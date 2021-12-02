Андрей Кортунов: в Нагорном Карабахе посредничество России незаменимо

Могут ли российские миротворцы получить расширение мандата своих полномочий, перейдут ли они от поддержания мира к принуждению к миру, а также почему Запад массово скупает российское оружие, несмотря на санкции, рассказал Pravda.Ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Российские миротворцы необходимы

— Андрей Вадимович, в Нагорном Карабахе в результате инцидента между армянскими и азербайджанскими военнослужащими была закрыта дорога Степанакерт — Бердзор. 16 ноября при посредничестве России было объявлено перемирие. Военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Армянская сторона будет просить помощи у России в урегулировании конфликта. Так ли было необходимо вмешательство России в ситуацию?

— Проблема демаркации армяно-азербайджанской границы решена не полностью. На некоторых участках она чётко не определена.

Обе стороны апеллируют к картам советского периода, где есть административная граница, которая тогда считалась несущественной, а сегодня приобретает характер государственной. Трудно в такой ситуации избежать разночтений.

Но при этом ни одна из сторон не заинтересована в крупной эскалации. У армянской стороны на это нет ресурсов. А азербайджанская сторона вынуждена считаться с тем, что если начнётся серьёзный конфликт, затрагивающий территорию не непризнанного Нагорного Карабаха, а самой Армении, то Россия будет вынуждена выполнить союзнические обязательства в отношении Еревана и в конфликт вмешаться, что совершенно не соответствует интересам Баку.

Посредничество России незаменимо, поскольку никакой другой игрок не имеет таких возможностей, которые имеет российская сторона.

Скорее всего, какие-то инциденты ещё будут. Но надеюсь, что российские дипломаты и военные смогут эти конфликты быстро гасить. Тогда основным вопросом останется вопрос о военнопленных, которые частично не возвращены, и карты минных полей. Азербайджанская сторона жалуется, что армянская сторона не передала эти карты. И конечно, будущее Нагорного Карабаха — у сторон несовместимые позиции относительно него.

— Российские миротворцы в случае вооружённого конфликта готовы в него вмешаться? На армянской стороне, правильно я понимаю?

— Задача миротворцев не в том, чтобы вести боевые действия. У них и вооружение ограничено. Они приходят, если обе стороны готовы к перемирию. Если они начинают вести боевые действия, то это уже не поддержание мира, а принуждение к миру. Это совершенно другие задачи, они должны быть по-другому вооружены, это потребует других политических решений.

Поэтому диверсификация функций миротворческих сил, которые Россия развернула в регионе, должна идти в другом направлении. К миротворцам апеллируют гражданские лица с просьбой помочь им в возрождении нормальной жизни. Значит, помимо классических миротворцев Министерства обороны, там должны быть подразделения:

Министерства по чрезвычайным ситуациям,

военной полиции,

военных строителей.

То есть ситуация во многом уникальная. Если мандат миротворческих сил Российской Федерации будет расширяться, то не для придания им способности вести боевые действия, а ради способности содействовать постконфликтному восстановлению территории, обеспечения нормальных условиях для проживающих там гражданских лиц.

Российское оружие — лучшее в мире

— В топ-10 получателей российских товаров скрытых категорий (ядерный материал, самолёты, оружие, боеприпасы) вошли 6 стран НАТО. США увеличили ввоз секретных товаров из России с 706 до 841 миллиона долларов, Чехия — со 100 до 700 миллионов, Германия — с 173 до 302 миллионов долларов. Это может быть связано с вывозом из России военной техники для ремонта. При этом Россия находится под санкциями США и ЕС с 2014 года. Как можно это логически связать?

— Парадокс относится не только к поставкам вооружения. Например, Россия является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в США. Это относится и к вооружению. Возможны разные объяснения.

Одно объяснение: на вооружении многих стран, даже членов НАТО, остаётся техника советских производителей, она нуждается в обслуживании, запчастях.

Другое объяснение: в некоторых регионах мира, скажем, на Ближнем Востоке, советское, российское вооружение является одним из основных. Поэтому западные партнёры вынуждены в рамках военно-технического сотрудничества опираться на эту технику.

Когда США вошли в Афганистан, они убедились, что для афганских условий являются оптимальными советские и российские вертолёты. И были очень большие закупки российской боевой техники, которая использовалась международной коалицией.

Сейчас многие машины попали в руки Талибана*. Россия является одним из законодателей мод на рынке вооружений, и без закупок российских вооружений западные партнёры обойтись не могут.

США пытаются ввести санкции против покупателей современных образцов российских вооружений. Самый известный случай — с зенитными системами С-400. США хотели бы, чтобы Эрдоган отказался от этой сделки. Но при этом Индия избежит американских санкций, хотя тоже покупает С-400. Почему? Потому что индийские закупки рассматриваются как один из способов сбалансировать Китай на азиатском театре. Поэтому российско-индийское военно-техническое сотрудничество не рассматривается под такой же лупой, как сотрудничество России и Турции.

У нас есть ещё очень много возможностей увеличить свою долю на мировых рынках оружия.