Россия предоставит Китаю возможность умереть за амбиции таджиков

Политическое и военное присутствие Китая в Таджикистане расширяется. Почему реакция России спокойная?

Китай построит вторую военную базу в Таджикистане

Таджикское бюро "Радио Свобода" (признано иноагентом в РФ) сообщило, что на фоне захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан"* Китай построит в Таджикистане базу для спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД Таджикистана.

По данным издания, которое 27 октября вело репортаж из парламента Таджикистана, первый заместитель министра внутренних дел Абдурахмон Аламшозода сообщил депутатам, что база будет построена в Ишкашимском районе в Ваханской долине Горного Бадахшана. Таджикистан обязан освободить Китай от налогов и таможенных пошлин на импорт оборудования.

Китайская версия "Голоса Америки" (в РФ ресурс признан иноагентом) добавляет со ссылкой на "местные источники" в Таджикистане, что военная база по плану включает в себя более десяти зданий, включая казармы, общежития, офисные здания, столовые, сторожевые башни и различные вспомогательные объекты, такие как пункты запасов воды. Китай будет нести ответственность за проектирование и строительство проекта и за поставку компьютеров, мебели и другого офисного и жилого оборудования.

Стоимость строительства оценивается в 55 миллионов китайских юаней, что эквивалентно примерно 100 миллионам сомони ($8,5 млн). Будет ли новая база укомплектована китайским персоналом — не сообщается.

Опрошенный "Радио Свобода" (признано иноагентом в РФ) эксперт Абдумалик Кадыров заявил, что интерес Китая обусловлен тем, что "уйгурские сепаратисты могут проникнуть в Китай из этого региона и обострить там напряжённость".

"Китай хочет в случае необходимости использовать эту базу таджикских правоохранительных органов для защиты своих границ от террористических группировок в Афганистане", — сказал эксперт.

Заметим, что таджики заселяют территории Афганистана, соседствующие с этим регионом, в том числе мятежную провинцию Панджшер, Известно, что Душанбе их поддерживает, что очень не нравится "Талибану"*, поэтому иметь на этом направлении военную базу выгодно Эмомали Рахмону.

Первая база передаётся китайцам

Также "Радио Свобода" (признано иноагентом в РФ) утверждает, что таджикское правительство предложило передать под полный контроль Пекина ранее построенную китайскую военную базу в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, предложение о передаче базы в собственность Китаю было представлено президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном министру обороны Китая Вэй Фэнхэ во время его визита в Душанбе в июле. Таджикистан перестанет брать арендную плату с китайцев в обмен на военную помощь.

Заметим, что обе страны никогда официально не признавали наличие этой базы, находящейся примерно в 12 километрах от Ваханского коридора в Афганистане (перевалы) и в 30 километрах от границы с КНР. Китайская сторона настаивает, что, согласно соглашению от 2016 года, построила "четыре пограничных поста и учебный центр на таджикско-афганской границе", а в ноябре 2019 года открыла Центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом в Душанбе.

Таджикистан зависим от экономической помощи Китая

Ещё одно межправительственное соглашение, которое обсуждалось в таджикском парламенте говорит о том, что Китай предоставит Таджикистану $203,9 млн на строительство и реконструкцию участка автодороги Душанбе — Хорог — Кульма. Шоссе является частью международного коридора азиатской автомобильной дороги № 66 и играет важную роль в укреплении транспортных связей, экономической торговли Таджикистана с Китаем, Киргизией и Афганистаном.

Китай — один из основных инвесторов в экономику Таджикистана, который должен КНР более $1 млрд, что делает страну зависимой от Пекина. В настоящее время экономическая деятельность Китая в Таджикистане затрагивает почти все важные отрасли, включая

строительство,

связь,

финансовые услуги,

электроэнергетику,

инфраструктуру,

химическую и текстильную промышленности,

а также сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственной продукции.

Китайские нефтегазовые энергетические гиганты также активно участвуют в геологоразведке в Таджикистане, пытаясь организовать добычу природного газа.

Россия даст возможность Китаю умереть за амбиции таджиков

Являясь членом ОДКБ, Душанбе состоит в военном блоке с КНР. Китай создал четырёхсторонний механизм военного взаимодействия с Таджикистаном, Пакистаном и Афганистаном, проводились совместные военные учения. Этим летом китайские и таджикские военные отдельно провели совместные учения.

Реакция России на расширение влияния Китая в Таджикистане до сих пор была относительно спокойной, несмотря на то, что главная опасность от "Талибана"* исходит именно с этого направления.

Как сказал Pravda.Ru ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, Таджикистан — член ОДКБ, но он не является членом Евразийского экономического союза.

"Одна из проблем состоит в том, что таджики на территории Афганистана и на территории Таджикистана взаимодействуют. Талибы* недовольны, когда таджики воюют с ними, потом приходят в Таджикистан, потом опять возвращаются. То есть такие рейды делают из Таджикистана. Это провоцирует нападение на Таджикистан. А если будет нападение на Таджикистан, то нам надо там участвовать. И что, мы опять будем воевать за Таджикистан, за амбиции таджиков? Довольно странное было бы решение. Поэтому если Китай там будет иметь военную базу, то тоже будет принимать участие в обеспечении безопасности Таджикистана, и это хорошо", — отметил эксперт.

* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.

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