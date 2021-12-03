Казахстанский эксперт прогнозирует конфликты из-за переименования русских городов

Сенат Казахстана одобрил законопроект в части о визуальной информации, теперь Уральск будет Оралом, Лебяжье — Аққулы, а Павлодар — вероятно, Сарыаркой.

Если Уральск не станет Оралом, будут штрафы

Верхняя палата парламента Казахстана вслед за Мажилисом в четверг, 2 декабря, одобрила норму законопроекта, согласно которой теперь необходимо указывать в топонимике "исторически сложившиеся" наименования административно-территориальных единиц. Об этом сообщает Kazinform.

Приоритет отдаётся казахским вариантам. По словам, министра образования и науки Асхата Айгамабетова, Уральск теперь будет Оралом, а Лебяжье — Аққулы.

Законопроект о визуальной информации и религиозной деятельности рассмотрен во втором чтении, но отправлен в Мажилис на доработку, поскольку сенаторов не устроила "религиозная" часть законопроекта.

Законопроект предусматривает также обязательное размещение визуальной информации, в том числе рекламы, объявлений, меню, инструкций к лекарствам и т. д., на казахском языке, а "при необходимости" — на русском или других языках.

Как пишет в Telegram-канале политолог Данияр Ашимбаев, по регионам активно гастролируют ономасты, которые настаивают на переименовании улиц в честь лиц из некоего "актуального перечня исторических деятелей".

"Создаётся впечатление, что государство критиковало самозванные "языковые патрули не столько за "пещерный национализм", сколько за то, что они подрывали государственную монополию на штрафы и наезды", — пишет политолог.

Ашимбаев сожалеет, что был взят на вооружение подход, который гарантирует право на отображение в ономастике только казахских названий, а не других национальностей Казахстана.

В Казахстане "языковая импотенция" приведёт к межнациональным конфликтам

Он также критикует переход алфавита на латиницу, которая считается "фактором нашего приобщения к западной цивилизации", так как "напринимали" их много, но ни одного "толкового".

"Это лишний раз говорит о полной импотенции языкознания в стране. Придумываются тысячи новых слов, ведётся борьба за некое "очищение" казахского языка от примесей (хотя это естественный процесс языкового развития). А вот алфавит разработать толковый не смогли, хотя есть опыт 20-30-х годов прошлого века, а поручение разработать казахскую латиницу было дано ещё 15 лет назад", — считает Ашимбаев.

Политолог предупреждает, что новые требования, прописанные в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности", станут почвой для коррупции (так как неисполнение будет штрафоваться, а замена указателей потребует бюджетных средств) и межрегиональных и внутринациональных конфликтов.

Станет ли Павлодар Сарыаркой?

Несколько блогеров в Сети летом начали называть Павлодар Сарыаркой. Там уже переименована часть улиц.

Так, улица Урицкого получила название генерала Смагулова, улица Константина Циолковского — Бауржана Момышулы. Название улицы Розы Люксенбург было заменено на название "Казак радиосы" (Казахское радио).

"В ономастическую комиссию по переименованию Павлодара каких-либо обращений и предложений не поступало. Акимат города такой вопрос не рассматривал. И, соответственно, никакого заказа блогеров, никакой пиар-кампании с нашей стороны не было", — сообщили в пресс-службе акимата Павлодара.

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