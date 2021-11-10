ЕС создает список "недееспособных государств": что это означает для России

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ближайшее время должен представить коллегам из руководства ЕС концепцию, которая будет представлять основу совместных военных действий блока за рубежом.

Проект будет носить название "Стратегический компас ЕС", он похож по содержанию на разрабатываемую "Стратегическую концепцию НАТО", сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В предисловии к проекту документа Жозеп Боррель подчеркивает, что "НАТО под руководством США" останется главным ответственным за коллективную безопасность Евросоюза. Однако Европа "находится в опасности".

Что именно подразумевает глава внешнеполитической службы Евросоюза, не уточняется. В проекте документа содержатся конфиденциальные части с оценками угроз.

Однако отмечается, что речь может идти о "недееспособных государствах на границах ЕС как зонах, куда Евросоюзу может потребоваться направить миротворцев или организовать эвакуацию своих граждан". Что именно это за государства, не уточняется.

Также непонятно, каким образом Евросоюз будет что-либо делать в таких государствах. Например, направлять миротворцев — с согласия властей таких государств или же по своему усмотрению? Как это будет соотносится с международными соглашениями? Ведь на словах Евросоюз настаивает на том, чтобы они неукоснительно выполнялись.

Информация о проекте документа появилась в разгар очередного витка миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. В котором некоторые европейские политики обвиняют Россию. Что, в общем, было вполне ожидаемо. Как были предсказуемы, например, обвинения в причастности нашей страны к энергетическому кризису в Европе.

Еще следует обратить внимание и на то обстоятельство, что реализация положений этого "Стратегического компаса ЕС" может представлять угрозу для безопасности Российской Федерации. В самом деле, как реагировать нашей стране, если какое-нибудь государство по соседству будет объявлено Евросоюзом "недееспособным" и в Брюсселе решат направить туда миротворцев?

Впрочем, делать какие-либо определенные выводы можно будет только после того, когда документ — или хотя бы его часть — будут опубликованы.