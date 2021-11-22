Восемь лет Майдану: печальные, но закономерные итоги

Майдану, который также назывался "революцией достоинства", 21 ноября этого года исполнилось восемь лет.

Именно с поста в "Твиттере" журналиста, а ныне высокопоставленного украинского чиновника Мустафы Найема о том, чтобы все "собирались у памятника независимости с тёплой одеждой, чаем, кофе и хорошим настроением", локальное сборище сторонников евроинтеграции превратилось в массовое явление с тысячами демонстрантов в центре Киева.

Одним из поводов к этому стала непоследовательная политика тогдашнего президента страны Виктора Януковича, который сначала вознамерился заключать торговый договор с ЕС и входить с Евросоюзом в ассоциацию, а потом начал "тормозить" эти процессы в страхе перед потерей российских рынков.

Однако, как оказалось, огромное количество украинцев уже дозрело до "европейского пути" и до того, что "Украина — не Россия", а следовательно, отношения с нашей страной необходимо разрывать самым радикальным образом.

За что в итоге стоял Майдан? Если максимально упрощать, то "за всё хорошее и против всего плохого". Впрочем, как и любая цветная или не очень цветная революция.

Если же говорить именно про "революцию достоинства", то требовали протестующие

интеграции с Европой,

социальных гарантий,

экономического роста,

снижения тарифов ЖКХ

и ещё ряда политических и экономических мер.

Борьбы с коррупцией и отстранения "воров от власти".

Ну и разрыва отношений с Россией настолько, насколько это возможно.

К слову, эта часть "повестки" Майдана, пожалуй, была даже перевыполнена. И перевыполняется до сих пор законами о языке и коренных народах, которые исправно принимаются Верховной радой.

А вот с уровнем жизни, развитием экономики и борьбой с коррупцией всё обстоит не так радужно. Украина нищает и вымирает.

В самых разных рейтингах благосостояния, уровня жизни, озабоченности коррупцией и борьбы с ней эта страна стоит на последних местах. Зато по уровню, например, сокращения населения, входит в первую пятёрку. А в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых болезней в силу неправильного питания Украина вообще занимает первое место.

И это страна, в которой были планы по созданию на своей территории "аграрной сверхдержавы", но которая вынуждена закупать в России даже огурцы…

Сейчас Украина вообще планомерно готовит законодательную почву для продажи своих земель иностранным гражданам и компаниям.

В некоторых Telegram-каналах напоминают, что первыми итогами того Майдана в 2014 году стало мнение огромного числа экспертов о том, что это государство просуществует ещё максимум девять лет. Восемь уже прошло.

Но, кажется, эта страна настолько привыкла к перманентному кризису, что на грани распада просуществует ещё долго. Ну, например, пока там физически не закончится всё население. А предпосылки для этого есть. С 2014 года рождаемость на Украине сократилась на 40%.

Да и смертность в этой стране не просто стабильно высока, но и постепенно растёт. Если в 2020 году избыточная смертность составляла около 35 тысяч человек при общем количестве умерших за год в 616 835, то в 2021 году речь идёт о летательном избытке уже в 46 577 человек. А год ещё не закончился.

Если же говорить про экономику и политику, то последствия "Евромайдана" сейчас развиваются по классическому сценарию всех революций конца прошлого и начала нынешнего века. Как в 90-х произошло и в России, богатые стали значительно богаче, бедные скатились практически к нищему существованию.

По итогам 2020 года в категорию бедных в рамках исследования Национальной академии наук Украины отнесено 45% населения этой страны. И процент этот с каждым годом всё больше.

Говорить о том, что "Евромайдан" для Украины был сопряжён ещё и с потерей территорий (та самая "обескрымка" с потерей Крыма), а также с гражданской войной на востоке, которая до сих пор не прекратилась, — думается, излишне. Это очевидный факт, о котором пишут все, вспоминая итоги "революции достоинства".

По большому счёту, это государство продолжает не столько существовать, сколько агонизировать. И сейчас нужно ряду западных держав в качестве этакого антироссийского форпоста.

Но что будет с самой этой страной в будущем и с её населением — особо никому не интересно. Вопрос тут только в том, насколько долго ещё продлится эта самая агония. И чем она в итоге закончится.

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