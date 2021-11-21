Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды

Напряжение в отношениях с Западом достигло на сегодняшний день небывалого уровня. Многие заговорили о предчувствии новой мировой войны: достаточно кому-то даже случайно, из-за нервного срыва нажать на курок, на кнопку — и беды не миновать. Вашингтон, действуя в тесной связке с Брюсселем и Лондоном, готов рискнуть благополучием и судьбой всего человечества в слепой жажде господства над миром. Если Запад несёт раскол и разрушение, то Восток предлагает иной путь. Китай с его концепцией сообщества единой судьбы человечества — яркий тому пример.

На днях глава МИД Сергей Лавров довольно точно и ёмко охарактеризовал состояние дел на "фронтах холодной войны": в отношениях с западными странами накапливается очень конфликтный потенциал. Так происходит прежде всего потому, что Запад категорически не хочет вести дела на равноправной, взаимовыгодной основе, искать баланс интересов, а хочет продвигать исключительно своё видение решения той или иной проблемы.

В своём выступлении на расширенном заседании коллегии МИД России президент Владимир Путин напомнил о том, как вероломно, в нарушение всех данных Москве обещаний происходило расширение НАТО на Восток. Западные партнёры, с которыми в какой-то исторический момент у нас сложились чуть ли не союзнические отношения, проигнорировали наши предостережения и в результате нескольких волн расширения придвинули военную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам. Североатлантический альянс проявляет подчёркнуто конфронтационный настрой: в частности, немотивированная высылка из российской миссии в Брюсселе наших дипломатов привела к слому всех механизмов диалога.

По мнению главы государства, наши "партнёры", мягко говоря, поверхностно относятся к предупреждениям о "красных линиях". Это касается систем ПРО в Румынии и Польше, которые можно использовать для размещения ударного оружия, полётов стратегических бомбардировщиков в 20 км от нашей государственной границы, проведения провокационных военных манёвров в Чёрном море и других близлежащих к нам регионах, поставок Киеву современного летального вооружения.

Соединённые Штаты (наряду с Чехией) официально объявлены российскими властями недружественной страной. Вашингтон ещё пять лет назад начал практиковать масштабные запреты и ограничения для российских дипломатов, а затем дополнил их рейдерским захватом наших посольских зданий. Взаимодействие по линии Россия — ЕС испытывает серьёзные трудности, возможности для сотрудничества сужаются, так как Евросоюз перенял у своего вашингтонского сюзерена порочную практику нелегитимных санкций, недружественных действий и голословных обвинений.

За мультилатерализм и ооноцентричный миропорядок

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Совсем другая картина вырисовывается на восточном направлении. Активно развивается партнёрство в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которая является одним из наиболее влиятельных центров многополярного мира. Сотрудничество России с АСЕАН вносит свой вклад в поддержание стабильности и безопасности, способствует устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В будущем это должно привести к реализации российской инициативы по созданию Большого евразийского партнёрства как единого пространства безопасности и взаимовыгодного сотрудничества.

Залогом успеха проекта Большой Евразии являются взаимовыгодные, дружеские отношения России и Китайской народной республики, которые носят характер стратегического партнёрства и являются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. В июле два государства отметили 20-летний юбилей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Освещая встречу двух лидеров в формате видеоконференции, агентство "Синьхуа" передало слова китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Россия и Китай оказывают друг другу твёрдую поддержку по вопросам, затрагивающим их коренные интересы, совместно защищают истинный мультилатерализм.

Стороны выразили готовность совместными усилиями защищать международную систему, центром которой является ООН, и оберегать миропорядок, основанный на международном праве (а не на американских правилах), выступать против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом "демократии" и "прав человека", против введения односторонних санкций, согласились совместно продвигать общечеловеческие ценности и строительство сообщества единой судьбы человечества.

Внося китайскую мудрость в мировые процессы

Как утверждает историк Чжэн Цзелань из Шанхайского университета иностранных языков, концепция сообщества единой судьбы человечества уходит корнями в древнюю китайскую традиционную культуру и нацелена на благополучное будущее всего мира. Она полна восточной мудрости, ценит идеи дружеского сотрудничества и совместного развития. Сравнивая идеологические установки лидеров России и Китая, легко установить определённое сходство в том, что касается уважения к традициям, здорового консерватизма и опоры на опыт и мудрость, выработанные предыдущими поколениями.

"Лишь помня прошлое, можно увидеть будущее, — отметил Си Цзиньпин, — лишь бережно храня старое, можно создать новое. Мы должны идти в будущее, черпая силы из прошлого. Только таким образом мы сможем решить сегодняшние задачи".

В своём выступлении на XIX съезде КПК Си Цзиньпин отметил, что Китай намерен "постоянно вносить китайскую мудрость" в процесс реформирования и отстаивания системы глобального управления, выполняя роль ответственной крупной державы. По словам Конфуция в книге "Лунь Юй", благородные люди находятся в согласии с другими людьми, имея разные взгляды. Есть также известное китайское выражение: "Один цветок весны не делает, весна приходит, когда распускаются все цветы". Отсюда исходит понимание, что мир многокрасочен, следует уважать особенности других стран, включая верования, социальные системы и идеологии, вести дружеский диалог между разными цивилизациями.

Другой тезис конфуцианства гласит: "гармонизировать десять тысяч соседних стран" — то есть стремиться урегулировать отношения между народами мирным путём. Данную традицию продолжили философ Мэн-Цзы ("покорить других добродетелью") и представитель даосизма Лао-Цзы, говоривший о негативных последствиях войны. В отличие от Запада, всецело полагающегося на аргумент силы вместо силы аргумента, Китай всегда придерживался мирного принципа в процессе обмена с другими народами.

Другое выражение из классики конфуцианства "Лунь Юй" — "благородный человек думает о морали, низкий человек думает о выгоде" — лежит в основе политики, направленной на справедливый торговый обмен, защиту интересов не отдельных, привилегированных стран, а всего мирового сообщества. В отличие от политики Запада, не гнушающегося прибегать ради собственной выгоды к разрушительным санкциям и торговым войнам, Китай предлагает вести дела на основе принципа совместного выигрыша и совместного использования.

Как отмечает директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй, концепция глобального развития Китая является достоянием всего человечества, где уважают суверенитет и отвергают систему неравенства, в которой слабые зависят от сильных. В одном из своих выступлений Си Цзиньпин заметил, что человечество живёт в единой глобальной "деревне", в едином пространстве и периоде, где все мы взаимосвязаны. Перед лицом глубоких изменений в международной обстановке мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш должны стать главными трендами эпохи.

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