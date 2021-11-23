Уход США из Афганистана даёт России колоссальные возможности

Уход американцев из Афганистана даёт России колоссальные возможности. Сравнить это можно только с бегством США из Вьетнама. Тогда Советский Союз упустил свой шанс. Как России не повторить эту ошибку, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, аналитик, научный сотрудник Оксфордского университета Олег Юрин.

Политическое трюкачество Запада

— Олег, как выглядит Россия в глазах всего мира? Что пишет о нас зарубежная пресса?

— Мир в растерянности. Ведь Россию когда-то похоронили. В 1990-е годы считалось, что Россия по важности будет уступать Японии, Германии. Сейчас это далеко не так. После событий 2014 года на Украине и санкций "эпоха сменилась", как сказал Константин Косачёв. Россия показала свою силу. Она возрождается.

У нас лучшие в мире ракеты и боевое оружие, Россия диктует свои цены на газ, и это производит большое впечатление на весь мир, потому что планы были совсем не такие. Сейчас они собираются с мыслями: чего делать дальше.

— Но в иностранной прессе мы видим заголовки о том, что весь мир готовится отражать агрессию России. Хотя никогда никаких поводов мы для этого не давали. Откуда эта боязнь?

— Если говорить об отчуждённости — это одно. Но термин "боязнь" для меня лицемерие.

Ничего принципиально не изменилось после Карибского кризиса 1962 года. Тогда пришли к выводу, что ядерная война между сильными мира сего невозможна. С тех пор атомные бомбы исчезли, что ли?

Все отлично понимают, что современный разговор возможен только в изменившихся условиях, когда есть:

интернет,

цветные революции.

Не может никто всерьёз обсуждать вариант, что Россия нападёт на Европу. Это политическое трюкачество. Оно работает на внутреннего потребителя и "цветные" силы в России. Ведь не секрет, что Навальный готовил цветную революцию. Это очевидно после событий с "Новичком", обвинениями.

Афганистан — окно возможностей

— Когда распался Советский Союз, во всех республиках осталось очень много русских. Русские общины до сих пор там сохраняются. Но Россия никогда не помогала им. Остановить экспансию против русского языка можно, только поддерживая людей, которые говорят на русском языке и готовы это право отстаивать. Поддерживать хотя бы культурно, интеллектуально. Но этого ведь тоже нет.

— Запад не стесняется работать на территории Украины. Но при этом говорит, что Россия не должна лезть дальше границ Российской Федерации. Почему такое произошло? При "цветной" революции Ельцин, Чубайс и Гайдар провозгласили, что нам от советского времени нечего наследовать. Надо всё на Западе брать. И Россия потеряла геополитические ориентиры: что хорошо, а что плохо. Им не очень-то хотелось помогать русским общинам Украины. Ельцин отдал на съедение связи:

с Кубой,

Ливией,

Вьетнамом.

Потихоньку они это перемалывали, докатились до Прибалтики, Украины.

Кремль очень медленно идёт к пониманию того, что русским общинам Украины надо помогать ради самой России, потому что это наследие огромного русского мира. Есть так называемое пространство 1520 мм, по ширине железнодорожной колеи, которая доходила до Варшавы и Тегерана. После распада Советского Союза Россия это огромное пространство, где было очень много русского языка, русской культуры, стала потихоньку отдавать. А между прочим, надо проснуться, потому что каждое отступление дорого обойдется. Мы пожинаем плоды этого, теряем по всем азимутам. Весь мир с ужасом смотрит, как уходит Россия и равновесие в мире.

Сейчас уникальный период, когда американцы ушли из Афганистана с треском. Впервые появляется возможность вернуться к здравому смыслу, а не всепоглощающему давлению одного центра с его изъянами, хамством периодическим.

— Почему так важен именно уход американцев? У нас всё равно уже не однополярный мир, каким он был после 1990-х годов. Есть Россия, которую опять стали слышать, Китай, США. Или я ошибаюсь?

— Это так, безусловно. Потому что Европа всё еще политически оккупированная. Доминирующий центр, который везде и всё подавлял, не просто не сумел добиться своих целей, а с треском ушёл оттуда и уступил власть тем, с кем воевал. Америка там пыталась 20 лет что-то сделать. А теперь мир увидел: Америка импотентна, она не в состоянии это делать в принципе. Но самое главное, что на Америку ориентировались:

в России,

Европе,

Африке,

Азии.

И вдруг перестали ориентироваться. Уход американцев из Афганистана ускорил процесс разочарования в западных доминирующих идеалах. Уже не говорят: "А я хочу, как в Америке". Всё, не хотят целовать ботинок негру. Без всякого военного насилия люди перестали ориентироваться на то, что воспринимали как град, сверкающий на холме.

Именно поэтому уход из Афганистана даёт историческое окно возможностей. С ним можно сопоставить только бегство американцев из Вьетнама. Я считаю, Советский Союз прозевал тот момент.

Как бы не прозевала Российская Федерация. Тем более ей надо восстанавливаться, на своих исторических землях наводить свои традиции, приводить к тому, что было упущено. И мы можем упустить этот исторический момент.

В Афганистане США напрасно потратили триллионы долларов, и весь мир понял, что они тратят в пустоту. То ли коррупция, то ли глупость. Тысячи американских солдат убиты в Афганистане. И полное поражение.

— В Афганистане, в отличие от Ирака, нефти нет.

— Но там есть огромные залежи цветных металлов, природные богатства. Сейчас идёт борьба разных стран за влияние на экономическом поле Афганистана. Китайцы планируют туда внедриться очень сильно.

— Россия ведёт переговоры с талибами*, которые являются запрещённой в Россией организацией. Почему мы собираемся развивать наши отношения?

— Не только Россия, но и Китай делает такие же усилия. Афганистан продолжит жить, там будут люди. У них есть связи с Пакистаном, ОАЭ. Россия — мировая держава. В этом регионе она существует реально. Её войска стоят в Таджикистане на границе с Афганистаном, и не реагировать на Афганистан нельзя.

Россия грамотно не снимает запрет с Талибана. Она присматривается. Если мы не научимся жить с соседями, то рискуем постоянно иметь кровоточащий очаг.

Талибы появились в Афганистане, когда Советский Союз уже распался. Напрямую войны с талибами у России и Советского Союза не было.

Если вы хотите изменить мир, надо с ним говорить. Вы будете влиять тогда, когда есть контакт. Так вы можете их подвинуть в какую-то сторону. Тем более что оттуда уходит Америка, которая долгое время пыталась насолить России.

Это как Иран: там нет американского посольства, и для меня загадка, почему Россия не развивает семимильными прыжками кооперацию с Ираном. Надо присматриваться к этим территориям, оказывать на них влияние в нужном направлении. Нечего стесняться. Очень может быть, вырастет что-то хорошее в будущем.

*Талибан — террористическая организация, запрещённая в РФ.