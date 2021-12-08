Политолог: Катар “слил” очень интересную информацию о Турции и ОАЭ

Почему Анкару в разгар кризиса посетил правитель ОАЭ Мухаммед бен Заид, консультировался ли он с Москвой перед визитом в Турцию и зачем Англия разработала для Турции план Турана, рассказала Pravda.Ru политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

Британский вассал на Востоке

— Каринэ, в Турции неожиданно случился экономический кризис. Почему он вообще произошёл? Наверное, можно было его предвидеть?

— У нас на планете есть доминант — США. Но за последние десять лет они выдохлись. Британцы это поняли раньше, чем все остальные, и потихоньку стали вытаскивать стул из-под доминанта в Старом Свете. Я обратила внимание, как с 2015 года активизировались британские спецслужбы на постсоветском пространстве, в особенности:

в Закавказье,

Средней Азии.

Они захотели занять ниши, которые занимал доминант. Одной из серьёзнейших опорных точек на Ближнем и Среднем Востоке была Турция.

Связи между Лондоном и Анкарой — это очень интересная тема. Глава британской разведки MI6 Ричард Мур — это личный друг Эрдогана.

Человек этот столь велик, что к нему в офис, как зайка, бегал Зеленский, когда был в Лондоне, президент целой страны Украины, которая могла бы быть помощнее, чем Турция, если бы не шла тем путём, которым шла. Но при всём уме и практике Intelligence Service у них нет: флота, армии, страна разгребает свои проблемы после выхода из ЕС, который она совершила предусмотрительно.

Сделали ставку на Турцию, разработали не без помощи британцев великолепный план Турана. Проект охватывал постсоветское пространство, север Причерноморья и даже Крым. Но у британцев ресурсов ни финансовых, ни военных нет, чтобы продвигать этот проект. А учитывая, что деньги, даже виртуальные, самый дорогой товар, то кумулятивный эффект в результате настиг Турцию.

Турция серьёзно вложилась в организацию "Тюрксой", которая представлена от Калининграда до Владивостока, даже в Белоруссии есть. На фотографиях "Тюрксой" молодежь показывает знак организации "Серые волки". Это националистическая организация с боевыми отрядами.

Именно человек по фамилии Челик убил нашего катапультирующегося лётчика в 2015 году, и он принадлежит к "Серым волкам".

Не знаю, почему в России до сих пор они не запрещены, хотя "Братья-мусульмане", к которым принадлежит Эрдоган, запрещены. "Тюрксой" проводит пропагандистскую, разрушительную работу по осуществлению плана "Tуран" на территории России.

— Эрдоган склонил Центробанк к снижению процентной ставки, рассчитывая на рост экономики, но в итоге случился обвал лиры. Почему Эрдоган вёл себя так нелогично?

— Неважно, какое решение принял бы Центробанк Турции в условиях общемирового кризиса, усугубляющегося настолько, что даже Байден говорит: мне не с кем разговаривать, буду разговаривать только с Путиным и Си, притом что мы друзьями не становимся, остаёмся врагами.

Но я полагаю, что эти события готовились, потому что Анкару посетил фактический правитель ОАЭ Мухаммед бен Заид. Эмираты в больших политических контрах были с Турцией: например, открыли своё посольство в Дамаске, то есть они не придерживаются единой политики по Сирии.

Турецкую лиру и Эрдогана могут спасти 50-80 миллиардов долларов. Руководство Катара "слило" очень интересную информацию о том, что Эмираты готовы вложить в Турцию 100 миллиардов долларов.

Но не для проекта "Туран" на постсоветском пространстве. Не исключаю, что перед встречей с Эрдоганом Эмираты проводили консультации с Москвой. У нас неплохие отношения с Эмиратами. У ОАЭ свои интересы в Эфиопии, Судане, а в Судане есть турецкая база.

Полагаю, что Эмираты дают эти деньги под определённые условия и перекупают у Лондона Турцию как мощную военную державу.

Я думаю, что если Эмираты при этом вели хотя бы минимальные консультации с Москвой, то тогда Владимир Владимирович всех переиграл. Кстати, войну в Закавказье 14-го числа остановил Шойгу своими звонками министрам обороны Азербайджана и Армении. И мои турецкие коллеги сказали, что у Эрдогана истерика: он теряет повестку дня, поэтому действовать может только по внешнему контуру. Они считают, что именно Эрдоган толкнул Алиева на эти действия.

"Заклятый друг"

— России точно экономический кризис Турции невыгоден. Мы и так уже в Турцию вложились, газ поставляем, а денег лишний раз не спрашиваем. Сможем мы хоть как-то заработать на экономическом кризисе в Турции?

— Я не говорю, что Турция потеряет суверенитет оттого, что возьмёт 100 миллиардов у Эмиратов. Но возрастёт зависимость турецкой деятельности в других странах:

военной,

политической.

Другое дело, насколько Россия выстраивает своё сближение в условиях ухода американцев и укрепления российских позиций в Сирии, насколько Россия будет выстраивать свои отношения с ОАЭ. Тогда у Турции вместо Британии появятся два интереснейших патрона. Да, мы не заинтересованы в тяжёлом экономическом кризисе в Турции, но для нас он не столь опасен, как для самих турок. Предоставляя рынок турецким бизнесменам, Россия создала некоторую зависимость. Потому что любые антироссийские выходки Эрдогана встречали серьёзное осуждение со стороны бизнес-сообщества в Турции.

— Наступит ли этап более тёплых отношений между Россией и Турцией? У нас сложная история отношений с Турцией, её нельзя воспринимать надёжным партнёром, мне кажется.

— Турция именно для России надёжным партнёром не является. Недаром для Эрдогана в США придумали очень интересное слово — frienamy (friend and enemy, то есть "заклятый друг"). Вот для нас это тоже заклятый друг.

Да, хочется дружить, но в любой момент политика Турции может развернуться на 180 градусов, и так много раз бывало.

Одним из российских дипломатов был фельдмаршал Суворов. Султан прислал Екатерине II великолепные подарки, потому что султану была совершенно ни к чему война с Россией, хотя сила была на его стороне, как казалось многим.

Суворов сказал: с турками договариваться нельзя, заключать с ними перемирие нельзя, с ними можно только подписать договор о капитуляции.

Екатерина отвергла дары султана и объявила войну. После этого Россия получила наконец безопасное Черноморское побережье, север Причерноморья и Крым. Османская Турция подписала Кючук-Кайнарджийский договор, который был невероятной стратегической победой России и положил конец издевательствам, которые мы видели на европейских картах: именно после этого там перестали писать "Тартария", а стали писать "Россия". Потому что считалось формально, Россия — это вассал крымского хана.