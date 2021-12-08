Русским станет хуже с новым парламентом Киргизии

Киргизия выбрала парламент, в котором нет ни одного русского или даже пророссийского депутата. Страна идёт по пути от светского к исламскому государству. Русская диаспора в ближайшие годы будет жить под давлением киргизского национализма.

ЦИК Киргизии обработал 100 % бюллетеней прошедших 28 ноября парламентских выборов.

Новых политиков Киргизии ничего не связывает с Россией

В него прошли шесть политических сил:

"Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") -17,30%, 15 мандатов;

"Ишеним" ("Вера") — 13,62%, 12 мандатов;

"Ынтымак" ("Гармония") — 10,99%, 9 мандатов;

"Альянс" — 8,33%, 7 мандатов;

"Бутун Кыргызстан" — ("Единый Кыргызстан") — 7,03%, 6 мандатов;

"Ыйман Нуру" ("Луч веры") — 6,15%, 5 мандатов.

Выборы прошли 28 ноября — это была вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова, выборам президента Садыра Жапарова и конституционной реформе, которая сделала страну президентской республикой.

Как сказал Pravda. Ru шеф-редактор информагентства Regnum, эксперт по Центральной Азии Григорий Михайлов, в среднем нынешний член парламента это человек националистического склада, более религиозный, чем раньше, и хуже владеющий русским языком.

"Часть парламента — это представители нового поколения киргизских политиков, которых с Россией общая история, общие воспоминания уже не связывают", — отметил эксперт.

"В киргизский парламент не прошло ни одного депутата, которые были бы пророссийскими. И, в целом, ни одна из партий вообще не выступала за какую-то тему дружбы с Россией", — добавил Григорий Михайлов

Заметим, что не только пророссийского, но и русского. Весь состав нынешнего парламента стал мононациональным — киргизским. Дунгане представлены тремя депутатами, и по одному депутату имеют узбеки и таджики. Русское население не представлено.

Киргизия уходит под влияние Турции, Катара, Саудовской Аравии

Отвечая на вопрос, станет ли Киргизия в будущем исламским государством в связи с прохождением в парламент исламской партии "Ыйман Нуру" во главе с экс-министром культуры Нуржигитом Кадырбековым, Григорий Михайлов указал на такую перспективу.

По его словам, партия набирает власть, эксплуатируя религиозную исламскую повестку под влиянием изменений в киргизском обществе, которое становится всё более религиозным на деньги из Турции, из Катара, из Саудовской Аравии.

"Таким образом эти страны продвигают свое влияние в регионе", — отметил эксперт.

По его мнению, "Киргизия — уже отчасти не светская страна, потому что религиозность уже является нормой для политиков, и постепенно будет всё более и более религиозной страной".

"Это необязательно будет отражено в документах. Но де-факто роль религиозных организаций, богословов, политических организаций с акцентом на религию будет расти", — сказал Георгий Михайлов.

В этой связи достаточно просто предположить, что Киргизия будет выходить из зоны влияния России, а русским там придётся жить под усиливающимся давлением националистов.

Русская диаспора в Киргизии находится в опасности

Киргизия — член ЕАЭС и ОДКБ, русский язык имеет статус официального. При первых двух президентах — Аскаре Акаеве и Курманбеке Бакиеве, ряд государственных постов был закреплен за этническими русскими. Их можно было встретить среди кандидатов в парламент и депутатов, но сейчас это не приветствуется. За последние десять лет в Киргизии социальный лифт отдан этническому киргизу, говорящему на киргизском языке.

Русских в стране осталось 5% (340 тысяч человек), до распада СССР — 25%.

В ноябре член Конституционного совещания, образованного для обсуждения проекта Конституции страны, Садирдин Торалиев предложил лишить официального статуса русский язык, так как якобы молодёжь перестала говорить на киргизском языке. Однако позднее Конституционное совещание сообщило, что русский оставят официальным языком. Пока этого же мнения придерживается Жапаров.

Если бы не сильная зависимость от российской экономики (переводы гастарбайтеров из России составляют более четверти ВВП Киргизии), Киргизия, несомненно, в перспективе бы отошла под управление Турции, исламисты из "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) уже сейчас чувствуют себя в стране достаточно вольготно.

Русской диаспоре не позавидуешь в ближайшие годы. Первый сигнал уже был. В спортивном лагере киргизские мальчики несколько недель избивали русского сверстника из-за его национальности и вероисповедания, а взрослые закрывали на это глаза. И второй тоже был — на русскую девушку продавца напал "гордый киргизский орёл", которому не понравилось, что та заговорила с ним по-русски. Вероятно, их было больше, просто они не попали в медиа.

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