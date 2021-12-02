Готов ли Лукашенко к применению ядерного оружия

Президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко сохранил в стране почти все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет. Именно поэтому он стал врагом для Запада.

Во всяком случае, Лукашенко уверен в этом на все сто. По его словам, это произошло не потому, что в стране установлена диктатура. В Белоруссии все площадки, на которых стояли "Тополя", кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию.

Лукашенко гордится тем, что не поддался на уговоры Бориса Ельцина и площадки не взорвал. Запад давил на Ельцина, а он, в свою очередь, давил на Белоруссию, сказал глава соседнего государства. Давление было "чрезвычайным", поэтому взорвали одну площадку в лесу, сообщил он.

Ранее Лукашенко заявил, что может попросить Россию разместить ядерное оружие в Белоруссии в том случае, если США переместят ядерное оружие из Германии в Польшу.

В МИД РФ поддержали это заявление. По словам его главы Сергея Лаврова, это является серьёзным предостережением Западу:

"В случае возникновения необходимости и получения приказа Верховного главнокомандующего Министерство обороны РФ действительно может передислоцировать подразделения триады СЯС".

Однако подобному действию должны предшествовать не только политические решения, но и подробный анализ состояния мест размещения, хранения и обеспечения безопасности ядерного оружия.

Теоретически, в РБ могут быть переброшены

мобильные комплексы "Ярс",

"Тополь-М" с МБР,

катера (для новой "Днепровской флотилии") класса "Буян", которые могут нести "Калибры" со спецБЧ,

а также ОТРК "Искандер",

"Точка-У",

артиллерия большой мощности — со спецБЧ.

Поддержка с воздуха будет обеспечена бортами Ту-22М3 и самолётами двойного назначения Су-34 и Су-24М2. Россия при этом будет определять конфигурацию и количество специальных боевых частей, боеприпасов и их носителей.

Как заявил URA.RU полковник в отставке Виктор Литовкин, в Белоруссии может быть размещен комплекс "Искандер-М", который стреляет на дальность до 500 километров и может нести ядерную боеголовку. Если США разместят в Европе ракеты средней дальности и будут загружать пусковые установки в Румынии и Польше "Томагавками" с ядерными боеголовками, то это могут быть и наземные комплексы "Калибр".

Литовкин также не исключил размещения самолётов-бомбардировщиков, таких как "Миг-31" с "Кинжалами" на борту. Данный шаг будет являться ответной мерой на размещение ядерного оружия в Польше, поскольку он создаёт реальную военную угрозу Белоруссии. В то же время заявление белорусского президента — ответный сигнал НАТО и Европе.

Ещё один эксперт, полковник РВСН в отставке Виталий А., заявил, что размещение ядерного оружия в Польше — прямая угроза Белоруссии. Это риск удара по белорусской территории ядерным оружием: время подлёта там — считанные минуты. Возникает угроза уничтожения Белоруссии и белорусского народа со всеми последствиями в виде радиационного заражения местности.

"Заявление Лукашенко — это предупреждение Европе, которая должна понимать: поддерживая НАТО, не препятствуя США размещать ядерное оружие в Европе и на границе с Россией, она может превратиться в ядерную мишень для России и Белоруссии", — подытожил аналитик.

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