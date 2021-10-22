Недружественный нейтралитет: позиция Турции по отношению к РФ осталась прежней

Что скрывалось за агрессивным выступлением Эрдогана в Анголе, какую позицию в ответ занимает Россия и есть ли у Турции шанс стать постоянным членом Совбеза ООН, рассказал Pravda.Ru тюрколог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков.

Турция пытается возглавить мир, который "больше пяти"

— Владимир Алексеевич, президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Анголу сказал, что у пяти стран нет права решать судьбу человечества. Имеется в виду Совбез ООН. "Горстка стран — победителей во Второй мировой войне". Он дал понять, что ситуация после Второй мировой войны его не устраивает. Почему?

— Эрдоган давно высказывает позицию, что мир больше пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. Здесь никто с ним не спорит. Россия постоянно выступает за расширение полицентричного миропорядка, в рамках которого различные силы влияли бы на принятие ключевых решений.

Вторая часть высказывания — о необходимости расширения представительств стран Азии и Африки. Здесь тоже у России совпадают позиции с Турцией. Когда от Азии, как сказал наш министр, избирается Япония, она тоже становится частью Запада. Нужно добавлять голоса Востока и Юга. Претендовать на это могут:

Азия,

Африка,

Латинская Америка.

Не зря же возникла "большая двадцатка".

Третий момент. Эрдоган, да, по сути, ставит под сомнение результаты Второй мировой войны. Кроме того, он возлагает на Совбез ООН больше полномочий, чем у него есть. Потому что у Совбеза нет полномочий решать судьбу мира.

Делается это намеренно, чтобы привлечь на свою сторону "униженных и оскорблённых", то есть Турция пытается возглавить тот самый мир, который "больше пяти".

Другое дело, что пересматривать итоги Второй мировой войны никто позволить не может, в первую очередь Россия.

Россия является также мусульманской цивилизацией

Полагаю, он сделал акцент на Вторую мировую войну чтобы, как всегда он это делает, усидеть на двух стульях: с одной стороны, показать Западу, что он подрывает интересы России, с другой стороны, подорвать интересы самого Запада. Американцы изначально его поддерживали, надеясь, что он Россию предлагает исключить, а он объяснил, что и американцам тоже там не место, и представление в Совбезе должно базироваться на этническом и религиозном принципе.

Он сказал, что мусульман не хватает. Хотя он забывает, что Россия является великой славянской тюркской цивилизацией. При этом Россия является великой христианской и великой мусульманской цивилизацией. Вот это он намеренно не учитывает.

У Турции нет морального права быть в Совбезе ООН

— Турция во Второй мировой войне ждала, что Германия победит, поставляла ей сырьё. И вспомним геноцид армян. Понимает ли Эрдоган, что его не воспринимают как голубя мира?

— Эрдоган — голос Турции как центра меняющегося миропорядка. Никто же не говорил, что полицентричность будет лояльна к России.

Такая агрессивность поведения связана с тем, что у Турции недостаточно ресурсов, чтобы быть мировой державой, но она хочет ею быть.

В советской историографии участие Турции во Второй мировой войне подчеркивалось как недружественный нейтралитет. Турецкие войска были стянуты к советской границе, отвлекали наши войска от фронта. И только после Сталинградской битвы войска были отведены к местам постоянной дислокации. Турция поставляла ресурсы нацисткой Германии. В Турции готовились группы, которые должны были подорвать Советский Союз изнутри через национальный вопрос.

С Турцией можно договориться

— Вы видите Турцию в Совбезе ООН? Полезно ли это для Турции?

— С точки зрения дипломатии любое участие и обсуждение полезно. Как сказал наш президент, есть две специфики. Первое: с Турцией у нас не всегда совпадают интересы. Второе: с Турцией можно вести переговоры, потому что она готова достигать каких-то соглашений. Значит ли это, что она будет исполнять свои обязательства? Нет. Но с ней можно вести диалог. С Западом это не удаётся: Запад считает, что он может только требовать от мира. Но ситуация изменилась, у нас есть:

Китай,

Индия,

Бразилия,

Турция,

ЮАР.

Обсуждение изменений увеличит уважение прав государств на международной арене. Обычно системы международных отношений менялись в рамках войн.

Слава Богу, несмотря на всю конфронтацию, не подразумевается очередная мировая война. Хотя война ментальная, информационная и прочие ведутся. Но система пока меняется эволюционным путем.

Почему Турции не стать великой державой

— Чтобы претендовать на место постоянного члена Совбеза ООН, Турция должна сделать нечто такое, что все заметят. Не затевает ли Эрдоган ради этого что-то в Сирии?

— Первое: чтобы быть мировой державой, необходимо обладать соответствующим количеством ресурсов:

природных,

человеческих,

интеллектуальных,

научных.

Здесь Турция добилась прогресса за последние 20 лет. Некоторые ресурсы она получает за счёт того, что становится центром притяжения. Она себя называет "хаб", который объединяет Север, Юг, Запад, Восток. Эксплуатируя ресурсы других, она повышает свою роль в транзите ресурсов, создании возможностей для развития себя.

Второе: нужно обладать имиджем мировой державы и желанием ею быть. Желаний у Турции много, но ответственности не всегда хватает за судьбу мира. И с имиджем есть проблема. Конечно, ситуация вокруг Сирии давала бы Турции возможность проявить себя не только как государство, которое заходит на чужую территорию, вешает турецкий флаг, вводит турецкое обучение и говорит, что так борется с терроризмом. Ситуация в Сирии позволяет Турции выйти победителем с точки зрения установления мира.

Россия не зря инициировала создание треугольника "Россия — Турция — Иран".

Для Турции это большая возможность внести не только деструктив, но и стабильность в систему международных отношений. К сожалению, у турецких властей доминирует эмоциональное над рациональным. Они пока не могут перестроить осознание, что это не проигрыш для них будет, а выигрыш.