Политолог: к январю на Украине будет ряд серьёзных провокаций

Почему Украина активно обвиняет Россию в подготовке нападения, какова в этом роль США и почему не стоит всерьёз воспринимать международные рейтинги коррумпированности и демократичности разных стран, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Украина как плацдарм

— Владимир Леонидович, Украина активно ожидает войны с Россией, якобы нападение будет в январе-феврале. США и Европа сообщили, что не дадут Киев в обиду. Что всё это значит?

— Украина в значительной степени не суверенное государство. Она находится под внешним управлением — это Вашингтон. Если украинский президент, министры произносят те или иные слова, то эти слова не являются позицией Зеленского в чистом виде, а являются трансляцией идей Вашингтона.

США это нужно, потому что происходит перегруппировка США как сверхдержавы. Американцы из Афганистана бежали. В других странах Ближнего и Среднего Востока США постепенно теряют территории. Они сосредотачивают свои ресурсы на самых важных направлениях. Например, Тайвань в борьбе с Китаем: США — это держава, которая теряет позиции, Китай — это держава, которая приобретает позиции. Для США как бывшего гегемона важно не допустить появления нового гегемона в лице Китая. Им важно сохранить позицию "царя горы".

Украина в этой перегруппировке занимает место очень важное, потому что США хотят, чтобы Россия была в постоянном напряжении.

США нужно создавать для нас провокационные ситуации на границах. Чтобы Россия меньше участвовала в глобальных процессах, которые идут в мире и которые правильно обозначил известный американский эксперт Марк Милли, — это создание триполярного мира, в котором существуют:

Россия,

Китай,

США.

Для США важно, чтобы Россия и Китай не были вместе. Украина выражает не свою политическую волю и преследует не свои политические цели. Украина как плацдарм для нанесения вреда России в информационной войне, в военных действиях малой интенсивности на юго-востоке Украины против наших соотечественников.

Здесь есть и интерес Зеленского. Он пытается всеми силами сбить волну недовольства, которая растёт на Украине. Он идёт по стандартной схеме: если нельзя решить проблемы социальные, энергетические, политические, пандемия, коррупция, то можно мобилизовать электорат за счёт идеи внешнего врага.

Провокации начались с конца октября. Выкрали офицера СЦКК, миротворца, неприкосновенную фигуру. Его обвинили в том, что он является шпионом. Использовали "Байрактар" против своих же сограждан. Возможно, использовали "Джавелин" — оружие, которое ВС Украины получили из США.

К январю будет ряд очень серьёзных провокаций.

Не удивлюсь, если их спецслужбы будут работать в Донбассе или в России и будет попытка ещё кого-то выкрасть.

Недемократичная демократия

— Байден решил провести конференцию за демократию в мире. Пригласил 110 стран, среди которых нет России, Китая. Зато приглашён Тайвань. Вся Европа есть в списке, кроме Венгрии, поскольку она активно борется за традиционную семью и против европейских ценностей. То есть у американцев своё представление о демократии?

— Ещё 15 лет назад Фрэнсис Фукуяма, известный американский политолог, в книге "Америка на распутье" высказал идею: ООН не выполняет свою функцию, потому что в ней есть нехорошие страны, которые мешают Америке распространять демократию, такие как Россия, Китай и прочие. Следовательно, надо убрать ООН и вместо неё сделать Организацию демократических наций. Именно этим американцы и занимаются. Они определили, что именно эти 110 стран являются демократиями. С какой стати? Например, Кения — демократия, а Танзания — нет. В списке две страны не признаны мировым сообществом: Косово и Тайвань. Этих стран не существует, они самопровозглашённые.

Остальные страны априори демократией не являются. Ещё вопрос, являются ли демократией сами США? Все остальные страны стали автоматически плохими. По сути, мир разделён на две части, как в период холодной войны. Это стратегия постепенного расшатывания и ликвидации единого мирового пространства в рамках ООН.

— США составляют массу международных рейтингов стран и решают, кого включать в список, а кого нет. Может быть, нам тоже стоит создавать свои рейтинги?

— Я с вами абсолютно согласен. Зачастую мы читаем рейтинги стран в новостной ленте и принимаем это за чистую монету. Да ни один из этих рейтингов не является объективным, ни одна из этих международных структур не является международной, она управляется из единого центра.

Например, организация Freedom House ("Дом свободы") создана первым директором ЦРУ. Она делит страны на три группы:

свободные,

частично свободные,

совсем несвободные.

Россия, конечно, совсем несвободная страна с точки зрения конторы ЦРУ, которая заявляет, что она международная организация, которая должна определять степень свободы. Но это просто элемент пропаганды, информационной войны.

Международная организация Transparency International ("Международная прозрачность") делает рейтинг восприятия коррупции. Она определяет зашкаливающей уровень коррупции в нашей стране, на уровне самых отсталых стран. Какова методика рейтинга? Это опрос малой части американских бизнесменов, которые определяют почему-то в качестве экспертов, что эта страна является коррупционной.

Для России важна контрпропаганда, важно формирование объективной картины о российской науке, образовании, культуре, политической системе. Это действительно важная задача.

У нас есть исследовательские проекты, которые позволяют объективно показать, насколько американская демократия является демократией, а также является ли демократией наша страна.

Но в последние десятилетия США доминируют в информационном пространстве, и мы не можем перебить огромный вал пропаганды из США, который усиливается. Почему в рейтинге университетов одни американские вузы? Это же не соответствует реальности. Почему Россия несвободная страна? Потому что таким видят мир США. С какой стати мы должны монополию на определение, кто является демократией, а кто нет, отдавать Вашингтону?

Почему Госдепартамент выдаёт ярлык, демократия вы или не демократия? Это же смешно.