Мы пойдём Севморпутём, пока Запад кричит "Караул!"

Запад ведёт наступление на интересы России по всем фронтам гибридной войны. Не является исключением и Арктика, которую США в духе своей циничной внешней политики превращают в "яблоко раздора". Ответом России может быть лишь дальнейшее освоение Заполярья, в котором развитие Северного морского пути играет важную роль.

В мае прошлого года председательство в Арктическом совете на два года перешло к России. Произошло это под лицемерные причитания представителей западных стран о повышении военной активности нашей страны в северных широтах и "незаконном регулировании" там иностранных судов. Госсекретарь США Энтони Блинкен прямо заявил, что Россия предъявляла незаконные морские требования, идущие вразрез с международным правом, особенно в регулировании прохода судов по Северному морскому пути. Глава МИД Сергей Лавров резонно отвечал ему, что Арктика — это наша земля и наши воды, о чём всем давно известно.

"Мы отвечаем за то, чтобы наше арктическое побережье было безопасным, и всё, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно, — отметил Лавров. — А вот когда НАТО пытается оправдать своё наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например".

Соединённые Штаты, крича сильнее всех "караул" по поводу милитаризации Арктики, в апреле прошлого года заключили с Осло дополнительное соглашение по оборонному сотрудничеству, что даёт им беспрепятственный доступ к согласованным районам и объектам инфраструктуры для использования их в военных целях. Официальный представитель нашего МИД Мария Захарова вынуждена была по этому поводу заявить, что Норвегия сознательно следует курсу на эскалацию напряжённости в регионе и разрушению отношений с Москвой.

По словам командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, корабли НАТО впервые с 1940-х годов стали заходить в воды Арктики на регулярной основе, отмечается увеличение времени присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США, а районы проведения мероприятий по боевой подготовке смещаются всё ближе к российским границам. Такое агрессивное поведение натовцев было вполне предсказуемо в связи с претензиями Соединённых Штатов на доминирование в северных широтах, заявленными в новой стратегии ВМС под названием "Голубая Арктика".

Занимая 6% поверхности планеты, Арктика таит в своих недрах огромные природные ресурсы — примерно 30% неразведанных запасов природного газа и 13% запасов нефти, не говоря уже о редкоземельных металлах и алмазах. Доступ к таким богатствам делает Россию слишком влиятельной экономически — при мысли об этом американцев и европейцев, конечно, душит жаба. Не имея своего ледокольного флота, не вкладываясь в развитие инфраструктуры, как это делает наша страна, Штаты и следующие в их фарватере страны, предъявляют свои права на богатства российской Арктики и требуют бесплатный проход по Севморпути.

Как отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, американцы крайне обеспокоены растущим влиянием России в Арктике. Ранее США позиционировали себя как страна, которая контролирует морские коммуникации в мире. И тут Россия, создав эффективную альтернативу в виде Северного морского пути, собирается пошатнуть их позиции. Со стороны Вашингтона можно видеть злобу и желание наверстать упущенное, но Россия в Арктике сегодня явно доминирует, считает эксперт.

В России — самые мощные в мире ледоколы

Ледокол "Арктика"

На днях президент Владимир Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией "Росатом" заняться вплотную вопросом организации со следующего года регулярных транзитных грузовых перевозок (в том числе контейнерных) по Севморпути. При этом следует обратить внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, которые должны стать круглогодичными.

Выступая по видеосвязи на второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, президент России заявил, что роль Севморпути постоянно растёт на фоне происходящих изменений климата, бурного промышленного подъёма в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости обеспечивать кратчайшие, наиболее экономически выгодные маршруты доставки товаров с Востока на Запад и в обратном направлении.

Пока мы ещё далеки от цели 80 млн тонн грузов, которой следует достичь в 2024 году, но объём грузов по Севморпути неуклонно растёт. В 2020 году было перевезено почти 33 млн тонн — прирост к предыдущему году составил почти 5%. В основном по нему перевозят сжиженный природный газ (65%), который добывают за Полярным кругом, на полуостровах Ямал и Гыдан. Российские проекты СПГ, в которых также участвуют иностранные компании из Китая, Франции и Японии, позволяют развиваться северным территориям страны и вносят свой вклад в мировую энергетику.

Предстоит немало работы, чтобы перевести Севморпуть из внутренней транспортной коммуникации в ранг мировой торговой артерии: довести до ума инфраструктуру портов, создать мультимодальные комплексы в местах стыка логистических путей, обеспечить безопасность судоходства и т. д. Что касается круглогодичного прохода судов вдоль арктического побережья, понятно, что без мощных ледоколов тут не обойтись.

В октябре прошлого года в строй вступил головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, построенный на "Балтийском заводе" — самый большой и мощный в мире. На очереди ещё 4 судна того же проекта. В этом году на дальневосточной верфи "Звезда" в Приморье после заключения контракта с компанией "Росатомфлот" началось строительство ещё более мощного атомного ледокола проекта "Лидер": скорость хода составит 22 узла, мощность — 120 мегаватт и ледопроходимость — 4 метра. С ледоколами такого класса проблема круглогодичного судоходства по Севморпути и превращения его в международно признанный маршрут будет решена окончательно.

Арктика — территория мира?

Арктик СПГ2

Можно не сомневаться, что Запад будет и впредь оказывать на Россию давление по всем направлениям, лишь бы не допустить освоения ею природных богатств Арктики. Наряду с военными методами переубеждения, прописанными, в частности, в стратегии "Голубая Арктика", активно используются экологические аргументы. Пропагандисты на Западе пугают мир климатическим апокалипсисом, если немедля не отказаться от ископаемого топлива. О том, чтобы осваивать залежи нефти и газа в заполярном регионе России, с их точки зрения, не может быть и речи. Предлагается идти в ногу с "цивилизованным" миром и переходить на возобновляемую энергию даже в Арктике, хотя в условиях полярной ночи это нереально.

В сентябре этого года исполнилось 25 лет со дня основания Арктического совета. Россия считает его подходящей площадкой, чтобы советоваться и вырабатывать общие позиции по многим вопросам — будь то вопросы экологии, развитие Северного морского пути или добыча полезных ископаемых. Во всяком случае, наш МИД не устаёт подавать сигналы, свидетельствующие о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству, остальным членам Арктического совета — США, Канаде, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии.

Глава МИД Сергей Лавров заверил ранее, что форум остаётся "ведущей межправительственной площадкой для деполитизированного диалога в высоких широтах" и выдвинул идею проведения саммита арктических государств. Как заметил министр, Арктика — территория мира, стабильности и конструктивного взаимодействия, а её процветание можно обеспечить только коллективными усилиями через сбалансированное продвижение устойчивого развития. Однако наши "партнёры" скорее всего имеют свою особую точку зрения, сильно расходящуюся с нашей. Может быть, они ещё "созреют", между тем Россия не будет ждать и продолжит взятый курс.

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