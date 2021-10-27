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Автор Ирина Гусакова

А. Журавко: "Украинцы гибнут массово из-за отказа от российской вакцины"

Мир » Бывший СССР » Украина

Сопредседатель украинской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко настроен вполне решительно: он намерен требовать отставки правительства, которое не справилось со своими задачами и потерпело фиаско в борьбе с эпидемией.

Украина коронавирус, врач

Как утверждает политик, с начала сентября число коронавирусных больных выросло в девять раз. В больницах наблюдается нехватка коек, но что самое страшное — в некоторых больницах нет медицинского кислорода. Бойко рассчитывает, что министр здравоохранения объяснит в своем отчете, с чем связан подобный провал.

Какой возможен сценарий развития ситуации на Украине и почему бездействует "гарант страны" Зеленский?

Кто виноват в провале системы здравоохранения на Украине

Пока же кажется, что заявления Бойко носят больше популистский характер, поскольку вряд ли Зеленский решится на роспуск правительственного пула. Но дело даже не в этом, а в провале системы здравоохранения.

Как считает украинский народный депутат 5-6 созыва Алексей Журавко, украинцы гибнут массово, поскольку Министерством здравоохранения командуют идиоты. Самый большой урон стране нанесла так называемая медицинская реформа "доктора Смерть" — Ульяны Супрун. Зеленский же эту реформу поддержал, итог — крах всей системы здравоохранения.

Политик рассказал также и про нехватку профессионалов в больницах, а также про разворовывание денег, которые в бюджете были заложены на борьбу с коронавирусом.

"Это ошибки правительства и Зеленского, которые пошли на поводу у нациков, то есть отказались от российской вакцины, которую могли бы производить. А вакцин, которые завозят из Европы, просто не хватает. Не хватает и тестов. Закрываются заводы, которые производят кислород. Это естественный процесс: когда идет стагнация экономики, то производство убивается. Ну и плюс рыночная конъюнктура не позволяет. Украина производила в больших количествах кислород, а теперь вынуждена закупать его в Польше, да еще и на этом умудряются некоторые дельцы заработать! А народ Украины должен вымирать", — сетует Алексей Журавко.

Бедность на Украине

Энергетический кризис расчистил путь коронавирусу

Политик считает, что основная причина появления такого количества заболевших — энергетический кризис. Страна замерзает: детские садики, школы, университеты не отапливаются. Люди не могут согреться в своих квартирах. Интернет-пользователи пишут в соцсетях, что им приходится ходить дома в перчатках, поскольку мерзнут руки. Конечно же, при таких обстоятельствах болезнь побеждает, а случаи смертности растут.

Алексей Журавко отмечает, что даже президент не может уже ничего сделать, поскольку официально поддерживает войну.

"Кто с деньгами придет в эту страну, когда неправильная политика ведется во всех отношениях: хозяйственных, экономических. Вместо того, чтобы деньги сэкономить, они "Байрактары" покупают. Какая экономика выдержит, если производство останавливают? Никакая! Это приведет к хаосу, народ станет выходить на улицы. Есть все условия для Майдана.

Страна находится под внешним управлением, карательные органы успешно работают, плюс используют нациков на подавление населения, которое не согласно. Но когда каждому третьему начнут приходить гробы, а у каждого второго будет пустой холодильник, тогда народ выйдет на улицы, ему будет все равно, американцы ими правят или англичане", — резюмировал политик.

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Темы украина владимир зеленский
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