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Автор Любовь Степушова

Эксперт: почему Москва позволяет Киеву держать "заложников" в Старомарьевке

Мир » Бывший СССР » Украина

Москва и Донецк выражают озабоченность и продолжают "наблюдение" за ситуацией в Старомарьевке. Не пора ли "лишать Украину государственности", иначе возникает сомнение в способностях ДНР и РФ защитить своих граждан.

Эксперт: почему Москва позволяет Киеву держать "заложников" в Старомарьевке

МИД признал, что граждане РФ и ДНР находятся в заложниках в Старомарьевке

Российские граждане и граждане Донецкой народной Республики(ДНР), проживающие в селе Старомарьевка в "серой зоне" на линии разграничения между ДНР и Украиной, оказались брошены на произвол украинских карателей.

Село находится в зоне влияния ДНР. Пять дней назад в него вошли украинские солдаты, которые, по данным МИД РФ, проводят "фильтрационные мероприятия". Они вводят своего рода комендантский час, запрещают местным жителям покидать дома — якобы для проверки паспортного режима. У 37 человек с паспортами РФ и ДНР эти документы изымали, а их владельцев подвергали насильственным действиям.

Москва сделает все возможное, чтобы защитить права россиян, в том числе, и в Донбассе, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД. Ведомство обратилось с призывом к партнерам по "нормандскому формату" и ОБСЕ оказать влияние на Киев и добиться прекращения насильственных действия против местных жителей.

"Продолжаем следить за развитием обстановки", — добавили в министерстве.

В ДНР тоже только наблюдают за Старомарьевкой

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в субботу в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ", что жители захваченного села "частично" обеспечены продуктами питания.

По его словам, граждане, проживающие в Старомарьевке, находятся сейчас "фактически в заложниках", то есть без тепла, воды и с ограниченным количеством продовольствия. Он уверен, что "просто политико-дипломатическими методами уж точно не обойтись".

В воскресенье Пушилин прокомментировал ситуацию в программе YouTube-канала "Соловьёв LIVE".

По его словам, что, хотя Киев официально заявил о выводе украинских военных из села, однако там "остались и окопались 20 диверсантов", которые удерживают населённый пункт вместе с жителями и не пропускают миссию наблюдателей от ОБСЕ.

По словам Пушилина, со стороны ДНР ведется постоянное наблюдение за перемещением вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе стягиванием техники и личного состава.

"Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных (сёл) или выход на границу [с Россией]", — сказал Пушилин.

Эксперт: Ситуация в Старомарьевке не критическая

С последним утверждением согласился политический эксперт, лидер движения русских украинцев "Парус", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры (МГИК) Юрий Кот. В комментарии для "Pravda.Ru" он добавил, что событиям в Старомарьевке предшествовали незаконный захват сотрудника СЦКК в ЛНР (Андрея Косяка) и "попытка использования" "Байрактара" на линии соприкосновения.

По мнению эксперта, правомерен вопрос о том, "что будем делать мы".

По словам Юрия Кота, можно, "следуя мнению горячих голова", ввести войска РФ и закрыть вопрос, но тогда, "все те санкции, которые вводились против нас последние 8 лет, это будет детский лепет по сравнению с тем, что они готовят". С другой стороны, "бояться санкций — в лес не ходить и страну не строить", заметил он.

Юрий Кот полагает, что, если бы ситуация действительно была "по-настоящему критической", то вопрос давным-давно решился бы в силовой плоскости.

"Но, очевидно, что ситуация всё ещё удерживается, и в этом противостоянии самое важное для нас — это, удерживая ситуацию, не стать действительно спусковым механизмом этой войны", — сказал эксперт.

По его мнению, таким механизмом может стать "повтор резни в Сребренице", о реализации такого сценария говорили представители власти на Украине.

"Тогда, конечно, Россия, обязательно, защитит население Донбасса", — сказал Юрий Кот.

Эксперт подчеркнул, что у народной милиции Донбасса хватит сил и мотивации для того, чтобы не только остановить агрессора, "идущего со стороны Львова", но и с помощью населения Украины " погнать его обратно до Львова".

"Мы же с вами понимаем, что крайне важно было, кто начнёт войну в 1941 году. Мы же знаем, что Советский Союз понимал, что это возможно, и готовился. Германия в нарушение всех договоренностей напала на нас. И тогда мы вели освободительную войну. Так и здесь, это очень важно", — завершил Юрий Кот.

Читайте по теме: СК РФ вмешался в ситуацию с захватом россиян в Донбассе

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Куратор: Любовь Степушова
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