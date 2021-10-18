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Автор Ирина Гусакова

Саудовская Аравия оставила Афганистан без поддержки

Мир » Азия » Южная Азия

После хаотичной эвакуации войск США и их союзников, которая была осуществлена в сжатые сроки, Афганистан полностью оказался в руках талибов*, которые вовсю уже ведут переговоры с разными странами, ища поддержки и выгодного сотрудничества. Однако не все международные игроки готовы к такому союзу.

Эр-Рияд

Китай и Россия осторожно выражают свои позиции, активно участвуя в афганской проблеме. В частности, Москва теперь стала одним из основных игроков в этом регионе, особенно после того, как движение "Талибан"* и Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНС) во главе с Ахмадом Масудом обратились к России с просьбой о посредничестве.

Саудовская Аравия всегда дружила с талибами*

По сравнению с этими крупными державами Саудовская Аравия, ещё одна региональная держава на Ближнем Востоке, похоже, скромно стоит в сторонке. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с дипломатическим заявлением на следующий день после того, как талибы* обосновались в Кабуле. В нём говорится, что они надеются, талибы* смогут поддерживать безопасность, стабильность и процветание Афганистана. Учитывая роль, которую Саудовская Аравия сыграла в Афганистане, такое почти безмолвие весьма интригует.

Талибы

Поскольку талибы* изначально были антисоветскими суннитскими джихадистами, они находились под сильным влиянием ваххабизма, естественно, склоняясь к Эр-Рияду. Когда талибы* впервые захватили Афганистан, Саудовская Аравия стала одной из немногих стран международного сообщества, публично признавших легитимность режима талибов*. "Талибан"* быстро потерял свою власть в ходе антитеррористических войн, инициированных администрацией Джорджа Буша. Да и Саудовская Аравия оказывала давление с помощью Вашингтона, чтобы критиковать "Талибан"*, но только на официальном уровне. На самом же деле они постоянно оказывали финансовую помощь "Талибану"* и "Аль-Каиде"*, которая находилась с ним в симбиотических отношениях.

Почему Эр-Рияд покинул Афганистан

Однако после 2010 года, в связи с гражданской войной в Сирии и подъемом ИГ*, власти Эр-Рияда сократили финансирование своих "партнёров" в Афганистане. В июне 2017 года, после того как Мухаммед ибн Салман стал наследным принцем Саудовской Аравии и пришёл к власти, общая внешняя политика Саудовской Аравии начала претерпевать серьёзные изменения. Она постепенно отказалась от экспорта религиозной идеологии и переключилась на "религиозную дипломатию", которая фокусируется на экономическом, торговом и промышленном сотрудничестве с основными странами.

После реформирования, инициированного наследным принцем, Саудовская Аравия резко сократила свою финансовую помощь талибам*. Вдобавок Эр-Рияд приказал "Талибану"* свести к минимуму вооружённые столкновения и направить свою главную энергию на путь "мирного строительства нации". Это внезапное изменение позиции Саудовской Аравии означает, что Эр-Рияд значительно ослабил голоса талибов* на мировой арене. В последние годы талибы* даже отмежевываются от Саудовской Аравии во время мирных переговоров по Афганистану.

После того, как 19 августа Кабул был захвачен, высокопоставленный представитель движения чётко заявил, что талибы* не приемлют ваххабизм и в Афганистане нет для него места. Это также указывает на то, что "Талибан"* достиг критической точки разрыва с Эр-Риядом.

В таких обстоятельствах для властей Эр-Рияда наиболее подходящим действием, вероятно, является выжидание, а вдруг Афганистан снова изменится.

* Организации, признанные террористическими и запрещённые в РФ.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы эр-рияд талибан афганистан саудовская аравия
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