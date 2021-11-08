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Автор Любовь Степушова

Почему Украина опровергла данные США о концентрации армии РФ у её границ

Мир » Бывший СССР » Украина

Чем ближе зима и чем больше надо Украине газа, угля и электроэнергии, тем меньше у её границ будет российских войск.

Почему Украина опровергла данные США о концентрации армии РФ у её границ

Смелый главнокомандующий Зеленский

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг в воскресенье, 7 ноября, данные Пентагона о наращивании группировки армии РФ возле границ Украины.

На совещании накануне "имел слово главнокомандующий Вооружённых сил Украины".

"Он не рассказал ни о чём таком, что должно было как-то насторожить. Остаётся открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", — сказал пресс-секретарь Зеленского в эфире телеканала "Дом".

Никифоров напомнил, что ранее эту информацию уже комментировал начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Сергей Шаптала, который заявил, что наращивания российских войск на границе Украины разведка ВСУ не отмечает, а зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений.

О том, что Россия якобы снова наращивает военную силу вблизи границы с Украиной, написала на прошлой неделе газета The Washington Post. По словам её источников в Пентагоне, перемещение войск начали замечать в последние недели, после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021".

Бюджет не позволяет Зеленскому действовать

В комментарии для Pravda.Ru политолог Александр Дудчак отметил, что обычно на Украине не спорят с тем, о чём заявляют в Вашингтоне, а тут "они опровергают и ставят под сомнение данные Пентагона".

Эксперт предположил, что если бы Украина их подтвердила, то это "требовало бы каких-то определённых действий, чего не позволяет бюджет".

Кроме того, добавил Александр Дудчак, украинцы уже готовятся к новогодним праздникам — от Хэллоуина до католического Рождества, видно, "лень им" демонстрировать лояльность США.

"Нормальное такое проявление самостийности, в этом плане у них есть определённый допуск для демонстрации собственной позиции. Вот они её и демонстрируют", — сказал Pravda.Ru эксперт.

Чем больше проблем, тем меньше российских войск у границ Украины

Заметим также, что вместе с зимними праздниками приближаются и зимние морозы, а в условиях дефицита электроэнергии Киеву, определённо, не хочется злить её поставщиков — Россию и Белоруссию.

Как заявил в эфире телеканала "112 Украина" экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, если бы Белоруссия не начала аварийные поставки электроэнергии на Украину, то в украинской энергосистеме уже начались бы веерные отключения. При этом он отметил, что это единая энергосистема система вместе с Россией.

29 октября депутат Рады Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекратит поставлять на Украину энергетический уголь. Ранее оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" сообщил о растущем дефиците этого вида топлива. Аналогичные проблемы у Украины и с газом — он дорогой, и его мало можно отобрать по "реверсу".

Поэтому чем больше Украине будут нужны газ, уголь и электроэнергия, тем меньше войск РФ у её границ.

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Как и когда Украина вернется в Россию
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина пентагон сергей шаптала сергей никифоров александр дудчак владимир зеленский
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