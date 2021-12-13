Яков Кедми: применение ядерного оружия больше не означает апокалипсиса

Почему ядерный конфликт сейчас стал возможен, будет ли когда-нибудь Донбасс частью России и чем отличается миграционный кризис в нашей стране от миграционного кризиса в Западной Европе, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив” Яков Кедми.

Точечный удар

— Яков Иосифович, сейчас сложная международная обстановка, уже заговорили о применении ядерного оружия, которое раньше считалось табу. Что вы думаете по этому поводу?

— Поскольку развиваются все виды науки и техники военных средств, то резко повышается точность попадания в цель:

ракет,

бомб.

Для этого не надо большой мощности. Например, новые атомные бомбы, которые США размещают в Германии, имеют мощность от 0,3 килотонны. А на Хиросиму была сброшена атомная бомба 14 килотонн. То есть не надо сбрасывать десятки килотонн, чтобы уничтожить объект. Тогда ущерб окружающей среде будет намного меньше.

Можно сосредоточиться на стратегических целях, а не уничтожать весь город.

Мало того, заряд 0,3 или 1,5 килотонны можно смонтировать на снаряде танкового или полевого орудия. Это опускается на тактический уровень.

Кроме этого, Россия и США заявили в своих новых военных доктринах, что если раньше ядерное оружие они были готовы применить только в случае ядерного удара по своей стране, то сейчас может применяться это оружие в случае серьёзной опасности для государства. А это определяет Генштаб вместе с верховным главнокомандующим, он же президент.

Поэтому США очень нервничают, Байден всё время подчёркивает: "нам нужна определённость в отношениях с Россией". Он должен услышать от России, где границы её терпения.

Что им за это будет, ответил уже давно российский президент: при малейшей угрозе атакующая страна будет уничтожена до того, как её ракеты достигнут территории России. Теперь американцы хотят узнать, что им нельзя делать, чтобы не было того, чем мы угрожаем. Это хочет выяснить Байден на переговорах с Путиным.

Донбасс или Киев?

— После попытки цветной революции в Белоруссии Лукашенко более активно стал двигаться в сторону России в политическом плане. Раньше Украина была нашим западным форпостом, где мы оставили лучшее вооружение, лучшие склады, дороги. Возможно, теперь форпостом станет Белоруссия?

— Запад не оставил Белоруссии иного выхода, кроме единения с Россией. Совершенно ясно, что для Белоруссии западнее её границы никого нет, у неё всё будущее только на восток. Так же Запад заставил Россию взять Крым в 2014 году.

Когда в соседнем государстве НАТО стало угрожать разместить базы с ядерным оружием, Лукашенко, естественно, сказал: я тоже попрошу союзное государство разместить и на моей территории ядерное оружие этого государства. Он не должен говорить какое: тактическое, оперативное, стратегическое — это они будут решать вместе.

— Были заявления о том, чтобы в Литве организовать блокаду Калининграда.

— Эта блокада будет существовать несколько часов. Сухопутное сообщение между Россией и Калининградом будет установлено независимо от желания Литвы и через территорию Литвы. А будет ли в этом участвовать литовское правительство или нет, Россия спрашивать не будет.

— Недавно Путин заявил о помощи ДНР. И тут же Европа сказала, что не надо им помогать. А ведь для них жизненно важна помощь России, в том числе когда в 2014 году Россия отправляла туда белые "КамАЗы".

— Россия не помогала ДНР. Она сидела и смотрела. Если бы Россия им помогала, то не было бы того, что произошло: не надо было бы руками останавливать танки украинской армии, и не потеряли бы Славянск. В российском руководстве разобрались, что сделали ошибку:

с Харьковом,

Одессой,

Днепропетровском.

Понадеялись на местных олигархов, которые им обещали, но, как всегда, кинули. Нельзя с бандитами договариваться о таких делах. А если договариваться, то так, чтобы он не мог ничего сделать, кроме того, что обещал. Именно поэтому сегодня на Украине это всё происходит. Положились на бандитов, а не на себя и не на людей, которые хотели делать.

— Сейчас поздно исправить ошибку в отношении Донбасса?

— Сейчас другая ситуация: проблема Донбасса будет решена вместе с проблемой Украины. Россия не видит Донбасс отдельно от Украины. Она видит его как часть Украины, которая неподвластна преступной власти Киева.

Российское руководство заявило, что Донбасс — это часть Украины. Нет отдельного решения проблемы Донбасса. Помощь Донбассу — да, чтобы обеспечить его безопасность в минимальной степени.

Хотя эта безопасность не абсолютная, а условная, пока продолжаются обстрелы. Но вторжения украинской армии на Донбасс не будет.

Зеленский сказал: "Мы не можем атаковать Донбасс. Тогда мы рискуем потерять государство". Дошло наконец.

Миграционный кризис

— В последнее время в СМИ часто пишут о межэтнических конфликтах. В России больше 8 миллионов мигрантов. Есть проблемы с адаптацией, обучением русскому языку, преступностью. Что нам с этим делать?

— Вы представляете определённую политическую линию в России. Согласно этой линии, надо было сохранить Советский Союз.

В Советском Союзе не было мигрантов. Там были целые:

Узбекистан,

Киргизия,

Таджикистан,

Туркмения.

Если весь Узбекистан в составе Советского Союза было хорошо, то почему вам мешает миллион узбеков? В Советском Союзе они разве не приезжали?

— Нет, потому что не было таких проблем в Узбекистане, они могли там нормально работать. Мы говорим о росте преступности, об этнических анклавах.

— А рост преступности и тогда был. Преступность — это не этническая проблема, это проблема власти, законов, эффективности судов и полиции. Это не проблема преступников.

Больше опасности представляют преступники, которые у вас за взятки разрушают вашу страну. Не может быть в нормальном государстве, что воры в законе живут во дворцах и ездят с охраной, и все это знают.

А вы говорите насчёт шпаны, со шпаной борются по-другому совершенно: на уровне местной полиции, участковых.

— Когда приезжают образованные, воспитанные люди, то мы только рады. Но далеко не все мигранты такие.

— Вы решаете, кто к вам может приехать, на каких условиях и что делать с теми, кто нарушает закон. Всё в ваших руках. Власть должна решать проблемы, исходя из государственных интересов, а не потому, что кто-то пытается говорить от имени народа, что нравится или не нравится.

— Можно ли сравнивать миграционные процессы в республиках бывшего СССР и в Европе?

— Это совершенно разные вещи. Африканцы не жили во Франции, Италии, Германии, а ваши мигранты жили с вами в одной стране и развивались в одной культуре.

— Не они жили, а их родители.

— Всё равно это совершенно другое отношение. И чем меньше ваше государство будет обезьянничать по отношению к Европе и США, тем лучше. Есть принципиальная разница между отношением к мигрантам в Европе и у вас. Россия уникальна, и она должна решать свои проблемы, исходя из своей уникальности и тех положительных факторов, которые сопровождают эту уникальность, а не копировать то, что делают там, абсолютно противоречащее вашей уникальности, нравственности, базе.