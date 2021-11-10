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Автор Инна Новикова

Сергей Городников: России нужна колоссальная мобилизация населения

Мир

Почему закончится мировая торговля и кому это выгодно, зачем нужны новые элиты, а также о том, насколько серьёзна угроза ядерной войны и как ей может противостоять Россия, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников.

Сергей Городников: России нужна колоссальная мобилизация населения

США против мировой торговли

— Сергей Васильевич, в каком мире, политическом строе мы живём и куда идём?

— Россия переживает переход от феодальной системы к буржуазному государству. А пока у нас будет тяжёлое положение, усугубляемое мировым экономическим кризисом. В мире идёт новая Великая депрессия. То есть наращивание товарного производства приводит к кризису перепроизводства, он приводит к кредитному кризису, а тот — к финансовому кризису. Мировая экономика разрушается. А когда исчезает мировая торговля, любая страна уже не может покупать товары, которые до этого покупала, и она вынуждена запускать внутреннее производство. Здесь нужна политическая мобилизация, очень жёсткие режимы. Чтобы не было хаоса по всей земле, нужно дать странам возможность перестроиться.

Задача современного мира — это управляемое разрушение мировой торговли, управляемое удаление либералов отовсюду и замена их режимом политической мобилизации.

— Кому выгодно уничтожать мировую торговлю?

— Выгодно США. Кризис наступал уже в 80-е годы, но крах Советского Союза позволил оттянуть мировой кризис капитализма. Кризис преодолевался теорией о том, что нужно подстёгивать спрос кредитами, чтобы население покупало всё больше. Чтобы деньги для кредитов набрать, США закладывали всё, что можно, делали займы в мире. В итоге колоссальный долг становится угрозой для США, потому что, если пирамида рухнет, как в Англии в 1929-31 годах, то для страны это будет катастрофа. Великобритания после 1931 года перестала быть мировой державой, фунт стерлингов рухнул.

Если в США начнется резкое обрушение, то США развалятся. Межэтнические конфликты слишком большие, и стоит только ухудшиться уровню жизни, они выльются в гражданскую войну.

Поэтому США выгодно управляемо обрушить мировую торговлю, чтобы избавиться от долга.

Они не хотят больше брать кредиты на мировых рынках и за счёт этого поддерживать мировую торговлю. Потому что от мировой торговли выгоду получают не столько США, сколько страны третьего мира, которые смогли организовать конкурентоспособное товарное производство при дешёвой рабочей силе:

  • Китай,
  • Индия,
  • Вьетнам.

Угроза ядерной войны

— США говорят, что их главная задача — сдерживать Китай, он для них опаснее, чем Россия.

— Это в последние годы. Китай занял место Советского Союза, у них классический НЭП. Китай поднимался за счёт США, но не хочет встраиваться в правила рынка, которые навязывают США всему миру. Конфликт нарастает и становится настолько острым, что везде заговорили о мировой ядерной войне.

— То есть атомное оружие перестало быть средством сдерживания?

— Теперь это средство войны и победы. Если в космосе создадут платформы с ядерными лазерными способами поражения, то у кого-то может возникнуть искушение.

У нас либералы за 30 лет создали Москву и Питер, в которые согнали четверть населения страны, причем самого активного, энергичного. Вот американцы думают: "Давайте запустим на Питер и Москву тысячу боеголовок, хотя бы 2-3 прорвутся через оборону, и всё: Москвы не станет и России не станет".

С точки зрения ядерной войны надо, чтобы население было рассредоточено по всей территории, и тогда есть шанс победить.

У нас кто-то из военных экспертов сказал: "Если США применят в Крыму тактическое ядерное оружие, тогда от США останется Сталинский пролив".

— Но они ведь тоже это понимают?

— Понимать мало: "войны никто не хотел, но война была неизбежна". Украину превращают в плацдарм открыто, Прибалтику уже превратили в плацдарм.

— Каким образом можно минимизировать эти риски?

— Нужно стремительное наращивание экономики типа пятилеток, чтобы за несколько лет:

  • нарастить военную инфраструктуру,
  • создать мощную инфраструктуру по всей стране,
  • создать принципиально новые системы вооружения,
  • провести колоссальную мобилизацию населения.

Русских мужиков надо настраивать, чтобы они не пили, а приносили пользу. Из молодёжи создавать высокообразованных в техническом плане специалистов.

Для этого нужна совершенно другая элита, идеология. Как Пётр Великий, Ленин. Мы ещё молодое государство исторически, мы не можем погибнуть, мы должны произвести внутреннюю реформу для выживания в новой реальности. Потому что мир уже переходит к шестому этапу научно-технологического развития, а мы застряли в четвёртом. Революция нужна, которая бы привела к власти из низов самых сильных, деятельных, умных.

— Сейчас совершенно другое общество, даже пролетариат удалённо работает. К тому же есть Росгвардия, законы о митингах. Какая революция?

— Где в Южной Корее, которая динамично развивается, диванные аналитики? Это слой паразитов, который придётся приучать к общественно-производственному мышлению. Они не выживут в новой реальности. Они себя вырывают из системы общественной ответственности, морали и стараются себе создать комфортную жизнь, но время этой жизни заканчивается, мировой кризис. В Англии в конце 20-х годов такое же было настроение, как сейчас:

  • разложение,
  • феминизм,
  • гомосексуализм,
  • наркотики.

Потом приходят новые люди — Черчилль, Рузвельт, и всё это на корню уничтожают мобилизацией страны, чтобы противостоять Германии. То есть вопрос стоял: либо государство выживает, мобилизуя всё лучшее, здоровое, способное на общественное сознание, либо государство гибнет.

Вы говорите: "Все же понимают, что погибнем от ядерного оружия". Когда изобрели пулемёт в конце XIX века, то пришли к выводу, что войны кончились, потому что считали, что пулемёт за год войны уничтожит любую армию. Но люди изобрели новые способы выживания. И сейчас изобретут подземные города, бункеры. Уже в Голливуде создают фильмы про идеальную реальность в новых условиях, которая позволяет части населения выживать.

Мы живём ещё крестьянским мышлением. У нас произошла буржуазная революция, а нет буржуазии, которая бы смогла развивать страну. Новая элита должна, наоборот, повернуть к современному миру.

Чтобы выжить в ядерную войну, а тем более победить, нынешняя Россия не годится. Россия может только пугать: "Если в нас ударят, и мы погибнем, то мы в ответ так ударим "Мёртвой рукой", что и вы погибнете". Мол, наши автоматизированные системы ударят в ответ. Мы отстаём, потому что появляются новые виды оружия, которые способны нейтрализовать ядерное оружие. Например, лазерное оружие. Если выстроят современные системы шестого технологического уклада и на его основе создадут оружие, они смогут перехватывать ядерные ракеты.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
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