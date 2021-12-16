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Автор Антон Куликов

Global Times: союз Китая и России станет для США кошмаром

Мир

Издание Global Times (выпускается в Китае на английском языке) полагает, что американская администрация совершает историческую ошибку, оказывая давление на КНР и Россию. Объединение двух государств станет для США "настоящим кошмаром", полагает издание.

Global Times: союз Китая и России станет для США кошмаром

В статье подчёркивается, что Запад усиливает давление на Китай и Россию, заставляя их отступить от ключевых национальных интересов.

"Вашингтон совершает историческую ошибку, оказывая давление и на Россию, и на Китай. Он слишком увлекся экспансией эгоцентризма и фабрикацией лживых обвинений Москвы и Пекина в "нарушении международных правил" и "бросании вызова международному порядку". Он сделал так, что все уверовали в эту ложь, вступив в опасную конфронтацию с Россией и Китаем", — цитирует китайское издание EurAsia Daily.

В статье указывается, что одновременное сдерживание Китая и России является слишком амбициозной идеей и обернётся для США непосильными издержками. А если Китай и Россия объединятся, то это "превратится в настоящий кошмар Америки".

Global Times также предупреждает "отдельные силы, что те играют с огнем, подчиняясь приказу США или даже полагаясь на американскую силу, чтобы провоцировать Китай и Россию, не чувствуя нижней границы". И таким "отдельным силами" лучше не проверять на прочность обещания США по защите союзников: "Если они перейдут красную черту, их наказание будет неизбежным, вне зависимости от того, являются они союзниками Соединённых Штатов или нет".

Китайское издание советует США научиться уважать ключевые интересы других крупных стран: "Мировая сверхдержава не должна быть одержима одной лишь силой и думать, что она может творить все что угодно. Это главная мысль, которую должны усвоить Соединённые Штаты, и она же влияет на мир во всем мире".

Стоит заметить, что Global Times говорит о возможном объединении в качестве предупреждения для Соединённых Штатов, но не как о неизбежном сценарии развития событий.

В Китае нет единого мнения относительно того, насколько необходимо более тесное сотрудничество Москвы и Пекина. Ранее в издании South China Morning Post (издаётся в Гонконге) вышла статья, в которой подчёркивается, что Китай не будет занимать чью-либо сторону в нынешней ситуации, связанной с Украиной. У Пекина нет для этого ни возможностей, ни желания.

С одной стороны, Китай развивается сотрудничество с Россией. С другой — и с Украиной тоже. И к тому же, отмечают китайские аналитики, Пекин стремится сохранить хорошие отношения с Евросоюзом.

Статья же в Global Times в основном адресована Соединённым Штатам, на роли европейских государств в данном случае внимание не акцентируется.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы китай евросоюз
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