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Автор Александр Шторм

Сбиты уже 4 борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?

Мир

Год назад расчётом ПЗРК Азербайджана был сбит российский боевой вертолёт Ми-24. До этого турки сбили Су-24, их боевики — вертолет с морпехом, а сирийца случайно ударили по российскому "Ил", за которым спрятался израильский самолет.

Сбиты уже 4 борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?

Расследование инцидента в Азербайджане так ни к чему и не привело — виновные не показаны и не наказаны.

Вертолет сопровождал колонну ВС РФ во время её движения по территории Армении недалеко от линии соприкосновения. Это был последний день войны в Карабахе, куда уже вылетали миротворцы.

В результате той атаки погибли командир экипажа Юрий Ищук и бортинженер Роман Федина.

Как пишет автор проекта Fighterbomber, Азербайджан просто сказал: "Извините".

На этом в общем-то и всё. Заявление Минобороны Азербайджана по инциденту с российским вертолётом носило характер отписки.

В нем министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу.

В письме говорится: "Глубоко опечален известием о трагическом инциденте Ми-24, который совершил полет в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

"Приносим извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны" — на этом все.

Впрочем, несмотря на официальные извинения, многие азербайджанцы считали, что вертолет уже был на их территории, потому сбить вражескую технику не возбраняется — да и вообще "за ними Турция".

В частности, в комментариях к обсуждению годовщины трагедии со стороны азербайджанцев звучат слова "его не поразили на территории Армении, он уже проник на территорию Азербайджана - их предупредили, но они не повиновались, и в конце концов обратились в пепел".

На это там же военные эксперты отвечают "Как мог самолёт был поражён над территорией Азербайджана, развернутся подбитый, улететь в Армению и там упасть? И все это за такое время, что экипаж, кроме одного не успел даже выпрыгнуть из вертолёта?".

Ах, да. Еще президент Алиев после инцидента срочно и лично позвонил Путину и принёс извинения, а также пообещал наказать виновных и выплатить компенсации семьям погибших.

Авторы проекта "WarGonzo" уверен, что азербайджанцы не могли сбить российский вертолёт случайно. То, что произошло год назад — было абсолютно осознанной акцией Баку.

"Алиев оказался между двух огней — с одной стороны испугался Путина и российского принуждения к миру (основания у РФ были — это террористы из Сирии, которых привлек к конфликту Баку), с другой стороны — боязнь кинуть Эрдогана. Вот он и решил пойти на уловку и обнулить переговоры. Якобы случайно сбив вертолёт ВКС РФ. Отсюда полное бездействие в расследовании инцидента, которое обещал провести Азербайджан. Потому что расследовать нечего. А ответить, кстати, всё равно придётся. Путин на провокацию не повелся и не стал срывать ввод миротворцев. Но это не означает, что преступление забыто", — отмечает автор канала.

Но год назад реакции не воспоследовало никакой. Аналитики проекта СМИ_ли отметили, что "судя по всему, ответом на убийство русских солдат остался не мощный удар по позициям подразделений, сбившим вертолёт, а позитивная оценка российским МИДом признания Баку своей вины".

Инцидент, разумеется, не первый.

  • В свое время Ил-18 сбили сирийцы, так как за него спрятался F-16 Израиля
  • Турция снесла Су-24,
  • Протурецкие боевики потом на земле взорвали Ми-8 с морпехом РФ.

То есть в Азербайджане — уже четвертый сбитый борт.

Россия пока терпит. Ну как терпит — эмбарго, туристы, помидоры и овощи-фрукты запрещает, экономику рушит стрелявших, но огневой "русской ответки" не дает" — пишут в соцсетях.

"И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков" — цитируют в соцмедиа слова великого писателя Михаила Шолохова.

И добавляют еще две цитаты "На могилах не воюют" (приписываемые главкому армии Российской Империи Колчаку) и великое "Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным" героя "Крестного отца", снятого Марио Пьюзо.

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Темы ил-20 сергей шойгу ильхам алиев реджеп эрдоган сбит ил-20 сирия нагорный карабах
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