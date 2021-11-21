Украинский журналист: Россия признала выборы в Никарагуа из благодарности

Что происходит сейчас в Никарагуа, почему в мире так много спорят об итогах президентских выборов в этой стране и можно ли назвать реваншем сандинистов победу действующего президента Даниэля Ортеги, рассказал Pravda.Ru много лет проживший в Южной Америке независимый украинский журналист Олег Ясинский.

Спорный момент

— Действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега победил на выборах главы государства. Реакция стран Запада (в первую очередь США) была ожидаемой: результаты выборов не признавать, ввести новые санкции и поддерживать противников действующей власти вплоть до её свержения. А вот отдельные российские политики назвали никарагуанские выборы образцовыми. Что на самом деле происходит в Никарагуа?

— Я думаю, что правильнее начать с контекста. Никарагуа — это маленькая и очень красивая страна в Центральной Америке, где живёт 6 миллионов человек. Даниэль Ортега был одним из руководителей сандинистской революции.

В Никарагуа в ХХ веке правила проамериканская династия Сомоса. Сандинистская революция 19 июля 1979 года свергла тиранию Сомосы. К власти приходит Сандинистский фронт национального освобождения, который объединил в себе очень разные политические силы. О социализме никто не говорил, говорили о национально-освободительной революции, создании смешанной модели экономики.

Это было поддержано умирающим Советским Союзом и соседней Кубой.

Этому предшествовали десятилетия тяжёлой партизанской борьбы и невероятная история генерала свободных людей Аугусто Сезара Сандино, который сражался с американскими наёмниками в конце 1920-х — начале 1930-х годов в Никарагуа.

Это первая победа латиноамериканцев над США, когда "маленькая безумная армия", как называл Сандино свою армию, смогла если не в военном отношении разгромить противников, то создать настолько невыносимые условия, что тем пришлось покинуть страну.

Сандино не политик, порядочный простой человек, незнакомый с дипломатическими и политическими тонкостями, был приглашён на ужин в честь победы над наёмниками Сомосы, которого они оставили в качестве своего наместника. Там Сандино и его соратники были предательски убиты. К власти пришла диктатура.

— Но уже в 1980-е годы имя Сандино на флаг взяли новые партизаны. Они победили. Одним из победителей был Даниэль Ортега, который стал президентом страны. Пробыл у власти несколько лет, потом вновь пришли так называемые демократы к власти. И длительное время никарагуанское государство было вновь ориентировано на США. Но потом случился реванш, и сейчас у Ортеги уже четвёртый срок. Всё-таки сандинисты в лице Ортеги вернулись к власти?

— Я пытался перед нашим разговором найти в интернете достоверную информацию о том, что произошло в Никарагуа за время последних правлений Ортеги. Я натыкался на лозунги с той и другой стороны. Было много красивых, убедительных взаимоисключающих заявлений, но реальных цифр было крайне мало. И тем более трудно их проверить.

Например, сейчас те, кто празднуют победу Ортеги, говорят, что за него было 76% голосов. При этом на выборах не было независимых международных обозревателей. Не допустили ни одну независимую правозащитную организацию. Правительство само выбрало пару сотен сопровождающих обозревателей. Семь наиболее вероятных кандидатов в президенты находятся в тюрьмах, в Никарагуа сотни политзаключённых.

Оппозиционные источники говорят, что в голосовании участвовало меньше 20% населения. Правительство говорит, что в выборах участвовало 56% населения. Проверить эти цифры нет возможности.

Социологический центр Гэллап, который более-менее объективен в других странах Латинской Америки, говорит, что если бы были реальные выборы в Никарагуа, Ортега набрал бы 17% голосов, и 65% оппозиция, если бы ей дали участвовать в выборах.

— А я слышал другую версию: Ортега победил, потому что экономика Никарагуа восстанавливается, ВВП растёт на 5,5% в 2021 году. Прогнозы Всемирного банка соответствуют этим цифрам. Народу это нравится, поэтому голосовали за Ортегу.

— Экономический рост до 2018 года, то есть до пандемии, был самым высоким в Центральной Америке, 5,2% в среднем.

Никарагуа является самой безопасной в смысле преступности страной Центральной Америки после Коста-Рики.

Благодаря экономическому росту правительство построило 18 больниц за 12 лет. Электроэнергия стала доступна 95% жителей после 52%.

Но экономика Никарагуа находится в частных руках. Зарплаты там одни из самых низких в Центральной Америке. Поскольку у власти находится жёсткий режим, то дешёвая трудовая сила является одной из самых дисциплинированных. По детской смертности и продолжительности жизни Никарагуа на пятом месте от конца в Латинской Америке, хотя строились больницы. Читать и писать умеют 83 из 100 никарагуанцев — страна на третьем месте по неграмотности после:

Гаити,

Гватемалы.

Экономика и политика

— Наряду с Россией Венесуэла позитивно оценила результат выборов в Никарагуа. Почему позитивные оценки никарагуанским выборам дают в России и Китае? И совершенно негативные оценки дают из США, которые должны были бы радоваться, что не удался социалистический проект, то есть коммунизма там нет.

— Интерес США совершенно другой. Нет принципиальных политических расхождений с Никарагуа, здесь борьба между разными капиталами: вместо американских капиталов в Никарагуа вошли китайские капиталы, что значит сильный удар по экологии, строительство недостроенного Суэцкого канала. Экономический конфликт между США и Никарагуа выстраивается вокруг этого.

Что касается празднования победы Ортеги:

в России,

Венесуэле,

на Кубе,

то это повторение традиционной мысли о том, что враг моего врага — мой друг. Это нежелание критически мыслить, это привычка мыслить лозунгами. Я думаю, что в сегодняшнем мире, где всё настолько усложнилось, наоборот, нужно не обращать внимание на то, кто кому за что аплодирует, потому что у всех есть свои интересы. Например, левый президент Перу, недавно победивший Педро Кастильо, не признал выборы в Никарагуа. Главный прогрессивный кандидат в президенты в Колумбии Густаво Петро тоже не признал. А Лула, экс-президент Бразилии, признал.

Каждый действует настолько из своих интересов, что чем меньше мы будем обращать на это внимание, тем легче будет нам самим разобраться в ситуации, потому что нет в мире ничего чёрно-белого.

Кроме того, Никарагуа признала Северную Осетию, Крым. Поэтому признание победы Ортеги — это ответный благодарный жест со стороны России.