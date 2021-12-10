Провокация с "Донбассом" у Керчи: что это было и зачем

Украинский корабль "Донбасс" в четверг, 9 декабря, был замечен в 18 милях от Керченского пролива. Действия экипажа украинского корабля в ФСБ РФ расценили как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.

Довольно быстро стало известно, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и какое-то время двигался в сторону Керченского пролива. Во время перемещений вблизи пролива никаких попыток выйти на связь экипаж не демонстрировал.

Кроме того, заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утверждёнными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 года № 313, на прохождение Керчь — Еникальский канал украинской стороной подано не было.

Провокация была устроена прямо во время телефонного разговора американского президента Джозефа Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Переговоры начались в 21:34 (мск) и длились полтора часа.

Байден заявил в разговоре с Зеленским, что решение о вступлении страны в НАТО — это решение сугубо украинского народа и альянса. В это время корабль развернулся и лёг на обратный курс.

В украинском штабе заявили, что "судно ВМС Украины "Донбасс" не входило в "чувствительные зоны", корабль "выполняет задачи в своих территориальных водах" и направляется на базу.

Со своей стороны, Зеленский заверил, что Украина якобы "не собирается ни на кого нападать, но Киев не поддерживает идею заморозки конфликта в Донбассе". И, по словам президента Украины, готов выполнять обязательства о полном прекращении огня.

В проекте "Свежести" добавили, что манёвры корабля на фоне этого разговора вполне символичны и вписываются в метавселенную новой политики именно этим своим символизмом. Название "Донбасс", совпадение по времени с разговором Байден — Зеленский и резолюцией ООН отличаются сравнительной неожиданностью. Да, все ждали, что что-то произойдёт, но на линии соприкосновения в настоящем Донбассе.

Эксперты видели в этом советы западных кураторов, а некоторые — игровую импровизацию. Авторы канала "Политрук-2.0" отметились рассуждениями, что "если Путину можно повышать ставки, чтобы Байден ему позвонил, то и Зеленский оказался не прочь попробовать".

И, что характерно, с тем же успехом: всё получилось, он ему позвонил. Сам, не свалил на Блинкена, как позавчера. И тут же "грозный крейсер", бывшая плавмастерская, лёг на обратный курс. "Ша, уже никто никуда не идёт" и размораживать замороженный конфликт не собирается.

"Два братских славянских народа по очереди дёргают Войну за усы, чтобы привлечь внимание Дядюшки Сэма", — пишут они.

Не факт, что подобные выходки целесообразны.

Западные медиа не успели отреагировать на инцидент слишком активно и не втянулись в захватывающую интригу противостояния. Новость не попала в "топы", оказав влияние только на вечернее информационное поле России и Украины. Все заявления остались на уровне низших звеньев — главы государств не комментировали эту прогулку.

Налицо явная нехватка демонстрации "агрессивности России" Погранслужба ФСБ России действовала достаточно хладнокровно, истерик не было.

Если бы были хотя бы предупредительные выстрелы, их можно было бы красиво снять и выдать в топ новостей. А так — корабль куда-то шёл, потом сказал, что никуда идти не собирается, пошёл обратно. Едва ли Зеленский тут собирался переходить черту и подвергать опасности жизни украинских моряков, помня об опыте Петра Порошенко, считают эксперты.

Впрочем тема "керченского" мореплавания может оказаться вечной. И для России это не будет беспечная морская прогулка, надо тщательно продумывать свои ходы на случай повторения таких "игр в кальмара". Великий план "поиграть не нервах" оказался не замеченным мировыми СМИ.

Главный момент, который очень напрягает людей, имеющих понятие, как работает не просто военная, а военно-политическая машина, — это тот факт, что провокация Украины произошла во время разговора Зеленского с Байденом.

Эксперт Андрей Медведев пояснил, что "та самая провокация, которую все ждали", не удалась ровно потому, что не нужна прежде всего самому Западу.

"С учётом всей ситуации, всех заявлений последних дней рискну предположить, что британские товарищи посоветовали Зеленскому пойти на крайние меры. А именно — попытаться сделать так, чтобы корабль был уничтожен. Чтобы были жертвы и, соответственно, реакция Запада", — высказался эксперт.

Потому что это было единственным шансом втянуть в войну за Украину западные страны. Но с убедительностью у Украины проблемы с самого начала. Равно как и со здравым смыслом.

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