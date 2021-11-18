Назревают санкции России против Казахстана. За что?

России необходимо жёстко отреагировать на строительство в Казахстане ещё одной биолаборатории США "уханьского уровня", вплоть до исключения из ОДКБ.

США создают всё больше биолабораторий возле границ России. Сами американцы называют их "центрами по борьбе с опасными заболеваниями". Но живущие рядом люди стали замечать, что заболевают, болезнями, нехарактерными для этой местности.

Такие лаборатории появились после развала СССР на Украине, в Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане.

Казахстан начинает строительство новой биолаборатории

В Казахстане на сайте E-gov есть постановление правительства "О внесении изменений в постановление Правительства РК от 29 декабря 2009 года № 2225 "Об утверждении перечня бюджетных инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования".

Туда добавлена статья: "Строительство научных лабораторий высокого уровня по биологической безопасности и подземного хранения коллекции опасных и особо опасных штаммов".

Далее выясняется, что в селе Гвардейский Кордайский район Жамбылской области будет построена "Лаборатория биобезопасности БСЛ-4 с подземным хранилищем для сбора и хранения опасных и особо опасных штаммов".

В документе объясняется, почему в ТЭО нет необходимости:

"Предлагаемые изменения необходимы для ускорения строительства лаборатории. Процесс проектирования и строительства планируется начать в 2022 году, но требование о разработке и утверждении технико-экономического обоснования может задержать этот процесс".

Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года.

В документе говорится, что "реализация проекта не потребует дополнительных средств из госбюджета".

Откуда деньги — не разъясняется, причём, судя по комментариям к документу, население Жамбылской области категорически против данного проекта.

Деньги на биолаборатории Казахстана идут из США

В Казахстане стесняются указывать на торчащие отовсюду "уши" США. МИД Казахстана ещё недавно отрицал контроль Пентагона над построенными им лабораториями, так как формально они значатся собственностью профильных казахстанских институтов и министерств.

Однако финансирование Алматинской Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) Национального научного центра особо опасных инфекций имени Айкимбаева (ННЦООИ), как заявил теперь уже экс-директор ННЦООИ Бахыт Атшабар, "шло именно от Минобороны США через агентство по уменьшению биологической угрозы DTRA".

Центр на своём сайте в апреле 2021 года выразил "благодарность коллективу компании CH2M Hill Constructors, Inc. за многолетнее сотрудничество и неоценимый вклад в развитие" ЦРЛ и надежду на "дальнейшее плодотворное сотрудничество по совместной работе над новыми непростыми и важными проектами".

В 2019 году ННЦООИ посетили многочисленные делегации военных ведомств США, учёные из стран НАТО. Видимо, возникла необходимость строительства второй биолаборатории, но большего уровня опасности — Biosafety Level 4 (BSL-4), это означает четвёртый уровень биологической безопасности, такой имеет печально известная лаборатория в Ухане.

Как сказал Pravda. Ru старший научный сотрудник в Академии военных наук Владимир Прохватилов, Казахстан давно втянут "в эти программы", их финансирование расширяется, видимо, под обещания "защиты от неких агрессивных намерений России, которая справедливо обвиняет Казахстан в преследовании русских и русскоязычных".

Эксперт подчеркнул, что Казахстан глубже всех остальных республик Центральной Азии втянут в западную орбиту, даже проводятся совместные военные учения.

"Казахстанская элита на крючке у американцев. Прежде всего, Елбасы (Нурсултан) Назарбаев из-за своих личных авуаров, его плотно держат на крючке", — сказал Владимир Прохватилов.

Биолаборатории в странах СНГ несут прямую угрозу России

Между тем, в мае первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, расположенных у границ России, могут "как бы случайно" попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах.

Он также сообщил, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы, декларируемые как миролюбивые.

После того, как в прошлом году Вашингтон отказался участвовать в верификационном механизме в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не может игнорировать биологические риски, исходящие от США, в том числе вблизи границ РФ.

"Мы не можем игнорировать биологические риски из-за нетранспарентной и во многих случаях угрожающий нашим интересам биологической активности США, особенно вблизи от российских границ", — сказал он.

Казахстан надо исключать из ОДКБ

Остаётся подождать официальное заявление РФ по поводу новой казахстанской биолаборатории. Было бы показательно наложить на Нур-Султан санкции, потому что Москва разучилась говорить нет — как бы не обидеть "союзника", непосредственной же угрозы нет. Но когда она будет, будет уже поздно реагировать, неужели пандемия коронавируса это не показала?

Надо понимать, что если на Украину завезли "Джавелины" и "Байрактары" — они будут применяться. Если подписали рамочное соглашение, если выделили земельные участки под строительство лаборатории в Казахстане — она будет построена. Если вирус был выпущен против китайцев, то в следующий раз он будет выпущен против нашего генотипа.

Владимир Прохватилов полагает, что Москве реагировать надо вплоть до исключения Казахстана из ОДКБ, что грозит ему достаточно серьезными последствиями.

"На официальном уровне у нас с Казахстаном всё прекрасно. И это большой минус нашему мягкотелому руководству, прежде всего, Министерству иностранных дел и, безусловно, Министерству обороны. Надо очень жестко реагировать вплоть до того, что объявлять посла нон грата, потому что де-факто Казахстан уже сотрудничает не только с США, но и со странами НАТО", — сказал эксперт.

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