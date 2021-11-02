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Автор Любовь Степушова

Македонцы не захотели идти в ЕС придатком Болгарии и Греции

Мир » Европа » Балканы

Македонцы убрали с политической сцены премьер-министра Зорана Заева, который сделал ставку на лишение их идентичности ради мифического вступления в ЕС.

Македонцы не захотели идти в ЕС придатком Болгарии и Греции

Победившие на местных выборах в Северной Македонии консерваторы в некоторых муниципалитетах уже вернули своей стране прежнее название — Македония.

Поражение евроинтеграторов в Северной Македонии

Правящая Социал-демократическая партия Северной Македонии (СДСМ) 31 октября потерпела поражение на муниципальных выборах, уступив крупнейшей оппозиционной "Внутренней македонской революционной организации — Демократической партии за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ)*, которая считается консервативной партией правого уклона.

Оппозиция победила на выборах мэров в столице и во всех крупных городах. Не помогла даже ставка на якобы болгарское гражданство соперницы "революционеров" в Скопье. Оппозиционный кандидат в мэры Даниела Арсовска победила во втором туре выборов, набрав 55,85 процента голосов.

В результате премьер и председатель социал-демократов Зоран Заев объявил об отставке с обеих постов.

Македонцы не захотели быть северными

Как сказал Pravda. Ru главный редактор проекта Балканист. ру, эксперт-международник Олег Бондаренко, Заев уже давно "раздражал" граждан Македонии тем, что отказывался от македонской национальной идентичности. Вначале он подписал Преспанское соглашение с греками, согласно которому Македония должна была переименоваться в Северную Македонию.

Потом был проведен референдум на эту тему, но избиратель его проигнорировал, и он был призван несостоявщимся. Однако всё равно Македония была переименована, отметил эксперт.

По его словам, с болгарской стороны также есть претензии, что не существует македонского языка, что македонский язык — диалект болгарского языка, и только в том случае, если македонцы это признают, болгары не будут возражать против дальнейшей евроинтеграции Македонии.

Однако, указал Олег Бондаренко, даже если эти пожелания будут выполнены, завтра Македония не вступит в ЕС, "никто этого не обещает".

"Македонцев поэтапно лишают их национальной идентичности и им непонятно — ради чего? А во главе этого процесса стоит Зоран Заев", — подчеркнул эксперт.

Он продолжил, что к давлению на македонскую идентичность "присоединилась албанская доминанта", которая в македонской политике становится всё сильнее.

"Так что сошлись все три фактора. Заев в Македонии не пользуется большой популярностью, прежде всего, потому что он выступает в роли человека, который готов ради мифической евроинтеграции пойти на признание, что македонцев, на самом деле, не существует", — заключил Олег Бондаренко.

Македония не станет придатком Болгарии и Греции

Всего через день после триумфа на местных выборах в Северной Македонии, новая власть в муниципалитете Штипа восстановила в документах старое название страны, сообщает sdk.mk.

На учредительном собрании нового муниципального совета, в котором консерваторы составляют большинство, к присяге были приведены только их представители и представители "левых". Социал-демократы покинули собрание, так как в резолюции в качестве названия страны было указано: "Республика Македония".

Депутаты СДСМ заявили, что они не должны идти против Конституции и попросили юридической консультации, но их просьба была отклонена, после чего они уехали.

По закону прежняя правящая коалиция (СДСМ плюс албанская партия "Демократический союз за интеграцию", ДСИ) может согласиться без новых парламентских выборов на другого кандидата в премьер-министры и формирование нового правительства. Однако лидер оппозиции ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски настаивает на проведении досрочных выборов.

*ВМРО-ДПМНЕ. Соласно "Википедии", партия считает себя преемницей революционной организации ВМРО, боровшейся за независимость Македонии. Была воссоздана 17 июня 1990 года, зарегистрирована 5 августа 1990 года.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы северная македония
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