в статье, которая была опубликована в издании "Россия в глобальной политике".

"Исследование, проведённое в 2019 году Счётной палатой США, говорит о том, что даже федеральное правительство не всегда знает, когда и какие санкции срабатывают. Должностные лица министерства финансов, государственного департамента и министерства торговли, отмечается в докладе, "заявили, что не проводят ведомственных оценок эффективности санкций для достижения более широких политических целей Соединённых Штатов"", — отмечает Даниел Дрезнер.

При этом, подчеркнул он, "санкции — удовольствие отнюдь не бесплатное": "Они ухудшают отношения с союзниками, раздражают противников и создают экономические трудности для ни в чём не повинных граждан".

По мнению американского профессора, "применение санкций не только обнаруживает упадок Америки, но и ускоряет его".

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