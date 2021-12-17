Журналист-международник: симбиоз России и Китая — это для Америки неподъёмно

Об истинных целях онлайн-саммита российского и американского президентов, о том, как Путин и Байден обсуждали переформатирование мира, а также о попытках США отдалить Россию от Китая рассказал Pravda.Ru журналист-международник, глава Дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров.

Переформатирование мира

— Пётр, онлайн-саммит российского и американского президентов не стал прорывом в отношениях между двумя государствами. Уже звучат угрозы новых санкций от США в отношении России. Зачем тогда было встречаться, если прорыва не ожидали?

— Угрозы новых санкций не от Байдена, а от сенаторов и конгрессменов. Хотя прорыва никто не ожидал, это очень важная встреча.

Речь на саммите шла вовсе не об Украине. Речь шла о новых правилах взаимодействия России и Америки в условиях начавшегося переформатирования мира.

Тут не может быть быстрых решений. Тут нащупываются ходы, налаживаются мосты понимания взаимных компромиссов. Это самое начало пути, о чём косвенно оба лидера и заявили. Россия была услышана, Америка была услышана, мы определили исходную точку начала движения — это очень важно. В мире много произошло за 8 лет, с 2014 года. В том числе произошло то, что на этих переговорах слово "Крым" не упоминалось вообще. Шеф Пентагона Ллойд Остин называет Россию Советским Союзом — значит, у него включаются старые связи, когда был серьёзный диалог, когда в Америке была кремленология, а у нас американистика. Мы лучше знали друг друга, чем знаем сейчас. И эксперты с американской стороны были гораздо более знающими и не считали, что Екатеринбург и Свердловск — это два разных города.

— Американцы более серьёзно относятся к происходящему, если они по доброй воле решили участвовать в саммите. То есть они воспринимают Россию серьёзной страной?

— Ну, Обама говорил, что наша экономика уже разорвана в клочья, и мы жалкая региональная держава. И это, по Фрейду, у Ллойда Остина прорывается.

Но США очень спешат по нескольким причинам:

геополитическим,

военно-оборонным.

Дело в том, что Россия опередила Америку в гиперзвуковом оружии. Но оно пока не массово находится в наших войсках. Китай близок к тому, чтобы принять на вооружение гиперзвуковое оружие. И тоже оно пока ещё не массовое. К 2030 году у Китая будет мощный авианосный флот.

В этой ситуации надо быстрее начать договариваться. Но это не добрая воля США, а вынужденная позиция плюс горячее желание повторить трюк Киссинджера — оторвать Россию от Китая.

Потому что наши послы в США опубликовали совместную статью о Форуме демократии против автократии. Но совместного патрулирования нашими бомбардировщиками не было. Да, Китай почти никогда не заключал военных союзов. Единственный был в 1950-х годах — с нашей страной. Но когда министр обороны Китая говорит, что наше взаимодействие — это больше, чем военный союз, то это, конечно, беспокоит США. Информационные пузыри — угрозы санкциями и так далее — это привычное действие американской дипломатии, чтобы потом сказать: "И всё это мы уберем, если вы отодвинетесь от Пекина подальше". Публично заявить они это не могут никогда, это надо делать тайно.

Но существует программа Госдепа, которая в Китае насаждает русофобию, а в нашей стране люди получают деньги за распространение синофобских (вызывающих ненависть к Китаю) новостей среди нашего населения.

Значит, наше взаимодействие — это угроза для США. Равным образом и понимание того, что Европа, Австралия, Япония поддерживают США в противостоянии с Россией. Но две великие державы Азии — Индия и Китай сторонятся этого вектора американской политики. Прочным фундаментом для позиции Владимира Владимировича Путина во время этого саммита стали результаты визита в Индию. Поэтому Америка спешит. Она думает, как в условиях утраты стопроцентной гегемонии сохранить своё влияние там, где можно; разделить своих противников; договориться с нашей страной, потому что, как бы они ни ругали нас "бензоколонкой", "Верхней Вольтой с ядерными ракетами", но ядерных ракет у нас достаточно для того, чтобы Америка перестала существовать. Мы, боюсь, тоже, но я согласен со словами Владимира Владимировича Путина:

"А зачем нам мир, в котором нет России?"

Симбиоз России и Китая

— Встреча такого же формата Байдена и Си Цзиньпина была первой и длилась дольше. Из этого можно сделать какие-то выводы?

— Из этого можно сделать простой вывод. Китай, видимо, первая экономическая держава мира. И с ней нужно было обсудить много экономико-финансовых вопросов. Это абсолютно естественно.

С нами речь шла больше о безопасности, причем не только нашей. Америка надувала информационный пузырь, что главная тема — это гипотетическое вторжение России на Украину. Думаю, что, если по экономике можно в ходе разговора о чем-то договориться, то оборонная политика, безопасность — это очень длительный и тонкий процесс, в котором должны участвовать обученные специалисты. Я счастлив, что был знаком в своё время с обоими нашими главными экспертами:

военным,

мидовцем,

которые вели Женевские переговоры по разоружению. Они из Женевы не вылезали по многу месяцев до того, как встретятся руководители, которые подпишут документы, потому что надо было учитывать всё. Надо было договариваться об очень сложных и неравнозначных составляющих ядерной триады, чтобы прийти к балансу. Это не те разрушающие нашу оборону договоры, которые подписывал Горбачев. Это был длительный процесс. Экономика тоже длительный процесс, но там считаются деньги. А в обороне считаются жизни.

— То есть китайская экономическая угроза выше для США?

— Для Штатов абсолютно выше. Они сами говорят, что их первый и главный противник — это Китай. Новые блоки создаются там — тот же AUKUS. Туда перебрасываются серьёзные военные силы, потому что Китай не конфронтационно, а позитивно, но бросает вызов США. Порты, которые углубляет Китай, военные точки и торговые хабы, которые он создаёт, находятся вне американского влияния, вдали от их баз на Диего-Гарсия, Филиппинах. Это всё Китай делает очень разумно, и это несёт угрозу американскому влиянию, способности контролировать торговые пути.

Мы не океанская держава, эта тема для нас немножко дальше, чем для них, для нас выход и из Балтики — вопрос. А там это серьёзно просчитывается, поэтому Китай время от времени поднимает строительство параллельного Панаме канала. Сейчас эта тема заглохла — думаю, не без американского старания.

Китай — первая угроза для США, потому что это экономическая мощь и влияние на многих континентах, в Африке. А мы возрождающаяся мощь, и скорее военная мощь, чем экономическая. Но! Симбиоз России и Китая — это для Америки неподъёмно.

— Киссинджер собирался Китай оторвать от Советского Союза. А сейчас давление направлено в другую сторону?

— Желание оторвать Москву от Пекина абсолютно ясно. Но и отрыв Пекина от Москвы всё равно в повестке дня Америки. Вряд ли мы второй раз совершим такую же ошибку.

— Мог ли Байден с Си Цзиньпином обсуждать отрыв от России?

— Конечно, это обсуждается. Если не обсуждается, то даются намёки: "Дистанцируйтесь от коварной Москвы. Она всё равно вас обманет, как и прежде обманывала". Таковы англосаксы.