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Автор Ирина Гусакова

Китай готов вкладывать деньги в экономику Афганистана

Мир

Китай заверил новое временное правительство Афганистана, что оно может рассчитывать на финансовую помощь друзей из Поднебесной. Как заявил министр иностранных дел Китая Ван И на переговорах с главой МИД Афганистана, которые прошли 26 октября в столице Катара, Китай готов рассмотреть возможность принять участие в экономической реконструкции Афганистана, но при условии, что гражданам Поднебесной ничего не будет угрожать.

талиб, Афганистан

Интересы Китая в Афганистане

Конечно же, Китай заинтересован стать ключевым игроком в этом перспективном регионе, это и политическое влияние, и экономическое. Тем более Китай за последние годы доказал, выйдя на первое место в мире по многим показателям, что у него есть ресурсы для успешного реформирования экономики и бескризисного движения вперед. Получается, что Китай вполне может справиться с восстановлением экономической инфраструктуры в Афганистане.

Как отметил в интервью Pravda.Ru писатель и китаевед Бронислав Виногродский, Китаю есть чем помогать, у этой страны много денег и опыта. Китай, например, успешно присутствует в Африке, Латинской Америке. И геополитические амбиции Китая возросли за последние годы.

"Китай огромен, Китай — хаб, он обладает необходимой экономической мощью, чтобы простраивать свое геополитическое влияние. Поэтому он будет помогать Афганистану взамен на лояльность. Афганистан — страна изначально не бедная. Там огромное количество драгоценных камней, полезных ископаемых. И если удастся Китаю правильно выстроить отношения, то довольны будут все: и Китай, и Афганистан", — подчеркнул эксперт.

Талибы* же рассчитывают на экономическую помощь, на кредиты для инфраструктурных проектов, которые Китай строит по всему миру: 

  • железные дороги,
  • аэропорты,
  • система связи.

"Талибы* же пришли в Афганистан не для того, чтобы что-то разрушить Когда они пришли к выводу, что ничего не получается, они решили договариваться с лидерами других государств, включая и Россию, конечно", — пояснил Бронислав Виногродский.

Какие выгоды получит Россия

Получается, что у Китая два интереса в этом регионе: добыча полезных ископаемых и транзитные возможности Афганистана. В частности, возможности транзита в Иран и Пакистан. Китай может обеспечить независимую от моря транспортировку грузов, с учетом того, что на морских просторах господствует пока американский флот.

Как отметил ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, талибы предоставят китайцам свои месторождения и обеспечат охрану транзитных маршрутов.

месторождение полезных ископаемых, Афганистан

"Если бы еще Россия подключилась, то можно было бы совместно с Китаем участвовать в этих проектах. А связь между Китаем и Ираном укрепила бы антиамериканскую группировку в этом районе. Это было бы нам выгодно", — резюмировал эксперт.

* представители запрещенной в РФ террористической организации

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Темы китай михаил александров исламский эмират афганистан
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