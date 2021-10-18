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Автор Олег Артюков

Россия и НАТО разорвали отношения: что дальше

Мир

В понедельник, 18 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о приостановке работы российского представительства при НАТО. По его словам, это ответная мера на действия альянса.

Россия и НАТО разорвали отношения: что дальше

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займёт ещё несколько дней", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация её сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии", — объявил министр.

По словам главы МИД России, "если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии".

"Действия НАТО" — это отзыв аккредитации с 1 ноября у восьми сотрудников постпредства России при НАТО. Кроме того, с этого же числа численность состава российского представительства при НАТО сокращается до десяти человек.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее пояснил, что отзыв аккредитации не связан с какими-то конкретными делами, а члены российской миссии были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб.

А Сергей Лавров подчеркнул, что никакого объяснения подобного шага не было. "И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчёркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряжённости на европейском континенте", — отметил глава МИД России.

Этот факт, судя по всему, стал дополнительным раздражителем. В самом деле, сначала генсек НАТО говорит о заинтересованности в снижении напряжённости, а спустя несколько дней происходит событие, которое эту напряжённость только увеличивает. И разумеется, в Брюсселе не могли этого не осознавать.

Ответные действия России не ограничились высылкой некоего числа сотрудников миссии альянса в Москве. По сути, речь идёт о разрыве политических отношений между Российской Федерацией и НАТО, которые, собственно, и так были на нуле. Достаточно напомнить, что после перевода Александра Грушко в январе 2018 года на работу в Москву, новый российский постпред в Брюссель так и не был назначен. Заседания Совета Россия — НАТО тоже не проводились уже длительное время.

Принимая решение о высылке сотрудников российского представительства, в альянсе знали, что Россия ответит. И, скорее всего, предполагали, что ответ будет жёстким. В НАТО не захотели брать на себя инициативу по разрыву отношений. Надо полагать, чтобы получить дополнительный козырь — дескать, мы выступали за сотрудничество, инициатива исходила не от нас.

В свою очередь, Сергей Лавров заявил: Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО. По крайней мере, вещи названы своими именами — о нормализации отношений говорить не приходится.

Но, по большому счёту, отношения эти и так были по сути заморожены. Так что в некоторой степени нынешний шаг Москвы является скорее констатацией этого факта. Какие-либо изменения в дальнейших отношениях с альянсом едва ли возможны. Ибо какие могут быть изменения там, где меняться-то особо и нечему?

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато сергей лавров йенс столтенберг
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