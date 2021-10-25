Foreign Affairs: США зря надеются на упадок России, это большая ошибка

Авторы американского журнала Foreign Affairs полагают, что руководство Соединённых Штатов совершает ошибку, считая, будто необходимо сосредоточиться на Китае и надеяться на упадок России.

"Вашингтону стоит отказаться от убеждения, что Россия загнана в угол. Её руководство не позиционирует себя подобным образом, напротив, Кремль видит себя центром силы в своём регионе и активным игроком в глобальном масштабе", — отмечают авторы Майкл Кофман и Андреа Кендалл-Тейлор.

Аналитики Foreign Affairs считают, что Россия давно не соответствует представлениям американского истеблишмента как о слабом государстве. По их мнению, Российская Федерация превращается в "долговечную державу".

Экономика России значительно сильнее, чем кажется. Человеческий потенциал заметно улучшился за последние 30 лет. При этом военные технологии России всегда были на серьёзном уровне, а в сфере ядерных Москва давно стала главным соперником Вашингтона, цитирует РИА "Новости" статью.

Кроме того, авторов журнала тревожит укрепление сотрудничества России и Китая:

"Их совместное влияние на международной арене может быть намного больше, чем если бы они действовали по отдельности, что приумножит вызовы для США".

Вывод, с которым, в общем-то, трудно спорить.

Какой выход из этой ситуации? А выход вот какой: Вашингтон, по мнению авторов статьи, должен повысить значение России в своей внешней политике. Вопрос в том, в чём именно будет заключаться это "повышение"… Здесь, на самом деле, ничего нового: увеличение военных расходов, дабы противостоять России и сохранить российское направление в качестве главного приоритета для НАТО.

В НАТО, впрочем, Россию и так "главным приоритетом" считают. Напомним, на прошлой неделе министры обороны стран НАТО согласовали новый план защиты от потенциальных атак на нескольких фронтах. При этом в альянсе по-прежнему намерены основное внимание уделять "сдерживанию России", хоть и планируют уделять больше внимания Китаю.

Заметим, что в случае с Китаем не совсем понятно, как это соотносится с заявлениями официальных лиц НАТО о том, будто альянс носит исключительно оборонительный характер. Где Китай, а где НАТО…

Отметим, Foreign Affairs издаётся Советом по международным отношениям и этот журнал считается наиболее авторитетным в вопросах внешней политики США. Так что не стоит сбрасывать со счетов мнение авторов статьи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.