Mnogohodovochka: почему Россию хотят "наказать" за мигрантов на границе Польши

Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Пётр Глиньский предложил ещё одну идею, как наказать Россию и Белоруссию из-за ситуации с мигрантами.

По его мнению, в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе следует усилить международное давление на руководство Белоруссии и России. "Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны", — цитирует ТАСС интервью вице-премьера изданию Polska Times.

Это уже не первая идея о "наказании". На прошлой неделе, например, была вброшена информация о санкциях против "Аэрофлота", которые намерен ввести Евросоюз. Однако в понедельник стало известно, что Евросоюз не планирует вводить санкции против российской авиакомпании. Хотя окончательно этот вопрос все же не исключается.

Стоит напомнить, что накануне по поводу происходящего на польско-белорусской границе высказалась глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Которая заявила, что "Россия явно несет здесь ответственность".

"Она должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог", — подчеркнула британский министр.

Трудно сказать, насколько искренне британский министр считает, что президент Белоруссии тут же выполнит всё, о чем его попросят в Москве. Но в любом случае, есть вариант либо обвинить в Москву в том, что она не использует своё влияние, чтобы решить кризис (как сейчас), либо делает недостаточно, либо обвинить Россию в причастности к сложившейся ситуации. Говорить о каких-либо доказательствах подобных обвинений, конечно, не приходится.

Высказался по поводу происходящего и госсекретарь Энтони Блинкен. По его мнению, ситуация с мигрантами призвана отвлечь внимание от планов России по отношению к Украине.

То есть нашу страну сейчас обвиняют в кризисе с мигрантами и в обострении на границе с Украиной. Причём Соединенные Штаты сосредоточены именно на истории с якобы сосредоточением российских войск на границе с Украиной. Не обращая ни малейшего внимания на то, что даже в Киеве эту информацию опровергали (надо полагать, что перестанут и начнут поддакивать американцам).

Причем конечная цель этих нападок, в общем-то, даже не маскируется. Вышеупомянутая Элизабет Трасс призвала государства Евросоюза поддержать мнение Лондона о "Северном потоке-2".

"Это означает выступать единым фронтом, например в противодействии сооружению газопровода "Северный поток — 2". Если позволить России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, возникнет риск подрыва европейской безопасности", — заявила Трасс.

Газопровод уже построен, но попытки остановить его запуск в эксплуатацию продолжаются. И будут продолжены, вне всяких сомнений.