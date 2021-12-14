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Автор Александр Шторм

Украинские политики передумали вступать в НАТО

Мир » Бывший СССР » Украина

Часть украинских политиков заговорила о внеблоковом статусе страны. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" предложила пересмотреть нормы о стратегическом внешнеполитическом курсе Украины.

Украинские политики передумали вступать в НАТО

Всё это происходит на фоне диалогов лидеров РФ и США. Ранее российский президент Владимир Путин объявил расширение НАТО за счёт Украины красной линией для российской стороны, за которой последует военный ответ.

По этому поводу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков высказался в том ключе, что НАТО должно дать гарантии о неразмещении новых вооружений в Европе. Без гарантий России нужно будет отвечать в любом случае — и ответ будет силовым.

Сторона НАТО упирает на то, что деятельность альянса якобы носит не агрессивный, а оборонительный характер. Президент США Джозеф Байден заметил, что он не воспринимает красные линии, обозначенные Россией. Хотя при этом Украину до сих пор не признали даже кандидатом в члены альянса.

Киев до сих пор не получил План действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО. Не так давно Владимир Зеленский признал, что решение в конечном итоге принимают не украинцы, а страны — члены НАТО, и некоторые из них твёрдо намерены Украину к членству в НАТО не допускать.

Осенью в Нью-Йорке Зеленский говорил о том, что Киев выполнил множество требований, предшествующих разговору о подписании ПДЧ, но что делать дальше, решать альянсу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в материале Wall Street Journal обрадовал Киев, что двери НАТО остаются и будут оставаться открытыми для тех, кто стремится к членству и может соответствовать критериям.

США выступают с позиции того, что страны должны сами решать свою судьбу. Якобы НАТО открыт для Украины и Грузии, дело за малым — за соответствием. Странам разрешено стремление к идеалу. Правда представители стран НАТО уже успели заявить, что Украине и Грузии членство не светит даже через десять лет.

В проекте "Россия в глобальной политике" отметили, что теперь хоть понятно, в чём суть искомых долгосрочных гарантий безопасности.

"Путин и Байден должны согласовать такие требования членства в НАТО, чтобы ни в жисть не выполнили. Надо конкурс объявить, чтоб позабористее", — пишут сетевые эксперты.

По мнению политического аналитика Александра Кочеткова, в отношении Украины вовсю идёт банальный торг. Лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко по этому поводу заявил Frankfurter Allgemeine Zeitung, что цель Владимира Путина — уничтожить украинский суверенитет и территориальную целостность, чтобы реализовать идею Советского Союза 2.0.

Напомним, именно Порошенко, стремясь исключить возможность таких изменений в будущем, инициировал закрепление в Конституции Украины нормы о будущем членстве в ЕС и НАТО.

Оппозиция говорит о том, что этот путь бесперспективен и Украине членство во всех альянсах мира никак не поможет. Да и сам Киев, похоже, мало кто слышит.

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Во сколько обойдётся Украине членство в НАТО?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато грузия украина сергей рябков энтони блинкен владимир путин пётр порошенко владимир зеленский
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