Эксперт рассказал, как с Нуланд обсуждался в Москве украинский вопрос

Виктория Нуланд приехала "замораживать" украинский конфликт, считает американист Владимир Васильев. Москва предложит исключить Киев из процедуры принятия решений.

Чиновник госдепартамента Виктория Нуланд завершила 13 октября трехдневный визит в Москву.

США хотели бы "заморозить" украинский конфликт

Как сказал Pravda. Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, учитывая её специфику как организатора украинского госпереворота 2014 года, это были переговоры по вопросам Украины.

Эксперт отметил, что инициатива исходила от Соединенных Штатов, поэтому можно предположить, что "Вашингтон хотел бы, чтобы Украина стала "замороженным" конфликтом". Она сегодня — "головная боль" для США, "даже не столько в российско-американских отношениях, сколько в американских приоритетах внешней политики".

По словам Владимира Васильева, после Афганистана американцы считают, что от любого обострения ситуации на Украине однозначно выиграет Россия. И это будет воспринято, как очередное внешнеполитическое поражение администрации Байдена.

"Список его просчетов, внешнеполитических неудач множится, и объективно американцы заинтересованы именно в понижении градуса разыгрывания украинской карты в российско-американских проблемах", — сказал эксперт.

Он не исключают, что США хотят и " похлопотать" за Украину в плане сохранения транзита газа после введения в строй "СП-2", чтобы "не усугублять" её энергетических трудностей в условиях, когда "Запад уже не может поддерживать энергетические претензии Киева".

Россия выдвинула условие —принимать решения без Киева

Владимир Васильев предположил на основании выводов из статьи Дмитрия Медведева, что российская сторона готова обсуждать украинский вопрос только при одном условии — без участия Киева. То есть, по принципу, что Москва договорится с Вашингтоном и проинформирует Киев относительно того, какие решения были приняты.

"Это жесткая позиция, которую сегодня Россия заняла именно после событий в Афганистане", — сказал Владимир Васильев.

Он напомнил, что после саммита с Владимиром Путиным в Женеве Джо Байден дал полгода для того, чтобы Россия "изменила свое поведение", и в зависимости от этого Америка будет решать, что ей делать дальше — усиливать санкционное давление "или протягивать какие-то пальмовые ветки мира и дружбы, предсказуемости отношений".

Байден послал Нуланд на разведку, результаты не обрадуют

Поэтому Байден посмотрит на результат глазами Нуланд, и ему не обрадуется, сказал американист.

"Россия занимает жёсткие непреклонные позиции, и ничего в них не изменилось, будь то по правам человека, или по другим подходам, которые американцев беспокоят. И это было заявлено (Сергеем) Рябковым. Россия относится к российско-американским отношениям так же, как и к ним относятся Соединенные Штаты Америки — ни в большей степени, ни в меньшей. Если США хотят улучшения отношений, то это путь с двухсторонним движением, а не путь односторонних уступок со стороны России", — сделал вывод Владимир Васильев.

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