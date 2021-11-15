EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Mnogohodovochka: почему Россию хотят "наказать" за мигрантов на границе Польши

Мир

Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Пётр Глиньский предложил ещё одну идею, как наказать Россию и Белоруссию из-за ситуации с мигрантами.

Mnogohodovochka: почему Россию хотят "наказать" за мигрантов на границе Польши

По его мнению, в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе следует усилить международное давление на руководство Белоруссии и России. "Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны", — цитирует ТАСС интервью вице-премьера изданию Polska Times.

Это уже не первая идея о "наказании". На прошлой неделе, например, была вброшена информация о санкциях против "Аэрофлота", которые намерен ввести Евросоюз. Однако в понедельник стало известно, что Евросоюз не планирует вводить санкции против российской авиакомпании. Хотя окончательно этот вопрос все же не исключается.

Стоит напомнить, что накануне по поводу происходящего на польско-белорусской границе высказалась глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Которая заявила, что "Россия явно несет здесь ответственность".

"Она должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог", — подчеркнула британский министр.

Трудно сказать, насколько искренне британский министр считает, что президент Белоруссии тут же выполнит всё, о чем его попросят в Москве. Но в любом случае, есть вариант либо обвинить в Москву в том, что она не использует своё влияние, чтобы решить кризис (как сейчас), либо делает недостаточно, либо обвинить Россию в причастности к сложившейся ситуации. Говорить о каких-либо доказательствах подобных обвинений, конечно, не приходится.

Высказался по поводу происходящего и госсекретарь Энтони Блинкен. По его мнению, ситуация с мигрантами призвана отвлечь внимание от планов России по отношению к Украине.

То есть нашу страну сейчас обвиняют в кризисе с мигрантами и в обострении на границе с Украиной. Причём Соединенные Штаты сосредоточены именно на истории с якобы сосредоточением российских войск на границе с Украиной. Не обращая ни малейшего внимания на то, что даже в Киеве эту информацию опровергали (надо полагать, что перестанут и начнут поддакивать американцам).

Причем конечная цель этих нападок, в общем-то, даже не маскируется. Вышеупомянутая Элизабет Трасс призвала государства Евросоюза поддержать мнение Лондона о "Северном потоке-2".

"Это означает выступать единым фронтом, например в противодействии сооружению газопровода "Северный поток — 2". Если позволить России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, возникнет риск подрыва европейской безопасности", — заявила Трасс.

Газопровод уже построен, но попытки остановить его запуск в эксплуатацию продолжаются. И будут продолжены, вне всяких сомнений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Любовь Степушова
Темы польша мигранты белоруссия
Новости
Ковальчук рассказала, чем покорил её Гарик Харламов
У олимпийской чемпионки по гимнастике Татаревой в аэропорту украли вещи
Две украинские партии требуют встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от РФ
Глиньский: РФ и Белоруссию нужно исключить из международных организаций
Политолог: забор на границе не решит проблему отношений Варшавы и Минска
В Кремле осудили США за ошибочную трактовку миграционного кризиса
Пасынок Джигарханяна объяснил значение памятника артисту
Инфекционист Акинфиев объяснил решение австрийских властей ввести локдаун
Лукашенко подтвердил намерение дать ответ на новые санкции ЕС
Песков: в России необходимо принять закон о QR-кодах
Последние материалы
Пасынок Джигарханяна объяснил значение памятника артисту
Mnogohodovochka: почему Россию хотят "наказать" за мигрантов на границе Польши
Франция потакает желанию США развязать войну с Россией
ИИ сделает жизнь лучше, если не помешает бюрократия
Инфекционист Акинфиев объяснил решение австрийских властей ввести локдаун
Страсти по Венере: Неужели землянам предстоит переселяться туда?!
Лукашенко подтвердил намерение дать ответ на новые санкции ЕС
Песков: в России необходимо принять закон о QR-кодах
Экс-супруга Джигарханяна объяснила, почему не пришла на его могилу
Лукашенко недоволен поведением американцев и НАТО в Чёрном море
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки

Москва ассиметрично ответит на продолжающиеся враждебные действия и "недружественные шаги" Запада.

Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Интересные Новости
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Мир. Новости мира
Британский генерал: мы рискуем по неосторожности угодить в войну с Россией
Политика. Новости и аналитика
Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"
Василий Амирджанов Увлечённость QR-кодами может стать триггером протестов Василий Амирджанов Любовь Степушова Франция потакает желанию США развязать войну с Россией Любовь Степушова Усам Оздемиров ИИ сделает жизнь лучше, если не помешает бюрократия Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Президент ФРГ: немцы не должны "стесняться" памяти о нападении на СССР
Южная Азия
Москва важнее: Индия купила С-400
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Мир. Новости мира
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников