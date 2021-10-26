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Автор Любовь Степушова

Португалия с 85% вакцинацией возвращается в пандемию

Мир » Европа » Евросоюз

Уровень вакцинации в Португалии три недели назад достиг 85% — это один из самых высоких в мире показателей. Однако в некотрых регионах эпидемиологическая обстановка снова осложнилась.

Португалия с 85% вакцинацией возвращается в пандемию

Об этом сообщает Obserador.

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В городе Визеу на карантин посажены 13 школьных классов и некоторые офисы и предприятия.

Как поясняют местные власти, рост заболеваемости COVID-19 отмечен среди детей, так как они не вакцинированы и не носят маску, а контактируют с друг другом ближе, чем взрослые.

Врач из больницы города Брага соообщил газете Publico, что уровень заболеваемости "возвращается к пандемическому". Из этого медучреждения в понедельник сразу уволились 9 из 16 врачей — руководителей групп в отделении неотложной помощи.

Врачи привлекались из других подразделений для работы на скорой в условиях нехватки персонала. Они отказались работать в "неотложке", но остаются сотрудниками клинической части больницы.

"Независимый союз врачей" уже выразил солидарность с врачами Браги и потребовал от Министерства здравоохранения создать условия для привлечения медицинских работников в Национальную службу здравоохранения, включая повышение заработной платы, создание лучших условий работы и картерного роста.

Государство не обеспечивает качественную медпомощь

Президент профсоюза Жоржи Роке да Кунья в комментарии Observador указал, что одна из причин увольнения — низкие зарплаты врачей, которые зарабатывают в среднем в госбольницах 1800 евро "чистыми" за 40 часов работы в неделю. Они "легко" находят более высокие зарплаты в частном секторе.

Да Кунья обвиняет правительство в "попытке скрыть реальность с помощью пропаганды":

"Вместо того, чтобы провозглашать и бить себя в грудь, кичась любовью к Национальной службе здравоохранения, Министерство здравоохранения должно инвестировать, нанимать врачей и создавать условия труда, которые позволили бы португальцам получить качественное медицинское обслуживание", — сказал он.

Волна увольнений в больнице Браги прошла через три недели после того, как 87 врачей - все члены клинического руководства, управлений отделений и служб, координаторов отделений и комитетов, руководители бригад экстренной помощи подали в отставку в больничном центре Сетубала.

Скончались 467 полностью вакцинированных португальцев

Согласно эпидемиологическому бюллетеню, опубликованному 25 октября, Генеральным управлением здравоохранения (DGS) Португалии, в стране зарегистрировано 313 новых случаев заболевания COVID-19 и еще пять летальных случаев за последние 24 часа.

В португальских больницах находится 290 заболевших COVID-19. В отделениях интенсивной терапии — 59 человек. На национальном уровне индекс проводимости R (t) сейчас составляет 1,06, неделю назад он был значительно меньше единицы.

Как говорится в отчете Национального института здравоохранения (INSA), опубликованного в прошлую пятницу, с начала процесса вакцинации в стране скончались 467 человек, которые были полностью вакцинированы против нового коронавируса.

Несмотря на это, риск смерти от "ковида" в два-четыре раза ниже у людей, прошедших полную вакцинацию, отмечается в отчёте.

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