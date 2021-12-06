Римский папа печётся о мигрантах и вакцинации

Выступая в Греции — на родине античной демократии — папа Франциск предупредил, что пестуемые популизмом и авторитаризмом "простые ответы" угрожают демократии в Европе, и призвал к приверженности делу продвижения общего блага, а не узких, националистических интересов.

Папа Римский Франциск

В Афинах римский папа обратился к греческим политическим лидерам и деятелям культуры с речью, в которой сказал, что только основательный многосторонний подход может решить насущные проблемы от защиты окружающей среды до борьбы с пандемией и бедностью.

"В политике это необходимо, чтобы поставить общие потребности выше частных, — подчеркнул папа-иезуит. — Тем не менее, мы не можем не отметить с беспокойством, что сегодня, и не только в Европе, мы наблюдаем отход от демократии".

Глава римско-католической церкви, будучи сыном и внуком обнищавших итальянцев, которые перебрались в Аргентину, сделал защиту мигрантов краеугольным камнем своего понтификата. Целью этого визита было желание противодействовать ужесточению пограничного контроля и прочих мер по сдерживанию потока мигрантов.

Мысль, конечно, интересная

"Если в прошлом идеологические конфликты препятствовали наведению мостов между Восточной и Западной Европой, то сегодня проблема миграции также привела к разрывам между югом и севером", — свидетельствует Франциск.

При этом папа не назвал ни конкретных имен, ни государств. Из СМИ известно, что Евросоюз находится на ножах с Польшей и Венгрией по вопросам верховенства закона, при этом Варшава настаивает на том, что польское законодательство имеет приоритет над политикой и постановлениями ЕС.

Папа Римский Франциск

Брошен камешек и в огород администрации экс-президента США Дональда Трампа, чья политика в отношении окружающей среды резко контрастировала с призывом Франциска заботиться о "нашем общем доме".

Иезуитский подход

В тот же день, но несколько ранее речи понтифика, министр внутренних дел греков-киприотов Никос Нурис подтвердил, что 14 из 50 искателей убежища переправят в Италию 16 декабря, среди них двое студентов из Камеруна, ещё в мае оказавшихся в буферной зоне острова, патрулируемой ООН.

На Кипре, первой остановке в ходе пятидневной поездки, папа, которому 17 декабря стукнет 85 лет, осудил "рабство" и "пытки", которым часто подвергаются беженцы от войны и бедности.

"Это напоминает нам историю прошлого века, нацистов, Сталина", — сказал он на молебне в пятницу в честь мигрантов, объединившихся в Никосии, столице расколотого войной острова.

Римский папа приветствует тех, кто укололся

Эта мечта находится под угрозой на фоне экономических и других потрясений, вызванных пандемией, которые способны порождать националистические настроения и сделать авторитаризм "убедительным, а простые ответы популизма — привлекательными", — отметил глава Ватикана.

"Лекарство можно найти не в навязчивой погоне за популярностью, не в жажде выделиться, не в шквале нереалистичных обещаний … а в хорошей политике", — сказал святой отец.

Франциск высоко оценил "кампанию необходимой вакцинации", проводимую правительствами для борьбы с коронавирусом. Он вспомнил древнегреческого врача Гиппократа, процитировал клятву Гиппократа не только делать то, что лучше всего для больных, но и "воздерживаться от всего, что вредно и оскорбительно и способствует иррациональному отрицанию реальности и неравенства в наших обществах", особенно для пожилых.

Поездка Франциска оказалась омрачена смертью посла Ватикана в Европейском союзе архиепископа Альдо Джордано (Aldo Giordano), оказавшегося одним из нескольких прелатов, у которых обнаружили ковид после празднования в сентябре мессы Франциска в Словакии. Посольство Ватикана в ЕС настаивало на том, что Джордано заразился вирусом несколькими днями ранее во время встречи европейских епископов в Венгрии.

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