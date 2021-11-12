Болгарский политик: от ковид-вакцины умерло 20 тысяч европейцев

Как связаны предвыборные настроения и всеобщая вакцинация в Болгарии, насколько эта ситуация аналогична тому, что происходит в России, и почему ПЦР-тесты не годятся для ковид-диагностики, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой болгарский политик, политолог, бывший кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков.

Выборы и сертификаты

— Пламен, что происходит сейчас в Болгарии?

— В Болгарии третий раз в этом году выборы. Потому что 4 апреля составить правительство не удалось никому, 11 июля упражнение повторилось с таким же результатом. В третий раз 14 ноября будут выборы:

президентские,

внеурочно парламентские.

Теперь о вкусном. 19 октября вышел министр "здравоубиения" Болгарии — Стойчо Коцаров и сказал: "Ребята, вводим "зелёные" сертификаты". В России они называются QR-кодами. Это дискриминация людей по наличию сертификата. Президент Болгарии Румен Радев (для меня человек нерукопожатный в силу того, что беспринципно менял свои политические взгляды) раньше говорил: "Никто вас не заставляет вакцинироваться. У вас есть три возможности приобрести сертификат. Первое — вакцинироваться. Второе — делать тесты несколько раз в неделю за ваш счёт. Третье — вы переболели и доказываете это достаточным количеством антител, которые сдаете в лаборатории за ваш счёт. Тогда вы можете передвигаться, работать, учиться". После чего Стойчо Коцаров говорит: "Если вы болели у себя дома, даже если у вас в 10 раз больше антител, чем от вакцины, мы это не признаём".

Вместо того чтобы наказать министра, президент Радев говорит: "Я не буду его увольнять, я буду с ним солидаризироваться".

Удивительно, в России так же примерно говорил Владимир Владимирович Путин, но Анна Попова — аналог нашего министра "здравоубиения" — говорит то же самое: "Если вы переболели, не зарегистрировавшись в нашей системе, ваши антитела не в счёт". И Путин никак не прокомментировал слова своего подчинённого.

Недоверие к вакцинам

— На днях в Евросоюзе вышел проект резолюции. Они намерены формировать фонд для выплаты жертвам ковидной вакцинации. Это клинически здоровые люди. Документ на 1761 странице можно посмотреть в публичном доступе:

когда вакцинирован,

какой вакциной,

когда умер.

То есть не меньше 20 тысяч убиенных европейцев. Причём сюда не включаются британцы, потому что они вышли из ЕС. У них тоже количество людей, которые умерли от ковида, почти равно количеству, которое умерло в результате двух-, трёхкратной вакцинации. То есть вакцинированными в Великобритании считают людей с полным циклом вакцин, это третий укол. В Америке идёт пятый укол, и они рассматривают как антиваксеров тех, кто сидит на первом и втором уколе. Такое агрессивное отношение к людям, которые не хотят третью-пятую "иглу" себе ставить.

Израиль выдал документально подтверждённые данные, что количество антител у людей, которые переболели, в 6-13 раз выше, чем у тех, которые вакцинированы, пусть даже третьей "иглой" Pfizer.

В Болгарии вакцинировано 7-8% населения. Причём людей заставили. В Болгарии самый низкий процент вакцинированных в ЕС, никто не хочет вакцинироваться так называемыми вакцинами. Почему так называемыми? Потому что одна из массовых вакцин в Болгарии — это Pfizer, глобальная компания-мошенник. Это подтвердил даже Верховный суд США: несколько лет назад они засудили Pfizer за мошенничество в размере 2,3 миллиарда долларов. А в Болгарии две недели назад наши ребята в Несебре, Бургасе со скрытой камерой вошли в вакцинационный пункт, якобы хотят получить вакцину Pfizer. Засняли вблизи флакончик, оказалось, что у него срок годности — сентябрь 2021 года. На вопрос: "Ребята, вы чем собираетесь людей колоть?" получают ответ: "Производитель продлил срок годности". Продлил на базе чего? Это же вакцина. Даже если это витамин, это так не делается. Это преступление. Спрашивают: "А других нет?" Оказывается, в Болгарии других Pfizer нет, кроме просроченных. Но производитель может продлить срок годности и на 200 лет, ему же надо избавиться от своего добра.

Это порождает социальное напряжение, которое уже выплёскивается на улицы. Все органы власти, которые имеют отношение к этому, завалены судебными жалобами.

В системе здравоохранения санинспекторы начинают покидать рабочие места, потому что их тоже заставляют вакцинироваться. Они не хотят.

С учётом этого, на выборах должны войти в болгарский парламент только вакцинальные лоялисты и никаких скептиков. Результаты выборов нарисуют легко на базе цифрового голосования, как это происходило уже:

в Америке 3 ноября 2020 года,

России,

Болгарии 11 июля 2021 года.

Недоказанная статистика

— Почему большинство смертей пытаются списать на ковид? Окончательный диагноз ставится аутопсиями после смерти пациента. Это было запрещено, и на 5000 ковидных умерших в Болгарии сделано три вскрытия. А в России я не думаю, что сделано даже и десять. Если мы не провели окончательный диагноз, почему записываем людей в ковидные больные? Потому что ПЦР-тест у них положительный. Но изобретатель технологии ПЦР доктор Кэри Муллис говорил, что эта технология не является диагнозом. Она просто размножает генетический материал.

ПЦР-тест достоверен для длинноцепочных ДНК-вирусов. Но все коронавирусы, во-первых, короткоцепочные, а во-вторых, не ДНК, а РНК.

Данный ковид — это даже не цепочка, а кольцо. То есть технологически самый неподходящий объект.

Кэри Муллис скончался в августе 2019 года, но многие другие врачи говорили, что ПЦР-тесты дают десятки процентов ложноположительных и ложноотрицательных результатов. 21 июля 2021 года американское государственное агентство CDC (Center for Disease Control and Prevention) вышло с официальным заявлением, что с нового года они не будут признавать ПЦР-технологию, потому что она постоянно путает безвредные коронавирусы с гриппом.

Раз вся статистика заболевших и умерших делалась только на базе ПЦР-тестов, то она уходит бесславно в канализацию истории.

Единственный способ понять, от чего умирали эти люди, — соблюсти правила медицины: вскрытие и постанатомические исследования. Кроме того, в лабораториях России независимо друг от друга нужно сделать:

вирусоизоляцию,

вирусоидентификацию,

вирусоспецификацию.

Тогда можно хотя бы понять: мы имеем дело с лабораторным или диким вирусом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.