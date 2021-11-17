Герои или смертники: Борис Джонсон и его 600 спецназовцев на Украине

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что вскоре Европе придется выбирать — газ из России или защита Украины. Сам он свой выбор сделал, но понравится ли он британцам?

Борис Джонсон хочет быть героем

Выступая 15 ноября на банкете для бизнес-лидеров, дипломатов и высокопоставленных лиц в Лондоне, Джонсон подчеркнул, что Великобритания выступает против трубопровода "Северный поток- 2 ", который "отвлечет поставки из Украины и может иметь серьезные последствия для безопасности региона".

Джонсон также высказался по поводу гуманитарного кризиса, "поразившего восток континента", заявив, что Даунинг-стрит "быстро отреагировала", когда "польские друзья" обратились за помощью в ситуации на их границе с Белоруссией, где "наблюдается резкий рост числа беженцев в попытке незаконного проникновения в ЕС".

Он заметил, что Великобритания направила контингент инженеров для укрепления пограничного заграждения.

А на Украину Джонсон, по данным британских СМИ, хочет отправить 600 спецназовцев, в случае обострения.

Бориса Джонсона не станет, если погибнет хоть один британский солдат

На Украине эту новость восприняли с большим энтузиазмом. Так, по мнению политтехнолога Тараса Березовца, это "сенсационная информация" развеивает российский фейк о том, что "НАТО и страны альянса не будут воевать за Украину".

По его словам, спецназовцы выступают, по сути, предупреждением Путину, поскольку, если погибнет хотя бы один, даже случайно, тогда у Бориса Джонсона, появится "неотъемлемое и безусловное право обрушиться на голову несчастных, которые рискнули таким образом поступить".

С политтехнологом согласен бывший замначальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, который подчеркнул, что, в случае гибели британских военнослужащих на Украине, Лондон будет вынужден отправить туда свои войска.

"Это контингент страны НАТО, контингент Великобритании. То есть любой огневой контакт и боевое столкновение с этим подразделением, даже с небольшим подразделением, будет считаться фактически началом боевых действий с Вооруженными силами Великобритании. Это очень серьезный момент", — заявил Рыженко.

Возразим, что, как только хотя бы один британский солдат погибнет на Украине, тут же будет всплеск протестов и политической активности в оппозиции, и правлению Бориса Джонсона придёт конец.

Поэтому очевидно, что заявляя о 600 спецназовцах, Джонсон никоим образом не будет их задействовать в горячих точках, это пропагандистский шаг на фоне непростой экономической ситуации в стране после Brexit.

Британии без "СП-2" погрузится во мрак

Эксперты сигнализируют о возможных проблемах с газом этой зимой в Великобритании. В 2019 году "Газпром" отчитался о поставке в Великобританию 10,3 млрд куб. м газа (5-7% от потребления), он идёт своповыми поставками (с Норвегией) в виде СПГ и по интерконтинентальным газопроводам из Европы.

Это немного, так, Германия за тот же период получила 57 млрд куб. м газа, но ограничения на "СП-2" скажутся негативно и на экономике Великобритании, потому что это приведёт к пустым хранилищам в Европе и запредельным ценам на газ.

В Соединенном Королевстве ПХГ заполнены на 89%, однако общая мощность газохранилищ настолько мала, что это вряд ли можно считать гарантией энергетической безопасности, считает британская пресса.

The Telegraph не исключает, что в итоге британцы могут столкнуться с фактическим регулированием потребления электроэнергии или с мощным скачком цен.

"Нам грозят возможные отключения электроэнергии и разрушение спроса", — приводит издание слова эксперта Hartree Solutions Адама Льюиса.

Британским властям, возможно, придется ограничить потребление газа гражданами из-за газопровода "СП-2", продолжает газета Daily Express.

В британской Centrica, которая владеет компанией British Gas, также предупреждали, что рост цен на природный газ, вызванный глобальными затруднениями в поставках, может привести к повышению стоимости коммунальных услуг и вынудить энергоемкий бизнес в Великобритании "сократить активность". Британия слаба после Brexit, зачем же делать её ещё слабее?

Как же ответит Джонсону Европа? Выберет Украину или выживание зимой?

Достаточно сказать, что после того, как Германия приостановила сертификацию СП-2, тут же цены на снова вернулась к отметке в 1000$ за тыс. куб.. Поэтому ответ будет такой: "Мы берем путинский газ вместо того, чтобы жертвовать своими экономическими интересами в пользу новой колонии США — Украины, большое вам спасибо".

Борис Джонсон, займитесь своими нелегальными мигрантами

Что же касается обеспокоенности нелегальными мигрантами в Белоруссии, то можно посоветовать Джонсону лучше заняться своими, которые проникают из Франции.

В прошлый четверг около 1185 человек пересекли Ла-Манш на лодках, что является рекордом для пересечений за один день. Причём французы обвиняют Лондон в том, что "контрабандисты, которые создают сети и эксплуатируют женщин и детей … очень часто сами находятся в Британии ". Об этом сказал CNews министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Британскому правительству он советует изменить свои законы, чтобы препятствовать привлечению мигрантов в Великобританию.

"Если бы британцы ужесточили свое законодательство — они начали это делать, но не зашли достаточно далеко — людей больше не было бы в Кале или Дюнкерке", — сказал он.

Кстати, Лондон выплатил Парижу 54 миллиона фунтов стерлингов для усиления патрулей на северном побережье для недопущения спуска на воду лодок. Почему же Европа не платит Александру Лукашенко?

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель раздражённо заявил в выходные, что Франция «должна остановить 100% лодок», пытающихся пересечь границу. Так ведь не останавливает, почему бы Лондону не наложить санкции на Францию?

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