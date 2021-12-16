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Автор Любовь Степушова

Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС

Мир » Бывший СССР

Азербайджан не поддержал пункт декларации совместного заявления саммита стран ЕС и "Восточного партнёрства" касательно Белоруссии. Ильхам Алиев приятно удивил также достойным поведением и в отношении России.

Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС

ЕС не смог предотвратить демарш Алиева в отношении Белоруссии

Как сообщает Azerbaycan 24, лидеры стран Европейского Союза и государств программы "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина) подписали совместный документ по итогам прошедшей накануне встречи в Брюсселе.

В то же время Азербайджан подтвердил свою приверженность принципу невмешательства во внутренние дела других стран и не присоединился к параграфу 11 декларации о ситуации в Белоруссии, в котором выражалось сожаление по поводу приостановки членства Минска в "Восточном партнерстве".

"Повторяя предыдущие заявления, ЕС и партнёры осуждают все инциденты, связанные с использованием мигрантов и беженцев руководством Белоруссии, а также использование мигрантов в качестве инструмента в политических целях в целом", — говорилось в заявлении.

При этом Армения, которая состоит в союзнических отношениях с Белоруссией в ЕАЭС и ОДКБ, никаких возражений по поводу данного пункта не имела.

Белоруссию на саммите представляла Светлана Тихановская, однако — кулуарно, официальное белорусское место красовалось пустым стулом и флагом. Из чего логически следует, что европейцы предполагали реакцию Алиева, но демарш президента Азербайджана предотвратить не смогли.

Алиев поддержал усилия России в разрешении конфликта с Арменией

Алиев приятно удивил и в другом. В интервью испанской газете El Pais он не стал принижать значение отношений с Россией и лично с Владимиром Путиным, неоднократно повторив, что успех урегулирования конфликта с Арменией решается в рамках трехсторонней рабочей группы, возглавляемой "заместителями премьер-министров Азербайджана, Армении и России".

Он не увидел разницы между усилиями РФ и ЕС в решении региональной проблемы, а лишь "реальное желание России и Евросоюза способствовать нормализации отношений между двумя странами".

"Россия и Европейский Союз — крупные международные игроки", подчеркнул президент Азербайджана. 

Он, конечно, не Майя Санду, которая с Дмитрием Козаком говорит о дружбе с Россией, а потом едет в Брюссель и говорит об обратной тенденции.

И её позицию в газовом вопросе

Примечательно, что Алиев солидаризировался с позицией РФ по вопросу поставок газа и подчеркнул, что нужны долгосрочные договора.

"Здесь (по газу) необходимо заранее подписать контракты. Контракты на объемы газа, который мы сейчас экспортируем, были подписаны до ввода газопровода (ТАР) в эксплуатацию. Так ведется газовый бизнес", — сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан не составляет конкуренции российским поставкам в ЕС, а Владимир Путин "никогда не поднимал этот вопрос".

"Российская Федерация и её руководство понимают истинную суть проблемы. Наш газ отнюдь не альтернатива. Это как раз тот дополнительный объем, который нужен потребителю. Например, сегодня наш газ обеспечивает 20 процентов потребностей Турции и около 90 процентов потребностей Грузии", — отметил глава Азербайджана.

Бог любит сильных

Так же Алиев считается другом Александра Лукашенко (во всяком случае, об этом оба лидера говорят — Баку поставлял альтернативную нефть Белоруссии, когда у Минска были трения с РФ), и надо ему отдать должное — в трудный момент не предал его.

Не рвётся Алиев и в ЕС, он независим от него политически, но готов взаимовыгодно торговать.

Вероятно поэтому Баку в рамках "Восточного партнёрства" выделили меньше помощи, чем другим (Армении — 2,6 млрд евро, Азербайджану — 140 миллионов евро, Грузии — 1,17 млрд евро), но если у кого и есть перспективы вступления в ЕС, так это не у Грузии, Молдавии и Украины, а у Азербайджана.

А Молдавии, Украине и Грузии было сказано, что "Восточное партнерство" не предполагает европейской перспективы и даже с официальными кандидатами на вступление в ЕС — балканскими странами, сейчас нет никакой ясности, а постсоветским республикам никто ничего и не обещал.

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Армяне: Наш враг Путин, а не Азербайджан
Куратор: Любовь Степушова
Темы ильхам алиев владимир путин александр лукашенко
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