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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: "Макрон четко дал понять, что против разделения мира на два лагеря"

Мир » Европа

Эмманюэль Макрон, желающий вновь попытать счастья на президентском посту, не стесняется перед выборами делать щедрые реверансы народу в виде социальных пряников. Удается ему лавировать и на международной арене, не наживая Франции врагов. Например, в противостоянии США с Китаем старается не вставать на чью-то сторону, при этом поддерживая нормальные отношения как с Китаем, так и с США.

Эмманюэль Макрон

Однако экс-президент Франции Франсуа Олланд в своей новой книге назвал Макрона бесхребетным лидером, лишённым принципов. По мнению Олланда, Макрон только усугубил раскол в обществе, не найдя в себе силы объединить французов. В СМИ уже стали появляться публикации на тему, что литературный труд Олланда может сигнализировать о его возвращении в политику.

Действительно ли Макрон сделал так много ошибок, которые могут поставить крест на его карьере или все же это такой дипломатический ход?

С кем предстоит сражаться Макрону

Если говорить о предстоящих выборах, то президент Макрон явно видит своим главным оппонентом лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен. Для каждого из них сценарий реванша на выборах 2021 года был бы идеальным. С точки зрения Макрона, Марин Ле Пен — это идеальный оппонент, который объединяет вокруг себя праворадикальных маргиналов, проигрывающих от глобализации и интеграции, людей, которые не достигли успеха в жизни.

Он же, наоборот, сможет объединить вокруг себя всех умеренных, всех еврооптимистов, всех тех, кто верит в силу глобализации, бизнеса и инноваций, отмечает в интервью Pravda. Ru завсектором отдела европейских политических исследований в ИМЭМО РАН Павел Тимофеев,

Марин Ле Пен в свою очередь считает Макрона идеальным противником, ведь французы дали ему шанс в 2017 году, а он его не использовал, в результате его реформ Франция получила:

  • протесты "желтых жилетов",
  • недовольство пенсионной реформой,
  • проблемы в экономике при пандемии.

Следовательно, для Марин Ле Пен был бы шанс рассчитаться за прошлое. Но эта вымышленная дуэль есть только в головах этих двух политиков.

"Естественно, есть и другие силы, которые рассчитывают на победу на выборах в следующем году. Например, есть левоцентристские силы, это социалисты, партия, которая была у власти при Франсуа Олланде, которая после 2017 года пребывает в крайне плачевном состоянии. Там нет единого лидера, но есть очень сильные внутренние противоречия. В партии — кризис идентичности, кризис идей. У социалистов будет праймериз, и какую кандидатуру выставят для выборов — пока сказать сложно.

Есть еще "Зеленые", экоактивисты, они выступают за закрытие атомной промышленности, но это требование далеко не всем французам подходит. Многие считают "Зеленых" политическими фриками. И надо сказать, что кандидаты от "Зеленых" на президентских выборах никогда не набирали больше 5%. Поэтому на них никто особых надежд не возлагает. И, наконец, есть крайне левый лагерь, который возглавляет Жан-Люк Меланшон, движение "Непокоренная Франция", он выступает за радикальные левые реформы, в частности, против евроинтеграции, против НАТО, но также и против социалистов, против Макрона. Смогут ли все эти левые группировки вообще объединиться в какой-то единый лагерь, заключить соглашение — сказать пока трудно", — поясняет эксперт ситуацию перед выборами.

Получается, что Макрон сейчас является одним из основных кандидатов в президенты не потому, что он так хорош и убедителен, как раз в этом плане к нему много вопросов, а потому, что его конкуренты справа и слева очень сильно раздроблены. Но в последнее время во французских медиа появилась фигура Эрика Земмура, популярного публициста, журналиста, который критикует Макрона примерно с тех же позиций, как и Марин Ле Пен, правда, еще жестче. Будет ли он выдвигаться в президенты или нет, пока непонятно. И многим, конечно, интересно, как появление Эрика Земмура на политической арене отразится на раскладе сил.

Флаг Франции

Провалы Макрона

"Если взять движение "желтых жилетов", понятно, что эконалог возник не от хорошей жизни, но многие французы расценили это как ошибку, поэтому Макрон получил серьезнейший внутриполитический кризис. Понятно, что, например, реформа, связанная с пенсиями, с ликвидацией привилегий железнодорожной корпорации SNCF — тоже была не от хорошей жизни. Все эти реформы были нацелены на то, чтобы сделать экономику более гибкой.

Понятно, что обратной стороной этих реформ стал очень сильный удар по социальным завоеваниям. И, конечно, за это можно критиковать Макрона. Но уж никак не Франсуа Олланду это делать, потому что он в свое время был достаточно бледным президентом, при котором Франция пережила страшнейшие теракты. Я имею в виду события в Париже и Ницце 2015-го и 2016 годов. А также миграционный кризис, поэтому Олланду стоило бы промолчать", — отмечает Павел Тимофеев.

Справедливости ради, стоит отметить, что Макрон ведет себя очень энергично. В отличие от Олланда, он с самого начала занял активную наступательную позицию в международных делах. Он постарался продемонстрировать себя в качестве одного их лидеров Европы, лидеров НАТО, в качестве переговорщика между Евросоюзом и Россией. Он постарался:

  • активно подключить Францию к урегулированию ряда кризисов на Ближнем Востоке,
  • укрепить позиции Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Что касается отношений США и Китая, то Макрон дал понять, что Франции не нравится идея появления так называемого G2, то есть разделения мира на два лагеря между США и Китаем. Также Макрон стал, по сути, первым западным политиком, который открыто заявил, что текущая ситуация в Европе в плане евробезопасности напряженная, что без урегулирования отношений с Россией Европе трудно на что-то надеяться в будущем для укрепления своих позиций. Он дал понять, что после того, как будет урегулирован украинский кризис, возможно новое сближение между ЕС и Россией.

"Многие его критиковали, кто-то его так и не понял. Но главное, что Макрон не побоялся озвучить идеи, которые могли бы сдвинуть ситуацию с места. Поэтому Макрон, безусловно, проявил себя достойно как переговорщик, хотя в сухом остатке в плане внешней политики Франция достигла не так много из того, на что рассчитывала. И если Макрону получится переизбраться в 2022 году, то, скорее всего, он будет дальше развивать те инициативы во внешней политике, с которыми выступает сейчас", — резюмировал эксперт.

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