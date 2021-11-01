Неудобные вопросы: эколог объяснил, почему Путина не было на саммите G20

Владимир Путин и Си Цзиньпин не поехали на климатический саммит G20, потому что боялись неудобных вопросов, считает эколог Павел Сухонин. По его словам, "сырьевая мафия" уже вышла из-под контроля и в России, и в Китае.

Байден обвинил Россию и Китай в неудачном саммите G20

Президент США Джо Байден обвинил Китай и Россию в разочаровании многих климатических активистов резолюциями саммита G20.

Разочарование связано с тем, что две страны не продемонстрировали готовности брать на себя какие-либо обязательства в отношении защиты климата, сказал Байден в воскресенье после двухдневного саммита в Риме.

"Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия", — добавил Байден.

Отметим, что президент России и президент Китая не ездили в Рим на саммит, а общались только по видео.

Путин призвал заботиться о "лёгких планеты"

Владимир Путин в своём выступлении призвал коллег к "единым, прозрачным и справедливым правилам" в области защиты окружающей среды.

Президент РФ отметил, что углеродный след солнечной энергии в четыре раза больше, чем ядерной. По его словам, доля безуглеводородных (атомных, гидро-, солнечных и ветряных электростанций) источников энергии в российской энергетике в настоящее время превышает 40 процентов.

Президент добавил, что проекты по защите лесов в России и Латинской Америке могут оказаться намного более эффективными, чем инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в некоторых странах мира.

Путин полагает, что должен быть составлен рейтинг проектов по охране окружающей среды, отражающий соотношение между количеством сокращенных парниковых газов и каждым вложенным долларом.

"Для решения проблемы глобального потепления, на наш взгляд, недостаточно просто уменьшить выбросы (СО2). Мы должны увеличить поглощение парниковых газов", — сказал российский президент.

Эксперт: Россия истребляет таёжный лес

Как сказал Pravda. Ru профессор Института прикладной экологии, член Высшего экологического совета, эксперт Министерства природных ресурсов Павел Сухонин, к России много претензий, потому что по данным Счетной палаты РФ за 2020 год, "вывоз леса из нашей сибирской тайги, осуществлен на сумму более 50 миллиардов рублей, из которых 80% пошло в Китай".

"И, естественно, и России, и Китаю очно был бы задан вопрос: а что вы в таких масштабах уничтожаете лёгкие планеты? То есть этот процесс уже неуправляемый, катастрофический и вызван элементарной глупостью и жадностью", — сказал Павел Сухонин.

По его мнению, во власти России находятся временщики — "на нашу жизнь хватит, а дальше — хоть потоп", и "сырьевая мафия" уже вышла из-под контроля, "что на стороне России, что на стороне Китая".

Россияне пьют непитьевую воду

Павел Сухонин полагает, что "разговоры" о прозрачных мерах и справедливых правилах — это слова, которые расходятся с делами. Например, Роспотребнадзор разрешил и нормировал содержание антибиотиков и гормональных препаратов в воде, якобы в соответствии с нормами ВОЗ.

"Это сверхнедопустимо ни с научной, ни с логической, ни с человеческой точки зрения. При чем причем тут ВОЗ? Надо не нормировать, а продвигать существующие технологии по уничтожению антибиотиков и гормональных препаратов", — отметил эксперт.

Он добавил, что недопустимо также содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) в воде, поэтому "99% всех очистных сооружений Российской Федерации надо дорабатывать, улучшать и применять технологии, которые позволяют очищать воду без ПХБ".

А промышленное лобби, по мнению эксперта, не хочет это делать.

В РФ отсутствует политика в сфере экологии

Павел Сухонин обратил внимание, что ни у одного "водоканала" Российской Федерации в уставе не написано, что предприятие создано для обеспечения населения чистой и полезной водой, пишется, что создано для получения прибыли.

"В РФ отсутствует государственная политика в сфере экологии и охраны здоровья, в этом вся и беда. Все эти заявления, это в стиле "улучшить, углубить", как при Горбачеве. Говорил-говорил, а в результате ничего", — отметил эксперт.

"Президент Путин — человек, а человек не может разбираться во всем. Он хороший разведчик, руководитель, всё, что угодно, но он не разбирается в экологии, в здравоохранении. У него есть советники. И здесь мы уже приходим к уровню компетентности этих советников. А там, мягко выражаясь, уровень оставляет желать лучшего. Это люди, которые в последний раз были в лаборатории на кафедре лет 30 назад", — резюмировал Павел Сухонин.

Бесполезный саммит G20 в Риме

На саммите G20 в Риме ведущие экономические державы не смогли согласовать общие климатические цели по сокращению глобального потепления до 1,5 градусов.

Окончательная декларация не содержит конкретной целевой даты ни для достижения "нулевого уровня выбросов", ни для поэтапного отказа от производства электроэнергии на угле.

Подтверждается давно известный факт, что эти международные встречи на высшем уровне в первую очередь посвящены согласованию национальных интересов друг с другом — а не совместным действиям.

Китай является крупнейшим в мире производителем парниковых газов, но настаивает на том, что выбросы CO2 на душу населения в США намного выше — поэтому они должны быть лидерами климатической повестки.

Цель РФ — обеспечить углеродную нейтральность к 2060 году, и она будет выполняться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

А "сырьевая мафия" о чём думает?

Гендиректор "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне заявил, что в будущем произойдут изменения климата, даже если будут достигнуты цели углеродной нейтральности в мире.

"Давление со стороны климатических активистов останавливает реализацию совместных проектов с международными компаниями, вынуждая корпорации сокращать свои инвестиции в добычу нефти и газа и направлять средства на возобновляемые источники энергии. Именно климатическая повестка дня оказывает давление на мировую нефть сегодня — и газовый рынок", — сказал Сечин.

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