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Автор Ирина Гусакова

Польша готова отстаивать свой суверенитет до последнего

Мир » Европа

Польша решила тягаться с неравным противником и заранее может рассчитывать на проигрыш, но ее настойчивость восхищает. Страны ЕС уже начинают недоумевать.

Как заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на Новом экономическом форуме в Мадриде, Польша не может ставить себя вне ЕС, когда ей это выгодно.

Флаг Польши

Напомним, что на днях на саммите ЕС некоторые страны призвали к введению санкций против Варшавы за ее упрямство. Венгрия попыталась, правда, заступиться за Польшу, заявив, что страна всего лишь "борется за свободу". Но евродепутаты накинулись на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, словно стая гиен, обвинив его в ослаблении Евросоюза "на радость Владимиру Путину".

Матеуш Моравецкий полон решимости, он готов пойти на ответные меры против ЕС, если Брюссель перестанет спонсировать страну из общего бюджета ЕС, но, правда, заверил, что "Полексит" никто устраивать не собирается. Хотя Еврокомиссия уже сама стала угрожать Польше исключением.

На днях сенатор Алексей Пушков отметил, что перетягивание каната между Брюсселем и Варшавой определит судьбу всего Евросоюза,

Матеуш Моравецкий

Моравецкого подставили с опасными обвинениями

Как отметил в интервью Pravda.Ru ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский, отстаивание традиционных ценностей и национального суверенитета уже прочно в западной пропаганде ассоциируется именно с Путиным. И когда оказалось, что внутри ЕС есть лидеры, стоящие на подобных позициях, то, естественно, на них перенесли сформированный в западной пропаганде образ Путина. Получается, что Моравецкий чуть ли не работает на Путина, хотя известно, что отношения Польши с Россией сейчас, мягко говоря, далеки от дружественных.

"Для партии "Право и справедливость", для Ярослава Качиньского, Матеуша Моравецкого и Анджея Дуды это довольно опасные обвинения. Потому как они занимают как раз радикальные антироссийские позиции. Они именно на антироссийских лозунгах набирают очки в своей работе с электоратом. А когда их обвиняют в том, что они работают на Путина, то это может довольно сильно ударить по их имиджу", — отмечает эксперт.

Как сложатся отношения Польши с ЕС

Как прогнозирует эксперт, отношения между Брюсселем и Варшавой будут складываться в конструктивно-конфликтном ключе. О "Полексите" говорят только из пропагандистских соображений. Но Польша и дальше будет стараться отстаивать другую модель Евросоюза, чем та, которую выбирают явно Берлин, Париж и вся брюссельская бюрократия. И этот конфликт будет длиться долго. Несомненно, что по положению Польши в Евросоюзе в связи с этим будет нанесено немало ударов, в том числе и в финансовой сфере.

"Я не очень-то верю, что Польша сможет отказаться от своей позиции по отстаиванию традиционных ценностей. Даже польская оппозиция считает, что западные ценности для страны неприемлемы", — заявляет Олег Неменский.

Похоже, что Польша мастерски умеет наживать себе врагов. Казалось бы, конфликт с ЕС должен был подстегнуть страну на то, чтобы хотя бы заручиться поддержкой России. Но нет. Польша не может отказаться и от русофобского курса, так как он продиктован самой моделью польской идентичности. В польской культуре вообще нет представления о том, что с Россией возможны хорошие отношения. Считается, что хорошие отношения с Россией может иметь только предательская власть. Ну что ж, остается только наблюдать, как моська тягается со слоном.

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Польша на все готова ради США
Куратор: Любовь Степушова
Темы польша евросоюз олег неменский алексей пушков матеуш моравецкий
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