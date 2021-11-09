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Автор Ирина Гусакова

Останется ли Си Цзиньпин у власти пожизненно?

Мир » Азия

В Китае грядут исторические перемены. Председатель КНР Си Цзиньпин собирается представить "историческую резолюцию" — своеобразный итог столетней деятельности КПК. Что примечательно, подобные документы за последние 100 лет публиковали только Мао Цзэдун (в 1945 году) и Дэн Сяопин (в 1981-м). Этот шаг позволит Си Цзиньпину обеспечить беспрецедентный третий срок и отменить последнюю историческую резолюцию партии. Останется ли председатель КНР у власти пожизненно?

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин хочет переписать историю

В понедельник в Пекине открылся шестой пленум ЦК КПК 19 созыва, который продлится 4 дня. Около 400 высокопоставленных членов режима собираются за закрытыми дверями, чтобы обсудить текст резолюции, которая не была обнародована, а также закрепить за Си статус одного из великих деятелей Китая. Документ, вероятно, будет "переосмыслением некоторых недавних событий в истории Китая", пояснил в интервью FRANCE 24 Марк Лантень, специалист по Китаю из Арктического университета Норвегии.

"Это чрезвычайно важный документ, потому что это будет только третий раз за 100-летнюю историю партии, когда китайский лидер позволил себе опубликовать такую резолюцию", — сказала Оливия Чунг из Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета в интервью FRANCE 24.

До Си Цзиньпина только два китайских лидера — Мао Цзэдун и Дэн Сяопин — осмелились переписать историю. Мао, основатель коммунистического Китая, использовал текст резолюции как политическое оружие в 1945 году, чтобы критиковать прошлые действия своих оппонентов, которые уже находились под арестом. Резолюция укрепила абсолютную власть Мао над партией. Почти четыре десятилетия спустя, в 1981 году, Дэн Сяопин осмелился критиковать Культурную революцию, которую Мао развернул в период с 1966 по 1976 год.

Примирившись с разрушительной главой в истории, которая нанесла вред экономике, привела к миллионам смертей и унесла тысячи жизней, Дэн заложил основы новых политических и экономических реформ. Пересмотр традиционной ортодоксальности партии обозначил политический и социальный ландшафт Китая на следующие несколько десятилетий.

Си Цзиньпин

Аналитики говорят, что новая резолюция, вероятно, будет иметь такое же значение. Последний шаг Си Цзиньпина не стал неожиданностью для китайских ученых. Его политические амбиции уже были продемонстрированы на партийном съезде 2017 года, когда Си Цзиньпин вписал свои "идеи" в устав партии наряду с идеями Мао и Дэна, а также на праздновании столетия Коммунистической партии в июле. Возвыситься до уровня икон прошлого стало чем-то вроде навязчивой идеи для нынешнего правителя Китая.

Си Цзиньпин хочет установить идеологическую связь между собой и двумя другими великими политическими фигурами в истории коммунистического Китая.

"Первая политическая эра — революция Мао Цзэдуна, за ней следует вторая эра реформ Дэн Сяопина. Си Цзиньпин олицетворяет третью эру, эру консолидации режима", — пояснил Жан-Пьер Кабестан, известный специалист по Китаю из Гонконгского баптистского университета в интервью FRANCE 24 в 2017 году.

Но резолюция направлена не только на то, чтобы закрепить место Си в политической истории страны. Она также послужит на благо будущим планам председателя КНР, "придав законность его амбициям получить третий мандат", — пояснил Лантень.

Это насущный вопрос в Китае. Ожидается, что Си Цзиньпин будет просить следующий съезд партии, в 2022 году, позволить ему продолжать руководить страной после двух пятилетних сроков. Напомним, что одним из ключевых пунктов резолюции 1981 года было ограничение президентских сроков, чтобы предотвратить развитие культа личности, подобного тому, который был установлен Мао. Это стало идеологической головной болью для Си Цзиньпина, который вряд ли может похвалить заслуги своего выдающегося предшественника.

Таким образом, вероятно, историческая резолюция Си Цзиньпина пересмотрит историю правления Дэн Сяопина. Возможно, что основными козырями станут недавние события, такие как конфронтация с США и пандемия коронавируса, эти угрожающие для китайцев факторы помогут преподнести в выгодном свете идею, что сейчас не время менять направление, поскольку борьба за власть ослабит партию.

Против "исторического нигилизма"

По словам Лантеня, новая резолюция также должна дать Си Цзиньпину возможность закрепить в исторических документах новую политическую мантру — "общее процветание". Третья историческая резолюция "попытается показать, что партия всегда ставила в приоритет общее процветание, чтобы создать впечатление, что Си Цзиньпин является неотъемлемой частью китайской политической истории", сказал Лантень. Наконец, новая резолюция должна стать щитом от того, что Си Цзиньпин считает одной из главных угроз партии: "от исторического нигилизма".

В начале своего первого срока Си объявил войну "историческому нигилизму", который он определил как любую попытку бросить вызов официальной версии значимых событий прошлого. С момента своего создания Коммунистическая партия подвергала цензуре "неправильные" версии истории, но ни Мао, ни Дэн не использовали этот термин так часто и с такой страстью, как нынешний лидер Китая. По словам аналитиков, третья историческая резолюция, которая появится на этой неделе, определит основы преподавания истории в Китае.

Си Цзиньпин считает такое идеологическое единообразие ключом к стабильности. По его мнению, исторический нигилизм (то есть когда ставят под сомнение официальную версию) ускорил падение советского режима.

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