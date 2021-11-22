Идеи товарища Си и китайские инициативы ко многому обязывают

Когда говорят, что центр тяжести мировой экономики и политики смещается в сторону Азии, это лишь часть истины. Сюда следует добавить, что оттуда также исходят идеи о путях выхода из системного кризиса, в котором оказался мир. Свежий ветер перемен сегодня дует именно с Востока. Эксперты и политики наперебой говорят о возрастающей роли Китая, ведомого опытным политиком Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин

После пленума ЦК КПК, который прошёл в ноябре в Пекине, западная пресса поспешила заявить, что председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин объявлен "великим кормчим". Учитывая, что в истории Поднебесной титул кормчего носил Мао Цзэдун, информационный вброс мог вызвать у западной публики негативные ассоциации с флёром авторитаризма. На это, очевидно, и был расчёт западных пропагандистов, услужливо выполняющих установку Вашингтона по делению мира на "хорошие демократии" и "плохие автократии".

Решения пленума всё же повлекут за собой определённые изменения в дальнейшей политике Китая. Проанализировав достижения за 100 лет с момента своего основания, КПК пришла к выводу, что она должна "более тесно сплотиться вокруг Си Цзиньпина". Поддержка товарища Си в качестве ядра означает, что "гигантское судно китайского возрождения будет иметь рулевого и сможет противостоять любым штормам".

Мао Цзэдун стал в своё время вдохновителем "великого скачка", Дэн Сяопин провозгласил 40 лет назад "политику реформ и открытости", отныне же председатель Си возглавит движение к "великому возрождению китайской нации" на пути строительства социализма с китайской спецификой, вооружившись концепцией сообщества единой судьбы человечества. Это вовсе не означает впадание в крайности коммунизма: руководство Китая поддерживает открытую рыночную систему с равным отношением к различным видам хозяйствования и упорядоченной конкуренцией.

Условием превращения Китая к 2049 году в "великую социалистическую державу" является внутренняя стабильность, которая достигается через экономический рост и справедливую социальную политику. Либерализация помогла высвободить и задействовать потенциал производственных сил и одновременно привела к росту неравенства. В КПК отдают себе отчёт, что бедность плохо вяжется с идеей социализма, и намерены сфокусироваться на обогащении всего населения, воспринимая это как гарантию долгосрочного нахождения у власти.

"В настоящее время перед человечеством остро стоит проблема экономического неравенства, — отмечает китайский лидер. — В ряде стран растущий разрыв между бедными и богатыми и кризис среднего класса привели к социальному размежеванию, политической поляризации и популизму. Это важный урок для нас. Для сохранения социальной гармонии и стабильности в Китае мы должны предотвратить поляризацию нашего общества и добиться достойного уровня жизни для каждого жителя".

Когда за державу не обидно

Столетие компартии Китая

Китай внёс в свою модель развития серьёзные коррективы, обусловленные ростом противоречий с США, ослаблением мировой экономики из-за пандемии и торможением глобализации, считает заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Весной прошлого года была провозглашена стратегия "двойной циркуляции", согласно которой внутренний цикл производства, распределения и потребления Китая должен преобладать над взаимодействием с внешними рынками. Сохраняя связи с внешним миром, но перенося упор на внутренний рынок, Поднебесная демонстрирует нежелание и дальше выполнять функцию "дешёвого сборочного цеха" для иностранных компаний.

Темпы роста Китая в последние десятилетия были впечатляющими: перед рубежом нового столетия и сразу после него ВВП страны удваивался или утраивался каждые шесть лет. Даже в пандемийном 2020 году он рос, тогда как в развитых странах наблюдалось падение. ВВП Китая по итогам текущего года может составить около $17 триллионов, а в 2025 — сравняться с США. На период до 2035 года руководством Китая намечено совершить ещё один рывок, удвоив душевые доходы и ВВП, что сделает его бесспорным мировым лидером.

Как отметил бывший посол КНР в России, а ныне специальный представитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй, концепция сообщества единой судьбы человечества формировалась на историческом фоне, который характеризуется глубинной трансформацией мирового устройства, большой перезагрузкой, углублением взаимосвязанности и взаимозависимости всех стран, информатизацией общества и развитием многополярности. По мере непрерывного роста общей мощи Китая его международный статус постепенно растёт, а роль крупной державы ко многому обязывает. Вот почему Китай намерен взять на себя ответственность в международных делах, соразмерную своему положению, внося надлежащий вклад в мирное и гармоничное развитие мирового сообщества.

Мир нуждается в переформатировании

Си Цзиньпин, Владимир Путин

Концепцию мирового развития по-китайски можно отразить словами: находясь внутри своей страны, следует держать в поле зрения весь мир. Экспансия национальных и международных интересов должна быть гармонизирована. Не следует игнорировать закономерные озабоченности других стран. Собственное развитие будет наиболее успешным, когда оно стимулирует всеобщее развитие. В такую логику вполне укладывается предложенная Китаем инициатива международного сотрудничества "Один пояс, один путь". На конец прошлого года в её рамках 138 стран и 31 международная организация подписали с Китаем 203 документа о сотрудничестве. С 2013 по 2019 годы товарооборот участников проекта "Шёлкового пути" вырос с $1,04 трлн до $1,34 трлн.

Россия является одним из важных партнёров Китая по реализации инициативы "Один пояс, один путь". В то же время предпринимаются усилия по его сопряжению с Евразийским экономическим союзом. Китайская сторона также поддерживает выдвинутую президентом Владимиром Путиным инициативу "Большого евразийского партнёрства". По данным РЖД, за девять месяцев 2021 года перевозки транзитных контейнеров по маршруту Китай-Европа-Китай выросли на 47% и составили 568,7 тысячи единиц в двадцатифутовом эквиваленте. Такому росту способствовали в частности политика правительства по субсидированию транзитных перевозок и предоставлению комплексного транспортного сервиса, применение цифровых технологий и усовершенствование международного взаимодействия по сквозным расписаниям контейнерных поездов.

Пекин убеждает мир, что исходящие от него инициативы — это не просто красивая дипломатическая риторика, а реальные шаги к достижению общего, взаимовыгодного и беспроигрышного развития. Технологическая переоценка, связанная с рывком в цифровой сфере, коренным образом меняет структуру глобального взаимодействия и даже переопределяет саму суть человеческой цивилизации, полагает профессор, директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй. Новые области исследований больше не должны регулироваться устаревшими геополитическими правилами, они также не должны противоречить основным человеческим ценностям.

По мнению Вана Ивэя, начало новой эры, определяемой ИИ, большими данными и прочими технологиями, делает возможным переход от культурных обменов к инновациям. Нас ожидает будущее, в котором теория линейной эволюции неуместна, западный центризм отвергается, а централизм более не сможет превалировать. В глобальном сообществе нового типа не должно быть места политике грубой силы, гегемонизма и унилатерализма. Страны с разными социальными системами, идеологиями, историей, культурами и уровнями развития будут выбирать общение ради сглаживания противоречий, превращать конфронтацию в дружеское партнёрство, согласовывать свои цели и интересы, разделять ответственность, чтобы строить безопасный мир без войн, мир всеобщего процветания.

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