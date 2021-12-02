Могут ли российские миротворцы получить расширение мандата своих полномочий, перейдут ли они от поддержания мира к принуждению к миру, а также почему Запад массово скупает российское оружие, несмотря на санкции, рассказал Pravda.Ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
— Андрей Вадимович, в Нагорном Карабахе в результате инцидента между армянскими и азербайджанскими военнослужащими была закрыта дорога Степанакерт — Бердзор. 16 ноября при посредничестве России было объявлено перемирие. Военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Армянская сторона будет просить помощи у России в урегулировании конфликта. Так ли было необходимо вмешательство России в ситуацию?
— Проблема демаркации армяно-азербайджанской границы решена не полностью. На некоторых участках она чётко не определена.
Обе стороны апеллируют к картам советского периода, где есть административная граница, которая тогда считалась несущественной, а сегодня приобретает характер государственной. Трудно в такой ситуации избежать разночтений.
Но при этом ни одна из сторон не заинтересована в крупной эскалации. У армянской стороны на это нет ресурсов. А азербайджанская сторона вынуждена считаться с тем, что если начнётся серьёзный конфликт, затрагивающий территорию не непризнанного Нагорного Карабаха, а самой Армении, то Россия будет вынуждена выполнить союзнические обязательства в отношении Еревана и в конфликт вмешаться, что совершенно не соответствует интересам Баку.
Посредничество России незаменимо, поскольку никакой другой игрок не имеет таких возможностей, которые имеет российская сторона.
Скорее всего, какие-то инциденты ещё будут. Но надеюсь, что российские дипломаты и военные смогут эти конфликты быстро гасить. Тогда основным вопросом останется вопрос о военнопленных, которые частично не возвращены, и карты минных полей. Азербайджанская сторона жалуется, что армянская сторона не передала эти карты. И конечно, будущее Нагорного Карабаха — у сторон несовместимые позиции относительно него.
— Российские миротворцы в случае вооружённого конфликта готовы в него вмешаться? На армянской стороне, правильно я понимаю?
— Задача миротворцев не в том, чтобы вести боевые действия. У них и вооружение ограничено. Они приходят, если обе стороны готовы к перемирию. Если они начинают вести боевые действия, то это уже не поддержание мира, а принуждение к миру. Это совершенно другие задачи, они должны быть по-другому вооружены, это потребует других политических решений.
Поэтому диверсификация функций миротворческих сил, которые Россия развернула в регионе, должна идти в другом направлении. К миротворцам апеллируют гражданские лица с просьбой помочь им в возрождении нормальной жизни. Значит, помимо классических миротворцев Министерства обороны, там должны быть подразделения:
То есть ситуация во многом уникальная. Если мандат миротворческих сил Российской Федерации будет расширяться, то не для придания им способности вести боевые действия, а ради способности содействовать постконфликтному восстановлению территории, обеспечения нормальных условиях для проживающих там гражданских лиц.
— В топ-10 получателей российских товаров скрытых категорий (ядерный материал, самолёты, оружие, боеприпасы) вошли 6 стран НАТО. США увеличили ввоз секретных товаров из России с 706 до 841 миллиона долларов, Чехия — со 100 до 700 миллионов, Германия — с 173 до 302 миллионов долларов. Это может быть связано с вывозом из России военной техники для ремонта. При этом Россия находится под санкциями США и ЕС с 2014 года. Как можно это логически связать?
— Парадокс относится не только к поставкам вооружения. Например, Россия является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в США. Это относится и к вооружению. Возможны разные объяснения.
Когда США вошли в Афганистан, они убедились, что для афганских условий являются оптимальными советские и российские вертолёты. И были очень большие закупки российской боевой техники, которая использовалась международной коалицией.
Сейчас многие машины попали в руки Талибана*. Россия является одним из законодателей мод на рынке вооружений, и без закупок российских вооружений западные партнёры обойтись не могут.
США пытаются ввести санкции против покупателей современных образцов российских вооружений. Самый известный случай — с зенитными системами С-400. США хотели бы, чтобы Эрдоган отказался от этой сделки. Но при этом Индия избежит американских санкций, хотя тоже покупает С-400. Почему? Потому что индийские закупки рассматриваются как один из способов сбалансировать Китай на азиатском театре. Поэтому российско-индийское военно-техническое сотрудничество не рассматривается под такой же лупой, как сотрудничество России и Турции.
У нас есть ещё очень много возможностей увеличить свою долю на мировых рынках оружия.
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