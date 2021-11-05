Жестокие русские - не хотят бесплатно отдавать свой газ Молдавии

Эти русские просто звери — не хотят бесплатно отдавать свой газ, так считает молдавское руководство, благодаря США за помощь в подписании контракта с "Газпромом".

Газпром" и "Молдовагаз" достигли соглашения 29 октября, подписав контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Кишинёв считал первоначальную цену завышенной и не хотел признавать долг в 709 млн. долларов.

В итоге обнародованная цена в ноябре составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа, и она будет периодически пересматриваться в зависимости от цены на нефть и газ на спотовом рынке. Стороны также договорились о проведении в 2022 году аудита долга за газ, накопленного "Молдовагазом".

Жестокая Россия — не хочет дать "справедливую цену" на газ

Молдавское руководство по этому поводу в один день поблагодарило США за помощь в подписании газового контракта с Россией и посетовало на "жестокие" переговоры с "Газпромом". При этом президент и премьер надеются соблюсти достоинство. Печально для них, но Майя Санду и Наталья Гаврилица достойно выглядеть на таких позициях никогда не смогут.

Премьер страны Наталья Гаврилица 3 ноября в беседе с журналистами, заявила, что долгие переговоры с "Газпромом" в условиях газового кризиса в Молдавии и аномально высоких цен на газ на международном рынке были "жестокой игрой" со стороны России.

"Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке", — сказала Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос журналиста, можно ли считать позицию РФ шантажом. Она рассчитывает, что в будущем Молдавия сможет рассчитывать на "справедливую цену" и будет "достойно вести переговоры."

Вызывает сомнения термин "жестокая игра". Покупали бы гораздо дороже у партнеров на Западе, там очень дружелюбной была бы игра. Кстати, именно по примерно такой же цене (в ноябре — 491 евро за тыс. куб. м), "Газпром" недавно продлил контракт с Болгарией без всяких стенаний со стороны Софии, наоборот цена была названа болгарами выгодной.

Кроме того, а кто мешал заключить контракты ранее по приемлемым ценам, без спешки, как сделала Венгрия? Нет, Молдавия последовала указаниям Брюсселя и Вашингтона, которые решили "наказать" Россию, уйдя на спотовый рынок, а рынок — это фетиш капитализма, он не критикуем.

Высшая степень холуйства — благодарность США

В этот же день, 3 ноября, президент Майя Санду поблагодарила США за помощь во время газового кризиса.

"Спасибо США за то, что они были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживаем тесные контакты с нашими американскими партнерами и надеемся продолжить тесную работу по укреплению устойчивости нашего энергетического сектора. Спасибо за вашу поддержку", — написала Санду в Twitter.

Россия продлила контракт на ценах со скидкой, украинцы, поляки взаимообразно дали немного газа. Но, благодарность высказана США. это, конечно, высшая степень холуйства, даже если предположить, что это Вашингтон разрешил Молдове заключить контракт с Россией.

Достоинства здесь не просматривается, его как раз Москва позволила бы соблюсти, если бы Молдавия позаботилась о контракте вовремя и если бы не открывала у себя памятники румынским "освободителям", а после уверений в отсутствии проблем в отношениях с Москвой, не была бы представлена на высшем уровне на "Крымской платформе".

Достоинству Молдавию надо учить

Вопросы, конечно есть и к Москве. Почему долг Молдавия не погасила до заключения контракта? Почему цена не рыночная? При такой цене Кишинёв может перепродавать газ и получать прибыль.

Есть очень простой компромисс. Не продавать газ реальный, а оказывать поддержку как американцы — виртуально. Сочувствовать. Плакать. Взывать. Обещать. И после первой зимы Молдавия вместе с Приднестровьем попросится в состав России.

Надо отучать небратьев получать деньги за русофобию, к тому же Газпром — суперкомпания, у неё миллиардные обороты и прибыли. Такие скидки, как Молдавии — это не только подарки враждебным государствам, но и прямое недофинансирование российского бюджета.

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