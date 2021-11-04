Заберите ваш хиджаб: Франция вынудила Совет Европы отменить скандальную акцию

Франция вынудила Совет Европы отозвать кампанию за мультикультурализм и толерантность в Twitter, изображающую женщин в хиджабе,

Хиджаб - это шанс. Только на что?

На фотографиях и в видеороликах в пастельных тонах появляются улыбающиеся молодые женщины в хиджабе в окружении лозунгов: "Хиджаб — новый символ свободы в Европе", "Мой хиджаб, мой выбор", "Красота разнообразна, как свобода в хиджабе", "Принеси радость, прими хиджаб", "Насколько скучным был бы мир, если бы все были одинаковыми?", "Давайте праздновать разнообразие, давайте уважать хиджаб".

По данным Совета Европы, социальная реклама была направлена на поощрение разнообразия и интеграции, а также на борьбу с нетерпимостью.

Кампания, начатая в четверг антидискриминационным отделом Совета Европы стоила 340 000 евро и была закрыта 2 ноября по требованию правительства Франции.

Роль Совета Европы — продвигать хиджаб?

Единодушны во Франции оказались и силы справа, и слева, и центристы.

"Помнить, что женщины могут носить хиджаб (в соответствии с законами каждого государства-члена, во Франции — с законами 1905 и 2004 годов) — это одно. А сказать, что свобода в хиджабе — это другое. Это значит продвигать его. Это роль Совета Европы? — пишет в Twitter сенатор от социалистов бывший министр по правам женщин Лоуренс Россиньоль

Бывший премьер-министр и бывший член Социалистической партии Мануэль Вальс, со своей стороны, оценил кампанию как "шокирующую, сбивающую с толку и опасную".

Депутат от партии "Республиканцы" от региона Приморские Альпы Эрик Чиотти,

осудил "продвижение исламской чадры" и "отрицание наших иудейско-христианских корней". Председатель фракции партии "Республиканцы" в Сенате Бруно Ретайо, со своей стороны, посчитал, что Совет Европы продвигает "открытое подчинение исламистским нравам" .

Журналист Эрик Земмур, вероятный кандидат в президенты, заявил о "рекламном джихаде" и подтвердил, что "ислам является врагом свободы".

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан не остался в стороне.

"Эти твиты не имеют ничего общего с применением принципа секуляризма во Франции", — сказал он в Сенате.

"Существует большая разница между защитой свободы совести и религии в решительной борьбе против дискриминации и ролью института Совета Европы в активном продвижении религиозных или других пережитков", — добавил Ле Дриан.

Совет Европы сработался с "Братьями мусульманами"

Исследование показывает, что за этой кампанией стоит "Форум европейских мусульманских молодежных и студенческих организаций" (Femyso) — молодёжная ветвь известной организации, близкой к" "Братьям-мусульманам " — "Союза исламских организаций в Европе" (UOIE), которая представляет фундаменталистское течение ислама и чьей целью является "формирование элиты европейского мусульманина".

Французы восстали против засилья чужих

Почему налицо такое политическое единодушие во Франции, немыслимое несколько лет назад?

Во Франции полным ходом идет предвыборная кампания в преддверии апрельских президентских выборов следующего года, главными темами которой являются идентичность, ислам и миграция. Неожиданно выяснилось, что французы будут голосовать за консерваторов - Ле Пен, Земмура, ни одного левого кандидата нет среди лидеров опросов.

Ранее полицейские во Франции заявили, что не хотят вставать на колено за BLM, Всё это говорит о том, что французы категорически не довольны, что сделали с их страной глобалисты, им надоел мультикультурализм и толерантность, люди поняли, что теряют свою европейскую, христианскую идентичность.

У остальных европейцев, видимо, дела ещё не так плохи, так как Францию в протесте против Совета Европы больше никто не поддержал.

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